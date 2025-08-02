РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8214 посетителей онлайн
Новости Переговоры с Путиным
1 505 20

Путин не готов к серьезным переговорам о мире в Украине, – Лемми

Лемми о готовности Путина к переговорам

Российский диктатор Владимир Путин на сегодня имеет максималистские и империалистические амбиции, поэтому не готов к серьезным переговорам о мире в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

"Моя трезвая оценка такова: Путин не готов к серьезным переговорам. Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Борьба, которую ведет Украина при поддержке Великобритании, Европы и США, является чрезвычайно тяжелой. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - отметил Лемми.

Он также выразил восхищение народом Украины, его настойчивостью и стойкостью.

"Даже если мир оставит его, он все равно продолжит партизанскую войну, настолько сильна его вера в свою страну. Это очень вдохновляет", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лемми осудил ракетный обстрел Украины Россией: "Убийства должны прекратиться"

Автор: 

путин владимир (31774) переговоры с Россией (1231) Лемми Дэвид (66)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України. Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
показать весь комментарий
02.08.2025 15:02 Ответить
+6
На путлєра може подіяти тільки запуск ракет, а не позірне наближення човнів.
показать весь комментарий
02.08.2025 15:04 Ответить
+3
Надайте відповідне ракетне озброєння, і ЗСУ підготує кремлівського клопа.
показать весь комментарий
02.08.2025 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надайте відповідне ракетне озброєння, і ЗСУ підготує кремлівського клопа.
показать весь комментарий
02.08.2025 14:58 Ответить
путин-*****, должен быть помножен на ноль, тогда он будет полностью готовый...
показать весь комментарий
02.08.2025 14:58 Ответить
11:55



Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії
показать весь комментарий
02.08.2025 14:59 Ответить
На путлєра може подіяти тільки запуск ракет, а не позірне наближення човнів.
показать весь комментарий
02.08.2025 15:04 Ответить
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України. Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
показать весь комментарий
02.08.2025 15:02 Ответить
Це не звільняє нас від обов"язку боронити наш народ і державу від кацапської орди. Ми -ядерна держава. Від нашої поразки програють і вимруть усі - люті вороги і нерішучі союзники. АЕС не дістануться ворогу, реактори буть використані за опосередкованим призначенням. Про цей фінал мають знати усі у світі. Без цієї погрози рішучих дій орду не спинити. Європа стане мертвою від уральських гір до Біскайської затоки.
показать весь комментарий
02.08.2025 15:12 Ответить
Ага зараз. З потужного наполеона *********** на терориста для всього світу він не перевзується. Цього контексту (з аєс) не буде навіть якщо країна паде. Це не дозволять зробити і навіть заікатися з владної вертикалі
показать весь комментарий
02.08.2025 15:57 Ответить
Путлєр знизив поріг для застосування ядерної зброї. У військовій доктрині кацапстану від 2014 року передбачено два основні випадки її використання: у відповідь на ядерну атаку або якщо існуванню Раіссі загрожує небезпека. Аналогічну умову використання реакторів АЕС у воєнних цілях можемо застосувати і ми як країна, яка піддається смертельній небезпеці. Більш пізній документ 2020 року дозволяє ядерний удар, якщо Раісся може втратити контроль над своїм ядерним арсеналом, наприклад, через масовані високоточні удари звичайною зброєю. У 2024 році Путька знову знизив поріг використання ядерної зброї, постановивши, що атака на кацапстан за допомогою звичайних ракет може бути підставою для ядерної відповіді. То чому такого права не можемо мати й ми перед загрозою знищення цілого народу і анексії його території. Підвищувати ставки слід і з нашого боку. Інакше так і залишимося в історії повними клушами, які втратили себе і усе своє заради спокою і добробуту усіх інших наших ворогів і союзників. І тим, і іншим було на нас начхати. То навіщо нам планета Земля, якщо на ній не буде України ???
показать весь комментарий
02.08.2025 16:19 Ответить
"Серйозні переговори"? Що це таке? Про що? Про подарунок Трампом ***** Криму і чотирьох областей України "бо він першим напав"? Нападе знову. Що будемо далі дарувати на чергових "серйозних переговорах"? Від повного вимирання алкодегенератів врятує тільки ісламізація всього населення **********. Далі що? Здогадались? Ні? А далі "джихад" - священна війна на перетворення всієї планети на "Дар аль Іслам" - землю Аллаха. Або поглинання ********** Китаєм і повне винищення ісламістів, як китайські комуністи зараз роблять з уйгурами... Така дурня в голову лізе. Китайці, до речі, негрів, зокрема таких як цей Леммі, за людей взагалі не вважають...
показать весь комментарий
02.08.2025 15:11 Ответить
Був би готовий,якби йог гнали з України,а так допоки він лізе((
показать весь комментарий
02.08.2025 15:34 Ответить
ну і...? не готов ...знаємо ,відчуваємо ,це кожного дня , а ви голоби мири Білого дому , чим готові топомогти українцям ,яких ви розброїли в 1991р ?!!! Сьогодні залишили гинути, під кремлівськими бомбами ?!!! Суки ви консерватори, невдобні !!!!
показать весь комментарий
02.08.2025 15:35 Ответить
Тему перемовин цивілізованому світу підкинули кацапи.Перемовини мав би пропонувати путін. Той, хто постійно мусолить те у перемовин, той зібрався капітулювати. І саме тему перемовин активно просуває Захід. В їхній логіці одна суть-« Здайтеся! Задовільніть апетити кремля.» Немає смислу пропонувати якісь балачки тому, хто суне вперед і нещадно бомбить. У такій ситуації для нас перемови7и- це прояв слабкості. Цього хоче трамп.
показать весь комментарий
02.08.2025 15:37 Ответить
І це не тому шо пуйло герой а тому шо ви гівно
показать весь комментарий
02.08.2025 15:49 Ответить
А ви все готові безконічно розмовляти з твариною, яка вже тільки кров'ю і проживає, як українськоі, так і своіх кацапцькіх баранів (скільки на тв рашки про якби хероів, котри забруднують нашу землю)!
І ви мріяте, цю тварину склонити к ветеріанцтву?
показать весь комментарий
02.08.2025 15:51 Ответить
І ви загрузили під цей спіч лінію еврофайтерів для України на які ви бідкалися що ніхто не хоче купувати і виробництво простоює. Але ні все також пусті балачки
показать весь комментарий
02.08.2025 16:00 Ответить
Наче серйозний державний муж а такі откровення
показать весь комментарий
02.08.2025 16:03 Ответить
>> Навіть якщо світ залишить [народ України]...

Тоді нафуя він взагалі такий "світ"? Ну, що китайці і інші індуси залишать -- це й так зрозуміло, а от якщо "цивілізований світ" залишить Україну сам-на-сам з ворогом, як зробив у 1932-му -- як потім цей цивілізований світ буде говорити своїм дітям про цивілізацію?
показать весь комментарий
02.08.2025 16:16 Ответить
***** треба "мачіти в сартірє" всім Світом; дуже далекобійним та високоточним озброєнням для ЗСУ(якщо самі не готові це робити), санкціями, такими щоб не мав продиху, проти Параши та ії "союзників" терористів. Інакше не буде майбутнього для цивілізованого Світу, тільки постійна поширющаяся війна по всьому Світу. Словами та умовлянням це вже не зупинити. Всього лиш допоможить Україні роз'їбати цю ординську срань. І одразу усі ії "саюзнікі" сядуть на дупу.
Інакше ви точно побачите те чого боїтися, воно прийде і до вас.
показать весь комментарий
02.08.2025 16:28 Ответить
Путлєр і його орда більше ні до кого не прийдуть. Їхня єдина і кінцева мета - знищення України як держави і українців як етнос. Після цього для усього демократичного світу кацапстан стане білим і пухнастим задля продовження торгівлі та мирного співіснування, від чого залежатиме добробут кацапів. Путлєр не нападе ні на балтійські країни, ні на Польщу тощо - це постріл собі в обидві ноги. Смерть загрожує лише нам, фізична, культурна і політична. Тому питання оборони і виживання є лише нашою екзистенційною потребою. Ми маємо або примусити союзників допомогти нам усіма можливими способами і засобами вижити, або ... знищити і ворогів, і удаваних друззів разом із своєю богом даною землею, бо рабство для нас буде аналогом пекла. Запитайте у тих наших воїнів, хто пройшов полон. Кацапи - звірі. І цих звірів маємо зупинити або знищити ми. Ну, або знищити себе і усіх інших. З кацапами по-іншому не вийде.
показать весь комментарий
02.08.2025 16:52 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2025 16:52 Ответить
 
 