На півдні триває перегрупування ворога, проте сам процес не такий швидкий, як був раніше, - Сили оборони

На південному напрямку триває  процес перегрупування російських загарбників. Він не такий швидкий, як був раніше. Ворог намагається створити "мертву зону", щоб через неї важко було підтягувати резерви та поповнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Зараз на ці передові позиції, звідки противник починає свої штурмові дії, вони заводять особовий склад. Це теж доволі складно і потребує часу. І тому ще триває перегрупування противника, ми знаємо про нього і намагаємося діяти на випередження, не даємо йому це зробити", - зазначив Волошин.

Проте, за його словами, на деяких позиціях, наприклад на тому ж Оріхівському напрямку, противник поновив активні бойові дії і за минулу добу здійснив кілька штурмових дій в напрямку Новоандрівки та в напрямку Кам'янського.

