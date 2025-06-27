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Новости Боевые действия на юге
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Враг за прошедшие сутки безуспешно штурмовал вблизи Антоновского моста и в островной зоне, - Силы обороны

Ситуация на южном направлении

Враг оставляет неизменной свою тактику на южном направлении, фиксируется высокая интенсивность обстрелов. За прошедшие сутки оккупанты сосредоточили свои безуспешные попытки штурмовых действий вблизи Антоновского моста и в островной зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Южном направлении тактика врага остается неизменной, сохраняется

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, но продолжил перегруппировку, ведение разведки и налаживание логистики.

Вражеские обстрелы за сутки

За вчера зафиксировано более 160 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 650 боеприпасов.

Не прекращает враг и террор мирного населения FPV - дронами. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 332 удара дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и осуществили более двух сотен сбросов с БпЛА, использовав при этом 206 боеприпасов.

Российские войска продолжают атаковать мирное население в прифронтовых районах, применяя FPV-дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). От этих ударов снова пострадали населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Особенно интенсивным атакам подверглась Никопольщина. Агрессор бил FPV-дронами по райцентру, а также Покровской и Марганецкой громадах.

В результате этих обстрелов четыре человека получили ранения. Кроме того, значительным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура: повреждены амбулатория, административное здание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, автомобили и линия электропередач.

Враг целенаправленно наносит огневое поражение по жилым домам и прифронтовых территориях, используя различные виды вооружения.

Оккупационные войска нанесли 6 авиационных ударов, большинство из которых по Запорожской области. При этом врагом было применено 31 корректируемая авиабомба и 38 неуправляемых авиационных ракет (НАР). Ударам подверглись гражданские здания, критическая и социальная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 4 человека получили ранения, повреждены 7 многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Потери врага на юге

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:

  • 34 оккупанта;
  • 1 артсистема;
  • 15 единиц автотехники;
  • 3 лодки;
  • 1 система РЭБ;
  • 2 антенны связи;
  • 1 место хранения имущества.

Также разрушено 18 укрытий/блиндажей и 4 наблюдательных пункта.

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Ворог минулої безуспішно штурмував
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27.06.2025 09:57 Ответить
Ворог минулої чого?
Якщо минулої влади, наприклад, то наші позиції штурмував ЗЄ. 😁

А багатьох би здивувало, доречі, що ЗЄ воює з ЗСУ?
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27.06.2025 10:05 Ответить
Антонівський міст,міст Патона,,, спочатку потрібно виставити їх захист,в потім бити по Кримському.Це ж очевидно.
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27.06.2025 10:15 Ответить
На ділянці вже колишньої ТГр "Вугледар" продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні. Джерело: https://censor.net/ua/n3560160
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27.06.2025 10:35 Ответить
 
 