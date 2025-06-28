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Новости Уничтожение российской техники
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СБУ атаковала дронами военный аэродром "Кировское" в Крыму: уничтожен вражеский "Панцирь-С1" и три вертолета

Кіровське

Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. На этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.

Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

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По данным СБУ, в течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

СБУ системно работает над снижением возможностей рф наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага.

Автор: 

СБУ (20124) уничтожение (7390) вертолёт (1111)


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Топ комментарии
+19
СБУ святкує День Конституції...
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28.06.2025 15:27 Ответить
+15
Крым наш, поэтому что хотим то и делаем...
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28.06.2025 15:18 Ответить
+14
Такий не поганий удар рашці під дих
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28.06.2025 15:21 Ответить
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Крым наш, поэтому что хотим то и делаем...
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28.06.2025 15:18 Ответить
28 июня 2025, Суббота, 11:52

Появились новые снимки чудовищных последствий атаки БПЛА на Брянск- брянская новости , а ось новини від Буданова - ДТ
УКРАЇНСЬКІ ДРОНИ АТАКУВАЛИ АРСЕНАЛ РОСІЯН У БРЯНСЬКУ - ЗМІ
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28.06.2025 16:01 Ответить
аеродром "Кіровське"

Кировске гімно?
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28.06.2025 15:19 Ответить
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28.06.2025 15:20 Ответить
😂😂😂
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28.06.2025 15:22 Ответить
Такий не поганий удар рашці під дих
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28.06.2025 15:21 Ответить
Як мило - ******* у Криму, а привітання всім українцям.
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28.06.2025 15:25 Ответить
СБУ святкує День Конституції...
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28.06.2025 15:27 Ответить
Дуже добра новина до дня Конституції .
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28.06.2025 15:33 Ответить
Випробувальний аеродром, і запасний .... Дивно, що рідко такі удари наносяться - там все передове авіаційне випробовується....
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28.06.2025 15:35 Ответить
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28.06.2025 15:45 Ответить
Ми 26 великий сарай...дорогий..
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28.06.2025 15:54 Ответить
I like it!
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28.06.2025 16:48 Ответить
Дивився на ютюбі сбущника, котрий розповідав шо операцію Павутиння - у цілковитому її вигляді - а це були б встановлені сотні отих пересувних будинків, шо везли на причепах, у майже всіх місцях які грають військову, енергетичну, фінансову, склади грау та інші, виробництво зброї, ракет, шахедів - тощо - півтора роки підготовки і це ніяк не виглядає Павутинням - 4-5 військових портів і тихенько, без відео фіксації - вийшли, знищили і ніхтоб цього не бачив - і единим наказом, як до речі і військова операція по вагнерам, зеленский, шоб показати Трампу шо в ньго є козирі - знищив 96% операції. просто козел.
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28.06.2025 18:48 Ответить
дивно чому знищували Мі 8, 26 та 28, треба було підряд знищувати, так дешевше
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28.06.2025 18:52 Ответить
А що це за малюнок із червоними стрілками? На ньому не видно ні гелікоптерів, ні панцира. Хто має посилання на фото відео, будьте ласкаві, киньте сюди. Я нічого не знайшов.
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28.06.2025 19:34 Ответить
 
 