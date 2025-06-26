На південному напрямку ворог зберігає незмінну тактику та інтенсивність обстрілів, - Сили оборони

На півдні ситуація щодо ворожих дій залишається без суттєвих змін. Попри це, окупанти продовжують свої безуспішні спроби штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Загарбник продовжує застосовувати артилерію, не припиняє завдавати авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони України, так і по прилеглих населених пунктах вздовж усієї лінії фронту.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти також намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворожих штурмів.

Ворожі обстріли

За вчора зафіксовано понад 200 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших захисників, з використанням майже 1000 боєприпасів.

Не припиняє ворог й терор мирного населення FPV - дронами. Впродовж минулої доби окупанти завдали 432 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючими "Ланцет" та здійснили понад дві сотні скидів з БпЛА, використавши при цьому 255 боєприпасів.

Від ударів FPV знову потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

У селі Червоний Маяк що на Херсонщині, окупанти атакували з FPV-дрона 55-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по будинках цивільних людей і прифронтових територіях. Внаслідок ворожого обстрілу по сільськогосподарському підприємству у Софіївці Херсонської області загинув працівник.

Окупаційні війська завдали 5 авіаційних ударів, більшість з яких по Запорізькій області. При цьому ворог застосував 2 кореговані авіабомби та понад сім десятків некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ударів зазнали цивільні будівлі, критична та соціальна інфраструктура Херсонської та Запорізької областей. Через російську агресію на Херсонщині загинули три людини, ще тринадцять - дістали поранення.

Втрати росіян на півдні

За минулу добу в операційній зоні Угруповання військ "Південь" підрозділами протиповітряної оборони було знищено 4 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

За минулу добу ворог втратив:

49 окупантів;

19 артсистем;

26 одиниць автотехніки;

2 розвідувальні БпЛА "Supercam";

1 човен;

1 багі;

1 система "Starlink";

10 станцій звʼязку;

2 антени управління БпЛА.

Зруйновано 22 укритті/бліндажі.

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