Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, блокуємо просування ворога, поповнюємо обмінний фонд, - Зеленський

Сьогодні, 26 липня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося про фронт та наші активні й далекобійні дії на російській території.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Особлива увага - Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, він подякував головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини.

"Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", - додав глава держави.

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За його словами, вони також детально обговорили потреби наших підрозділів – конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. На наступному тижні Зеленський говоритиме про це з партнерами.

"Окремі завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року.

Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора", - додає він.

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"Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно.

Слава Україні!", - резюмував Зеленський.