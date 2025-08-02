Путин не готов к серьезным переговорам о мире в Украине, – Лемми
Российский диктатор Владимир Путин на сегодня имеет максималистские и империалистические амбиции, поэтому не готов к серьезным переговорам о мире в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.
"Моя трезвая оценка такова: Путин не готов к серьезным переговорам. Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Борьба, которую ведет Украина при поддержке Великобритании, Европы и США, является чрезвычайно тяжелой. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - отметил Лемми.
Он также выразил восхищение народом Украины, его настойчивостью и стойкостью.
"Даже если мир оставит его, он все равно продолжит партизанскую войну, настолько сильна его вера в свою страну. Это очень вдохновляет", - сказал министр.
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Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
І ви мріяте, цю тварину склонити к ветеріанцтву?
Тоді нафуя він взагалі такий "світ"? Ну, що китайці і інші індуси залишать -- це й так зрозуміло, а от якщо "цивілізований світ" залишить Україну сам-на-сам з ворогом, як зробив у 1932-му -- як потім цей цивілізований світ буде говорити своїм дітям про цивілізацію?
Інакше ви точно побачите те чого боїтися, воно прийде і до вас.