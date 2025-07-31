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Новости Обстрелы Украины
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Лемми осудил ракетный обстрел Украины Россией: "Убийства должны прекратиться"

Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил ночной массированный обстрел украинских городов Россией.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Лемми заявил, что на стремление Украины к миру президент РФ Владимир Путин отвечает новыми убийствами невинных гражданских. "Убийства должны прекратиться", - подчеркнул глава британской дипломатии.

Он также сообщил, что Великобритания оказывает финансовую помощь для ликвидации последствий атак и подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

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Автор: 

Лемми Дэвид (65) война в Украине (5440)


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"Вбивства мають припинитися" - оце я розумію, оригінальна думка.
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31.07.2025 17:31 Ответить
Припиниться росія - припиняться вбивства.
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31.07.2025 17:36 Ответить
Мають. Тільки за рахунок агресора, а не за рахунок жертви.
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31.07.2025 17:36 Ответить
І так вже 3,5 років - вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла...
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31.07.2025 17:38 Ответить
Якби цей самий захід, який економічно й військово проти росії, як слон проти мухи (так же здається, все вірно?) хотів, аби вбивства припинилися, то вони б і припинилися.
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31.07.2025 17:42 Ответить
Надо ликвидировать первоисточник конфликта - х-ло.
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31.07.2025 17:43 Ответить
В те,якщо ликвидировать "первоисточник" конфликта і після цього припиниться війна-вірять тількі ідіоти.
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31.07.2025 17:56 Ответить
Дурам слово не давали, шмыгай в одноклитерные.
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31.07.2025 18:19 Ответить
куйлу "до лямпи" засудження світових імпотентів".Він Вас вже давно має і глибоко і далеко у своїй смердячій задниці....І ТАК БУДЕ ДО ТИХ ПІР.ПОКИ ВАШІ ЗАСУДЖЕННЯ НЕ БУДУТЬ ЗАМІНЕНІ НА НІМЕЦЬКУ ГАРАПУ.
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31.07.2025 18:05 Ответить
 
 