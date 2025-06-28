Враг пытался продвинуться вблизи Каменского в Запорожской области, - Силы обороны юга

Российские захватчики продолжают терроризировать юг Украины "шахедами", бить из артиллерии и РСЗО, применять КАБы и НАРы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

Оккупационные войска нанесли 3 авиационных удара по Запорожской и Херсонской областях. Враг применил 6 управляемых авиационных бомб (КАБ) и 56 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

За вчера зафиксировано 180 вражеских обстрелов как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием более чем 650 боеприпасов.

Не прекращает враг и ударов беспилотниками. За прошедшие сутки оккупанты применили более 470 дронов-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующие боеприпасы, и осуществили более 260 сбрасываний с БпЛА, применив при этом почти 300 боеприпасов.

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям. В целом россияне совершили 33 обстрела по 17 населенным пунктам.

От ударов FPV-дронов снова страдали мирные люди в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Потери врага

За минувшие сутки в операционной зоне Группировки войск "Південь" подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 21 ударный БпЛА "Shahed-131/136". Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

За минувшие сутки враг потерял:

29 оккупантов;

16 артсистем;

1 систему ПВО (ЗУ-23-2);

33 единицы автомобильной и бронированной техники;

6 средств РЭБ;

5 единиц БпЛА;

1 мотоцикл;

2 лодки;

2 антенны связи.

Кроме того, разрушено 25 укрытий/блиндажей, 3 место хранения боеприпасов, 2 места хранения МТЗ, 1 место хранения ГСМ, 1 огневую позицию.

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