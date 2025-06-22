Войска РФ действуют малыми группами пехоты из-за сложности сосредоточить определенное количество сил и средств для штурмовых действий, - Силы обороны Юга

Сосредоточить определенное количество сил и средств для того, чтобы проводить штурмовые действия - это сейчас на фронте непростая задача, поэтому россияне не меняют тактику действий малыми группами пехоты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Противник... сегодня действует малыми группами пехоты", - отметил он.

Он отметил, что враг действует именно так, потому что "примерно на 5-7 километров, на дальность достижения FPV-дронов, и мы, и противник пытаемся создать "мертвую зону", в которой поражается все, что движется. То есть даже сосредоточить определенное количество сил и средств для того, чтобы проводить штурмовые действия - непростая задача".

По словам Волошина, россияне, сосредотачивая на передовых позициях личный состав штурмовых групп, пытаются проводить эти штурмовые действия. Сначала по позициям украинских войск наносятся авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами, управляемыми авиационными бомбами, мощным артиллерийским огнем.

"И когда разрушаются все укрепления и укрытия, после этого под прикрытием дронов пытается зайти на эту позицию малая группа пехоты, применяя мотоциклы, какую-то легкомоторную маневренную технику типа багги или квадроциклы. И уже потом они пытаются закрепиться. Поэтому менять тактику пока противник не собирается и атакует именно таким образом", - рассказал спикер.

Также отмечается, что в зоне ответственности Сил обороны Юга не так много штурмов малыми группами пехоты, как на других.

"Их примерно на каждом из направлений фиксируется по несколько, три-четыре. За минувшие сутки зафиксировано, например, на Ореховском направлении три боевых столкновения, когда противник пытался прорваться к нашим позициям в Новоандреевке и в Каменском. Также на Приднепровском направлении было зафиксировано четыре попытки РФ подойти к нашим позициям", - добавил Волошин.

