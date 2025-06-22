Війська РФ діють малими групами піхоти через складність зосередити певну кількість сил і засобів для штурмових дій, - Сили оборони Півдня

Зосередити певну кількість сил і засобів для того, щоб проводити штурмові дії – це нині на фронті непросте завдання, тому росіяни не змінюють тактику дій малими групами піхоти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Противник... сьогодні діє малими групами піхоти", - зазначив він.

Він зазначив, що ворог діє саме так, бо "приблизно на 5-7 кілометрів, на дальність досягання FPV-дронів, і ми, і противник намагаємося створити "мертву зону", в якій уражається все, що рухається. Тобто навіть зосередити певну кількість сил і засобів для того, щоб проводити штурмові дії - непроста задача".

За словами Волошина, росіяни, зосереджуючи на передових позиціях особовий склад штурмових груп, намагаються проводити ці штурмові дії. Спочатку по позиціях українських військ завдаються авіаційні удари некерованими авіаційними ракетами, керованими авіаційними бомбами, потужним артилерійським вогнем.

"І коли руйнуються всі укріплення і укриття, після цього під прикриттям дронів намагається зайти на цю позицію мала група піхоти, застосовуючи мотоцикли, якусь легкомоторну маневрену техніку типу багі чи квадроцикли. І вже потім вони намагаються закріпитися. Тому змінювати тактику наразі противник не збирається і атакує саме в такий спосіб", - розповів речник.

Також зазначається, що в зоні відповідальності Сил оборони Півдня не так багато штурмів малими групами піхоти, як на інших.

"Їх приблизно на кожному з напрямків фіксується по декілька, три-чотири. За минулу добу зафіксовано, наприклад, на Оріхівському напрямку три бойових зіткнення, коли противник намагався прорватися до наших позицій у Новоандріївці і в Кам'янському. Також на Придніпровському напрямку було зафіксовано чотири спроби РФ підійти до наших позицій", - додав Волошин.

