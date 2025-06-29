За минувшие сутки на фронте произошло 111 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 22:00 субботы, 28 июня, на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 51 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб, совершил 1170 ударов дронами-камикадзе и 4432 артиллерийских обстрела.

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Боевые действия на севере

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семнадцать штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемые бомбы, и совершил 206 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая - на 22:00 там шел бой.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал шестнадцать раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполевка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются. От авиаудара КАБами пострадал населенный пункт Подлиман.

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили семь атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки. Еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часова Яра и в направлении Белой Горы.

Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоневки.

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В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил тридцать четыре штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лысовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Противник нанес авиаудар по Покровску.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 - безвозвратно. Уничтожено одиннадцать единиц автомобильной техники, один мотоцикл, восемь беспилотных летательных аппаратов, четыре терминала спутниковой связи, шесть антенн управления БПЛА и шесть укрытий для личного состава. Кроме того, поврежден один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили пять атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое и Шевченко, еще три боестолкновения продолжались до ночи. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Березовое.

Другие направления

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают наступление вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

"Сегодня следует отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады и 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно противостоят врагу", - добавили в Генштабе.