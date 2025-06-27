Враг за прошедшие сутки безуспешно штурмовал вблизи Антоновского моста и в островной зоне, - Силы обороны

Враг оставляет неизменной свою тактику на южном направлении, фиксируется высокая интенсивность обстрелов. За прошедшие сутки оккупанты сосредоточили свои безуспешные попытки штурмовых действий вблизи Антоновского моста и в островной зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Южном направлении тактика врага остается неизменной, сохраняется

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, но продолжил перегруппировку, ведение разведки и налаживание логистики.

Вражеские обстрелы за сутки

За вчера зафиксировано более 160 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 650 боеприпасов.

Не прекращает враг и террор мирного населения FPV - дронами. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 332 удара дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и осуществили более двух сотен сбросов с БпЛА, использовав при этом 206 боеприпасов.

Российские войска продолжают атаковать мирное население в прифронтовых районах, применяя FPV-дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). От этих ударов снова пострадали населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Особенно интенсивным атакам подверглась Никопольщина. Агрессор бил FPV-дронами по райцентру, а также Покровской и Марганецкой громадах.

В результате этих обстрелов четыре человека получили ранения. Кроме того, значительным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура: повреждены амбулатория, административное здание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, автомобили и линия электропередач.

Враг целенаправленно наносит огневое поражение по жилым домам и прифронтовых территориях, используя различные виды вооружения.

Оккупационные войска нанесли 6 авиационных ударов, большинство из которых по Запорожской области. При этом врагом было применено 31 корректируемая авиабомба и 38 неуправляемых авиационных ракет (НАР). Ударам подверглись гражданские здания, критическая и социальная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 4 человека получили ранения, повреждены 7 многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Потери врага на юге

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:

34 оккупанта;

1 артсистема;

15 единиц автотехники;

3 лодки;

1 система РЭБ;

2 антенны связи;

1 место хранения имущества.

Также разрушено 18 укрытий/блиндажей и 4 наблюдательных пункта.

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