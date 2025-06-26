На южном направлении враг сохраняет неизменную тактику и интенсивность обстрелов, - Силы обороны
На юге ситуация относительно вражеских действий остается без существенных изменений. Несмотря на это, оккупанты продолжают свои безуспешные попытки штурмов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Захватчик продолжает применять артиллерию, не прекращает наносить авиационные удары, как по позициям Сил обороны Украины, так и по прилегающим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении оккупанты также пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении состоялось две тщетные попытки вражеских штурмов.
Вражеские обстрелы
За вчера зафиксировано более 200 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 1000 боеприпасов.
Не прекращает враг и террор мирного населения FPV - дронами. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 432 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и осуществили более двух сотен сбросов с БпЛА, использовав при этом 255 боеприпасов.
От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
В селе Червоный Маяк на Херсонщине, оккупанты атаковали с FPV-дрона 55-летнего мужчину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по домам гражданских людей и прифронтовых территориях. В результате вражеского обстрела по сельскохозяйственному предприятию в Софиевке Херсонской области погиб работник.
Оккупационные войска нанесли 5 авиационных ударов, большинство из которых по Запорожской области. При этом враг применил 2 корректируемые авиабомбы и более семи десятков неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Ударам подверглись гражданские здания, критическая и социальная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей. Из-за российской агрессии на Херсонщине погибли три человека, еще тринадцать - получили ранения.
Потери россиян на юге
За минувшие сутки в операционной зоне Группировки войск "Південь" подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 4 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
За минувшие сутки враг потерял:
- 49 оккупантов;
- 19 артсистем;
- 26 единиц автотехники;
- 2 разведывательных БпЛА "Supercam";
- 1 лодка;
- 1 багги;
- 1 система "Starlink";
- 10 станций связи;
- 2 антенны управления БпЛА.
- Разрушены 22 укрытия/блиндажа.
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