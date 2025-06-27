Враг за прошедшие сутки безуспешно штурмовал вблизи Антоновского моста и в островной зоне, - Силы обороны
Враг оставляет неизменной свою тактику на южном направлении, фиксируется высокая интенсивность обстрелов. За прошедшие сутки оккупанты сосредоточили свои безуспешные попытки штурмовых действий вблизи Антоновского моста и в островной зоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Южном направлении тактика врага остается неизменной, сохраняется
На Приднепровском направлении агрессор совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, но продолжил перегруппировку, ведение разведки и налаживание логистики.
Вражеские обстрелы за сутки
За вчера зафиксировано более 160 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 650 боеприпасов.
Не прекращает враг и террор мирного населения FPV - дронами. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 332 удара дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и осуществили более двух сотен сбросов с БпЛА, использовав при этом 206 боеприпасов.
Российские войска продолжают атаковать мирное население в прифронтовых районах, применяя FPV-дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). От этих ударов снова пострадали населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Особенно интенсивным атакам подверглась Никопольщина. Агрессор бил FPV-дронами по райцентру, а также Покровской и Марганецкой громадах.
В результате этих обстрелов четыре человека получили ранения. Кроме того, значительным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура: повреждены амбулатория, административное здание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, автомобили и линия электропередач.
Враг целенаправленно наносит огневое поражение по жилым домам и прифронтовых территориях, используя различные виды вооружения.
Оккупационные войска нанесли 6 авиационных ударов, большинство из которых по Запорожской области. При этом врагом было применено 31 корректируемая авиабомба и 38 неуправляемых авиационных ракет (НАР). Ударам подверглись гражданские здания, критическая и социальная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей.
Из-за российской агрессии на Херсонщине 4 человека получили ранения, повреждены 7 многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.
Потери врага на юге
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:
- 34 оккупанта;
- 1 артсистема;
- 15 единиц автотехники;
- 3 лодки;
- 1 система РЭБ;
- 2 антенны связи;
- 1 место хранения имущества.
Также разрушено 18 укрытий/блиндажей и 4 наблюдательных пункта.
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Якщо минулої влади, наприклад, то наші позиції штурмував ЗЄ. 😁
А багатьох би здивувало, доречі, що ЗЄ воює з ЗСУ?