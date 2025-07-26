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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, блокуємо просування ворога, поповнюємо обмінний фонд, - Зеленський

сумщина,область,сумська

Сьогодні, 26 липня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося про фронт та наші активні й далекобійні дії на російській території.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Особлива увага - Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, він подякував головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини.

"Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", - додав глава держави.

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За його словами, вони також детально обговорили потреби наших підрозділів – конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. На наступному тижні Зеленський говоритиме про це з партнерами.

"Окремі завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року.

Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора", - додає він.

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"Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно.
Слава Україні!", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24870) Сумська область (4061) бойові дії (4331) Сирський Олександр (689) війна в Україні (5392)


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Топ коментарі
+9
Ми пахали, Я та трактор!
и то, покідьок (подонок), до цього яким боком?
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26.07.2025 12:48 Відповісти
+5
Овод сів на вола, який орав ниву і сосав з нього кров, доки віл орав. Як тільки віл закінчив орати, овод, що насосався крові зразу в президіум: " І ми орали!"
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26.07.2025 13:02 Відповісти
+5
Як почали гадити, зеленський+разумков-стефанчуки+гончарук-шмигаль, з 2019 року, проти України та її Конституції, так і по сьогоденню!! Аброхамієм з шиферами та кисліцин з міндічем, та ще добра сотня портновських, так і по сьогодення, «борються» за гешефти і навтьоки з України …
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26.07.2025 13:08 Відповісти
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лідор Все ще щит Європи
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26.07.2025 12:48 Відповісти
Слава Баблу! - подумав лідор, хоча сказав зовсім інше.
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26.07.2025 12:58 Відповісти
Ми пахали, Я та трактор!
и то, покідьок (подонок), до цього яким боком?
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26.07.2025 12:48 Відповісти
Овод сів на вола, який орав ниву і сосав з нього кров, доки віл орав. Як тільки віл закінчив орати, овод, що насосався крові зразу в президіум: " І ми орали!"
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26.07.2025 13:02 Відповісти
Саме так.
Сосе Ze кров українців.
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26.07.2025 13:13 Відповісти
Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, блокуємо просування ворога, поповнюємо обмінний фонд, - Зеленський
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26.07.2025 12:49 Відповісти
Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3565395

Ну от як, хто йому ці дебільні тексти пише. А ціне кожне життя воїна ні?
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26.07.2025 12:59 Відповісти
Очевидно, що для Зеленського та його піарастів ні.
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26.07.2025 13:09 Відповісти
Це зрозуміло, що їм пох на все, крім себе.
Просто коли читаєш тексти, що воно каже. То згадуєш дупу і гепу.
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26.07.2025 13:22 Відповісти
Да йди у дупу із своїм блокуванням. Де дрони, КАБи, НАРИ українського виробництва, про які ти брехав ще рік тому? Де удари по електростанціям рифи, які живлять військові об'єкти? Чому москалі у москві живуть мирним життям?
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26.07.2025 13:03 Відповісти
"Блокуємо" - це про кого? Про себе, Єрмака і Татарова? 🤔 ЗСУ блокують. Суміжники з НГУ, прикордонники, ССО, патріоти з СБУ блокують. Скромнішим треба бути, Вова.
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26.07.2025 13:07 Відповісти
Як почали гадити, зеленський+разумков-стефанчуки+гончарук-шмигаль, з 2019 року, проти України та її Конституції, так і по сьогоденню!! Аброхамієм з шиферами та кисліцин з міндічем, та ще добра сотня портновських, так і по сьогодення, «борються» за гешефти і навтьоки з України …
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26.07.2025 13:08 Відповісти
тупа морда наркоманська чудово виконала план рахи по знищенню ЗСУ!
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26.07.2025 13:27 Відповісти
Яке ж ти скромне, вся я та я
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26.07.2025 13:28 Відповісти
Коли його повісять за зраду,та знищення населення України?По курській авантюрі тиша,як і по іншим безглуздим операціям ішака.Ніхто не несе відповідальності за втрату людей та територій через відсутність фортифікацій і безглузді рішення ставки під керівництвом потужного ЗЕ.
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26.07.2025 13:31 Відповісти
"Ви афігіете, коли дізнаєтесь на що ми поміняємо Курщину!"
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26.07.2025 13:32 Відповісти
Мій кореш, герой, навчався майже рік. Схопив осколка через кришу лайна що потужне картаве чмо зі своїми друзяками шле на фронт.
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26.07.2025 13:37 Відповісти
 
 