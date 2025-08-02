Путин не готов к серьезным переговорам о мире в Украине, – Лемми

Российский диктатор Владимир Путин на сегодня имеет максималистские и империалистические амбиции, поэтому не готов к серьезным переговорам о мире в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

"Моя трезвая оценка такова: Путин не готов к серьезным переговорам. Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Борьба, которую ведет Украина при поддержке Великобритании, Европы и США, является чрезвычайно тяжелой. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - отметил Лемми.

Он также выразил восхищение народом Украины, его настойчивостью и стойкостью.

"Даже если мир оставит его, он все равно продолжит партизанскую войну, настолько сильна его вера в свою страну. Это очень вдохновляет", - сказал министр.

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