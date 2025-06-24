Наши войска держат под контролем всю островную систему на Херсонщине, - Силы обороны Юга

Войска РФ регулярно пытаются переправиться через днепровские проливы, впрочем Силы обороны пока держат под контролем всю островную систему на Херсонщине.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Противник пытается осуществить переправу через днепровские проливы, поскольку выйти на воду большого Днепра он не может. Силы обороны Украины держат под контролем островную систему, почти все острова, которые есть в этой местности. Противник пытается осуществить форсирование и захват определенного плацдарма - в частности, в южной части, где такие острова, как Нестрига, Козулиский, Бугас, Забич. Также враг пытается штурмовать наши позиции около Антоновских мостов, поскольку там - самое узкое место Днепра, там буквально от 1000 до 1200 м ширина. И противник хочет взять под контроль левый берег этого моста для того, чтобы также осуществлять форсирование и переправы на правый берег. Но мы держим под контролем всю зону и уничтожаем врага еще в начале их попыток форсировать Днепр", - подчеркнул Волошин.

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Он отметил, что для форсирования враг использует различные плавсредства, начиная от катеров, моторных лодок, заканчивая даже скутерами.

"Мы фиксировали случаи, когда на таких скутерах враг пытается переправить определенное количество бойцов, там логистические различные перевозки пытается осуществлять, однако мы их уничтожаем и топим", - рассказал спикер.

По словам Волошина, российские оккупанты на южном направлении применяют большое количество дронов различных модификаций - ударные дроны, FPV-дроны, а также барражирующие боеприпасы.

"Часто противник применяет у нас FPV-дроны на оптоволокне, поэтому номенклатура самая разнообразная. Фактически за сутки противник применяет около 400-500 FPV-дронов, наносит удары именно таким количеством этих беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, применяет примерно 150-200 дронов на сброс, а также такое же количество примерно - это дроны-разведчики. За прошедшие сутки очень много применено на наших направлениях вражеских "шахедов" - зафиксировано 72 удара. Поэтому у нас, наверное, - одно из самых дроноопасных направлений", - сказал Волошин.