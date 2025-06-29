Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 018 940 человек (+1220 за сутки), 10 976 танков, 29 689 артсистем, 22 915 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 018 940 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 018 940 (+1220) человек,

танков - 10 976 (+6) единиц,

боевых бронированных машин - 22 915 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 29 689 (+24) единиц,

РСЗО - 1425 (+0) единиц,

средств ПВО - 1189 (+0) единиц,

самолетов - 420 (+0) единиц,

вертолетов - 337 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 624 (+147)единицы,

крылатых ракет - 3394 (+0) единицы,

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 53 508 (+93) единиц,

специальной техники - 3921 (+0) единица.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.