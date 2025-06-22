УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6537 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на півдні
693 7

Війська РФ діють малими групами піхоти через складність зосередити певну кількість сил і засобів для штурмових дій, - Сили оборони Півдня

РФ діє малими групами піхотиГенштабу

Зосередити певну кількість сил і засобів для того, щоб проводити штурмові дії – це нині на фронті непросте завдання, тому росіяни не змінюють тактику дій малими групами піхоти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Противник... сьогодні діє малими групами піхоти", - зазначив він.

Він зазначив, що ворог діє саме так, бо "приблизно на 5-7 кілометрів, на дальність досягання FPV-дронів, і ми, і противник намагаємося створити "мертву зону", в якій уражається все, що рухається. Тобто навіть зосередити певну кількість сил і засобів для того, щоб проводити штурмові дії - непроста задача".

За словами Волошина, росіяни, зосереджуючи на передових позиціях особовий склад штурмових груп, намагаються проводити ці штурмові дії. Спочатку по позиціях українських військ завдаються авіаційні удари некерованими авіаційними ракетами, керованими авіаційними бомбами, потужним артилерійським вогнем.

Також читайте: На півдні триває перегрупування ворога, проте сам процес не такий швидкий, як був раніше, - Сили оборони

"І коли руйнуються всі укріплення і укриття, після цього під прикриттям дронів намагається зайти на цю позицію мала група піхоти, застосовуючи мотоцикли, якусь легкомоторну маневрену техніку типу багі чи квадроцикли. І вже потім вони намагаються закріпитися. Тому змінювати тактику наразі противник не збирається і атакує саме в такий спосіб", - розповів речник.

Також зазначається, що в зоні відповідальності Сил оборони Півдня не так багато штурмів малими групами піхоти, як на інших.

"Їх приблизно на кожному з напрямків фіксується по декілька, три-чотири. За минулу добу зафіксовано, наприклад, на Оріхівському напрямку три бойових зіткнення, коли противник намагався прорватися до наших позицій у Новоандріївці і в Кам'янському. Також на Придніпровському напрямку було зафіксовано чотири спроби РФ підійти до наших позицій", - додав Волошин.

Також читайте: Окупанти бояться, що ЗСУ здійснять операцію із захоплення плацдармів на Кінбурнській і Тендрівській косах, - Сили оборони півдня

Автор: 

бойові дії (4687) Сили оборони півдня (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тактика **********.
показати весь коментар
22.06.2025 16:52 Відповісти
ЗСУ у 2023-му б на вас образились.
показати весь коментар
22.06.2025 16:54 Відповісти
3-4 людини захоплюють плацдарм?А де наша 1 людина,яка може їх зняти одною чергою?Чи це супермени?
показати весь коментар
22.06.2025 16:55 Відповісти
Ховається від фпв та обстрілів, бо схованка чи підвал взагалі не дають контролювати периметр. А укріплення на висотах, з яких це можливо, є прекрасною мішенню для дронів та арти.
показати весь коментар
22.06.2025 18:20 Відповісти
на цензорі є відео коли наших спіймали в бліндажу а потім розстріляли
показати весь коментар
22.06.2025 19:08 Відповісти
Я теж тут бачив як орки спокійно прогулювались уздовж величезного пустого окопа, як раптом, неочікувано для них, з однієї вогневої точки по ним не почав відпрацьовувати боєць з 3 ОШБ. А були б там не такі вмотивовані ТРОшніки, до яких вочевидь вже встигли звикнуть ці кацапи...
показати весь коментар
22.06.2025 21:00 Відповісти
Нам нужны мины и дроны, дроны и мины, ну и плюс снайпера-охотники за головами.
показати весь коментар
22.06.2025 17:08 Відповісти
 
 