На юге продолжается перегруппировка врага, однако сам процесс не такой быстрый, как был ранее, - Силы обороны

На южном направлении продолжается процесс перегруппировки российских захватчиков. Он не такой быстрый, как был раньше. Враг пытается создать "мертвую зону", чтобы через нее трудно было подтягивать резервы и пополнение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Сейчас на эти передовые позиции, откуда противник начинает свои штурмовые действия, они заводят личный состав. Это тоже довольно сложно и требует времени. И поэтому еще продолжается перегруппировка противника, мы знаем о нем и стараемся действовать на опережение, не даем ему это сделать", - отметил Волошин.

Однако, по его словам, на некоторых позициях, например на том же Ореховском направлении, противник возобновил активные боевые действия и за минувшие сутки совершил несколько штурмовых действий в направлении Новоандровки и в направлении Каменского.

