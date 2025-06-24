Наші війська тримають під контролем всю острівну систему на Херсонщині, - Сили оборони Півдня

Війська РФ регулярно намагаються переправитися через дніпровські протоки, втім Сили оборони наразі тримають під контролем всю острівну систему на Херсонщині.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Противник намагається здійснити переправу через дніпровські протоки, оскільки вийти на воду великого Дніпра він не може. Сили оборони України тримають під контролем острівну систему, майже всі острови, які є в цій місцевості. Противник намагається здійснити форсування і захоплення певного плацдарму. Зокрема, в південній частині, де такі острови, як Нестрига, Козулиський, Бугас, Забич, а також ворог намагається штурмувати наші позиції біля Антонівських мостів, адже там найвужче місце Дніпра, там буквально від 1000 до 1200 м ширина. І противник хоче взяти під контроль лівий берег цього мосту для того, щоб також здійснювати форсування і переправи на правий берег. Проте ми тримаємо під контролем всю зону і знищуємо ворога ще на початку їхніх спроб форсувати Дніпро", - підкреслив Волошин.

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Він зазначив, що для форсування ворог використовує різні плавзасоби, починаючи від катерів, моторних човнів, закінчуючи навіть скутерами.

"Ми фіксували випадки, коли на таких скутерах ворог намагається переправити певну кількість бійців, там логістичні різні перевезення намагається здійснювати, проте ми їх знищуємо і топимо", - розповів речник.

За словами Волошина, російські окупанти на південному напрямку застосовують велику кількість дронів різних модифікацій - ударні дрони, FPV-дрони, а також баражуючі боєприпаси.

"Часто противник застосовує у нас FPV-дрони на оптоволокні, тому номенклатура найрізноманітніша. Фактично за добу противник застосовує близько 400-500 FPV-дронів, завдає ударів саме такою кількістю цих безпілотних літальних апаратів. Крім того, застосовує приблизно 150-200 дронів на скид, а також таку ж кількість приблизно - це дрони-розвідники. За минулу добу дуже багато застосовано на наших напрямках ворожих "Шахедів" - зафіксовано 72 удари. Тому в нас, напевно, один із дрононебезпечніших напрямків", - сказав Волошин.