Ворог намагався просунутися поблизу Кам’янського на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

Російські загарбники продовжують тероризувати південь України "шахедами", бити з артилерії та РСЗВ, застосовувати КАБи та НАРи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

Окупаційні війська завдали трьох авіаційних ударів по Запорізькій та Херсонській областях. Ворог застосував 6 керованих авіаційних бомб (КАБ) та 56 некерованих авіаційних ракет (НАР).

За вчора зафіксовано 180 ворожих обстрілів як цивільної інфраструктури, так і позицій наших захисників, з використанням більш ніж 650 боєприпасів.

Не припиняє ворог й ударів безпілотниками. Впродовж минулої доби окупанти застосували понад 470 дронів-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючі боєприпаси, та здійснили більш ніж 260 скидів з БпЛА, застосувавши при цьому замалим 300 боєприпасів.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях. Загалом росіяни здійснили 33 обстріли по 17 населених пунктах.

Від ударів FPV-дронів знову потерпали мирні люди у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Втрати ворога

За минулу добу в операційній зоні Угруповання військ "Південь" підрозділами протиповітряної оборони було знищено 21 ударний БпЛА "Shahed-131/136". Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворог втратив:

29 окупантів;

16 артсистем;

1 систему ППО (ЗУ-23-2);

33 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

6 засобів РЕБ;

5 одиниць БпЛА;

1 мотоцикл;

2 човни;

2 антени звʼязку.

Крім того, руйновано 25 укриттів/бліндажів, 3 місце зберігання боєприпасів, 2 місця зберігання МТЗ, 1 місце зберігання ПММ, 1 вогневу позицію.

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