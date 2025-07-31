Лемми осудил ракетный обстрел Украины Россией: "Убийства должны прекратиться"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил ночной массированный обстрел украинских городов Россией.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Лемми заявил, что на стремление Украины к миру президент РФ Владимир Путин отвечает новыми убийствами невинных гражданских. "Убийства должны прекратиться", - подчеркнул глава британской дипломатии.

Он также сообщил, что Великобритания оказывает финансовую помощь для ликвидации последствий атак и подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

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