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Трамп тисне на Індію через зв’язки з РФ, щоб змусити Путіна зупинити війну, - Bloomberg

трамп

Президент США Дональд Трамп змінює курс політики щодо Індії, намагаючись посилити тиск на Володимира Путіна задля припинення війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня Трамп розкритикував Індію за членство в БРІКС і тісні зв’язки з Росією. Це, на думку видання, означає різкий поворот у підході США, які раніше намагалися залучити Індію як противагу Китаю. Тепер Трамп розглядає можливість посилення тиску, зокрема через торговельні обмеження.

Індія ж продовжує відстоювати партнерство з РФ. "Наші двосторонні відносини з різними країнами мають свою власну цінність і не повинні розглядатися через призму третьої країни", - заявив речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал, додавши, що відносини зі США також розвиватимуться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ зможе уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною, - Трамп

Тим часом прем’єр Нарендра Моді закликав громадян підтримувати місцевого виробника, а його уряд дав зрозуміти, що імпорт російської нафти триватиме.

Очікується, що наприкінці місяця Індію відвідає делегація США для обговорення торговельної угоди. Паралельно Трамп анонсував 25% мито на індійські товари і не виключає запровадження 100% мита для країн, які закуповують російські енергоносії, якщо Кремль не піде на мирну угоду.

Нагадаємо, Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф, імовірно, відвідає Росію 6 чи 7 серпня, - Трамп

Автор: 

Індія (707) путін володимир (24371) Трамп Дональд (6601)


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Топ коментарі
+2
Це Тампон так зробив америку великою що повзає на колінах і умоляє натиснути на *****? Принаймні це виглядає так в очах гопніка *****. А як відомо з психології, гопніки не бояться тих хто його слабший і їм западло виконувати благання слабших. Їх це навпаки збуджує як збуджує любого мяньяка коли жертва благає помилувати
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04.08.2025 11:04 Відповісти
+1
Не подобаються дії Трампа? Скажіть йому щоб не повзав на колінах перед Індією і зверніться до Боневтіка Потужно-Брехливого, хай поставить Індію на місце і змусить не купували все російське.
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04.08.2025 11:08 Відповісти
+1
поки 1 завод
всього 5 млн барелів у США і 2 у ОАЕ.
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04.08.2025 11:26 Відповісти
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Це Тампон так зробив америку великою що повзає на колінах і умоляє натиснути на *****? Принаймні це виглядає так в очах гопніка *****. А як відомо з психології, гопніки не бояться тих хто його слабший і їм западло виконувати благання слабших. Їх це навпаки збуджує як збуджує любого мяньяка коли жертва благає помилувати
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04.08.2025 11:04 Відповісти
Не подобаються дії Трампа? Скажіть йому щоб не повзав на колінах перед Індією і зверніться до Боневтіка Потужно-Брехливого, хай поставить Індію на місце і змусить не купували все російське.
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04.08.2025 11:08 Відповісти
Ви з розумовою відсталістю? Як Зе може вплинути на Індію, коли навіть Трампу це важко зробити
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04.08.2025 11:58 Відповісти
Треба дивитися, що вони роблять, а не що говорять:
Індія почала купувати американську нафту замість російської, - Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-01/indian-refiner-snaps-up-us-oil-after-trump-s-russia-threats?srnd=phx-markets
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04.08.2025 11:12 Відповісти
поки 1 завод
всього 5 млн барелів у США і 2 у ОАЕ.
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04.08.2025 11:26 Відповісти
не вказані терміни поставок на цей обсяг.
може вона і не пощастить собі, а перепродасть.
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04.08.2025 11:29 Відповісти
На жаль, це не ті об'єми, що можуть вплинути на торгівлю з рашкою
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04.08.2025 11:47 Відповісти
Головне тисни обережно щоб не пукнути с підливою.
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04.08.2025 11:12 Відповісти
Ну товарооббіг США з Індією і близько не такий великий, як із Китаєм, тому США можуть легко ввести ті санкції...
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04.08.2025 11:21 Відповісти
Трамп намагається тиснути на Індію для підписання "угоди" по тарифам. Війна в Україні у нього на сотому місці, просто один з факторів тиску...
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04.08.2025 11:35 Відповісти
 
 