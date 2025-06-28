СБУ атаковала дронами военный аэродром "Кировское" в Крыму: уничтожен вражеский "Панцирь-С1" и три вертолета
Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. На этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.
Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
По данным СБУ, в течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.
СБУ системно работает над снижением возможностей рф наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага.
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