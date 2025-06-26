На южном направлении враг сохраняет неизменную тактику и интенсивность обстрелов, - Силы обороны

На юге ситуация относительно вражеских действий остается без существенных изменений. Несмотря на это, оккупанты продолжают свои безуспешные попытки штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Захватчик продолжает применять артиллерию, не прекращает наносить авиационные удары, как по позициям Сил обороны Украины, так и по прилегающим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты также пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении состоялось две тщетные попытки вражеских штурмов.

Вражеские обстрелы

За вчера зафиксировано более 200 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 1000 боеприпасов.

Не прекращает враг и террор мирного населения FPV - дронами. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 432 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и осуществили более двух сотен сбросов с БпЛА, использовав при этом 255 боеприпасов.

От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

В селе Червоный Маяк на Херсонщине, оккупанты атаковали с FPV-дрона 55-летнего мужчину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по домам гражданских людей и прифронтовых территориях. В результате вражеского обстрела по сельскохозяйственному предприятию в Софиевке Херсонской области погиб работник.

Оккупационные войска нанесли 5 авиационных ударов, большинство из которых по Запорожской области. При этом враг применил 2 корректируемые авиабомбы и более семи десятков неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Ударам подверглись гражданские здания, критическая и социальная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей. Из-за российской агрессии на Херсонщине погибли три человека, еще тринадцать - получили ранения.

Потери россиян на юге

За минувшие сутки в операционной зоне Группировки войск "Південь" подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 4 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

За минувшие сутки враг потерял:

49 оккупантов;

19 артсистем;

26 единиц автотехники;

2 разведывательных БпЛА "Supercam";

1 лодка;

1 багги;

1 система "Starlink";

10 станций связи;

2 антенны управления БпЛА.

Разрушены 22 укрытия/блиндажа.

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