Трамп тисне на Індію через зв’язки з РФ, щоб змусити Путіна зупинити війну, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп змінює курс політики щодо Індії, намагаючись посилити тиск на Володимира Путіна задля припинення війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня Трамп розкритикував Індію за членство в БРІКС і тісні зв’язки з Росією. Це, на думку видання, означає різкий поворот у підході США, які раніше намагалися залучити Індію як противагу Китаю. Тепер Трамп розглядає можливість посилення тиску, зокрема через торговельні обмеження.

Індія ж продовжує відстоювати партнерство з РФ. "Наші двосторонні відносини з різними країнами мають свою власну цінність і не повинні розглядатися через призму третьої країни", - заявив речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал, додавши, що відносини зі США також розвиватимуться.

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Тим часом прем’єр Нарендра Моді закликав громадян підтримувати місцевого виробника, а його уряд дав зрозуміти, що імпорт російської нафти триватиме.

Очікується, що наприкінці місяця Індію відвідає делегація США для обговорення торговельної угоди. Паралельно Трамп анонсував 25% мито на індійські товари і не виключає запровадження 100% мита для країн, які закуповують російські енергоносії, якщо Кремль не піде на мирну угоду.

Нагадаємо, Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.

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