Ворог минулої доби безуспішно штурмував поблизу Антонівського мосту та в острівній зоні, - Сили оборони

Ворог залишає незмінною свою тактику на південному напрямку, фіксується висока інтенсивність обстрілів. Протягом минулої доби окупанти зосередили свої безуспішні спроби штурмових дій поблизу Антонівського мосту та в острівній зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Південному напрямку тактика ворога залишається незмінною, зберігається

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, але продовжив перегрупування, ведения розвідки та налагодження логістики.

Ворожі обстріли за добу

За вчора зафіксовано понад 160 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших захисників, з використанням майже 650 боєприпасів.

Не припиняє ворог й терор мирного населення FPV - дронами. Впродовж минулої доби окупанти нанесли 332 удари дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючими "Ланцет" та здійснили понад дві сотні скидів з БпЛА, використавши при цьому 206 боєприпасів.

Російські війська продовжують атакувати мирне населення у прифронтових районах, застосовуючи FPV-дрони, артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Від цих ударів знову постраждали населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Особливо інтенсивних атак зазнала Нікопольщина. Агресор бив FPV-дронами по райцентру, а також Покровській та Марганецькій громадах.

Внаслідок цих обстрілів четверо людей отримали поранення. Крім того, значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура: пошкоджено амбулаторію, адміністративну будівлю, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, автомобілі та лінію електропередач.

Ворог цілеспрямовано завдає вогневого ураження по житлових будинках та прифронтових територіях, використовуючи різні види озброєння.

Окупаційні війська завдали 6 авіаційних ударів, більшість з яких по Запорізькій області. При цьому ворогом було застосовано 31 корегована авіабомба та 38 некерованих авіаційних ракет (НАР). Ударів зазнали цивільні будівлі, критична та соціальна інфраструктура Херсонської та Запорізької областей.

Через російську агресію на Херсонщині 4 людини дістали поранення, пошкоджено 7 багатоповерхівок та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

Втрати ворога на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворог втратив:

34 окупанти;

1 артсистема;

15 одиниць автотехніки;

3 човни;

1 система РЕБ;

2 антени зв'язку;

1 місце зберігання майна.

Також зруйновано 18 укриттів/бліндажів та 4 спостережних пункти.

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