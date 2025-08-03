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Новини Тарифи Трампа Експорт нафти РФ
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Індія продовжить купляти нафту в РФ, попри погрози Трампа, - Reuters

Індія, ймовірно, не відмовлятиметься від імпорту нафти РФ

Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в індійському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це довгострокові нафтові контракти. Не так просто припинити купувати за одну ніч",- сказав один із співрзмовників агентства.

Виправдовуючи купівлю Індією нафти в Росії, інший співрозмовник сказав, що імпорт Індією російських сортів дешевої нафти допоміг країні уникнути світового росту цін на нафту.

За словами джерела, на відміну від іранської та венесуельської нафти, російська сира нафта не підпадає під прямі санкції, тож Індія купує її за ціною нижче поточної верхньої межі ціни, встановленої Європейським Союзом.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Читайте також: Трамп оголосив про 25% мита для Індії через купівлю нафти з Росії

Автор: 

Індія (707) нафта (5699) росія (67005) Трамп Дональд (6601)


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Топ коментарі
+14
Хто ще на Трампа не пісяв?
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03.08.2025 21:24 Відповісти
+9
Ось ця обставина і стане для Трампа тестом на наявність яєць, а не лише - язика як помела.
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03.08.2025 21:25 Відповісти
+7
Донні , давай тепер покажи циганам - хто в домі господар !! 💪 😉
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03.08.2025 21:29 Відповісти
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Ну а чому танкери ті що зараз коло берега не розвантажуютьВихідний день чи миють святу корову?)))
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03.08.2025 21:23 Відповісти
Хто ще на Трампа не пісяв?
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03.08.2025 21:24 Відповісти
Козлмордое, в родные ****я.
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03.08.2025 22:02 Відповісти
Не заздри, пiгор.
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03.08.2025 21:30 Відповісти
Ось ця обставина і стане для Трампа тестом на наявність яєць, а не лише - язика як помела.
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03.08.2025 21:25 Відповісти
Донні , давай тепер покажи циганам - хто в домі господар !! 💪 😉
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03.08.2025 21:29 Відповісти
Маланья.
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03.08.2025 21:31 Відповісти
побачим на реакцію трампа.
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03.08.2025 21:31 Відповісти
та він вже сказав - мита на індійські товари.
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03.08.2025 22:12 Відповісти
в трампа деменція.
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03.08.2025 22:19 Відповісти
та ніт. у нього така методика комунікації. все він добре пам'ятає. та й Рубіо зі своїми яструбами має на нього все більше і більше впливу.
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03.08.2025 22:28 Відповісти
чергові побрехеньки від рейтер та невідомих урядовців.
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03.08.2025 21:34 Відповісти
Блюмберг ще раніше про це писав.
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03.08.2025 21:55 Відповісти
На трампона поклали болт вже не тільки хусіти з рушницями, а й факіри у вєтнамках
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03.08.2025 21:35 Відповісти
Не важливо. Трама в своїй голові вже напобідив Індію, як бажав.
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03.08.2025 21:35 Відповісти
Індія заявила що продовжить купувати російську нафту.
Що можеш порадити Україні

https://x.com/grok @grok

Україні раджу посилити дипломатію з Індією, пропонуючи альтернативи російській нафті через торгівлю та інвестиції. Лобіюйте в США суворіші санкції на нафту РФ, попри заяви Трампа. Розвивайте енергетичну незалежність та альянси з ЄС для зменшення залежності світу від ресурсів агресора.
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03.08.2025 21:35 Відповісти
Лобіюйте в США суворіші санкції на нафту РФ, попри заяви Трампа. )) Іншими словами - не звертайте уваги на Трампа , лобіюйте суворіші санкції !! А як це робити в обхід Трампа , хотілося б знати ?
У Грока це буває . Він іноді щось як видасть !!
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03.08.2025 21:47 Відповісти
О, а блумберг писав, що відмовляються. Не преса, а суцільний срач...
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03.08.2025 21:36 Відповісти
Это кто как закажет, так и гадят - кому как надо.
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03.08.2025 22:07 Відповісти
Только Берег Слоновой кости еще не успел положить болт на Велиеого Дилера
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03.08.2025 21:36 Відповісти
Він же ж їх з Пакистаном замирив а вони ось так - не йдуть до рук
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03.08.2025 21:42 Відповісти
Тромб блискуче виконує роль світового пройдисвіта. Всі його дії- спектакль для дурнів. Він був є і буде союзником кремля. Поки дихає, звичайно…
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03.08.2025 21:43 Відповісти
Только он не союзник, он псина на побегушках.
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03.08.2025 22:17 Відповісти
Тому єдині дієві санкції проти Сосії це нахрен розхерачити всю рашистську нафто/газову інфраструктуру і видобування
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03.08.2025 21:49 Відповісти
призабули щось Гренладію - а це був стрижень!
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03.08.2025 21:55 Відповісти
Мабуть сильно присіли індуси на голку. Треба шокова терапія)
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03.08.2025 21:55 Відповісти
Трамп: - В мене хрін, як скажений кінь. Я кричу йому "стій!!!", а він не стоїть.
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03.08.2025 22:06 Відповісти
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03.08.2025 22:17 Відповісти
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03.08.2025 22:28 Відповісти
Индуские сатанисты положили на Трамба и на "шша"
Бамбука в джунглях доухя, навоза тоже хватает, с голоду не умрут.
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03.08.2025 22:24 Відповісти
Пусть покупают, главное, чтобы ***** довело большие скидки. Нужно ограничивать экспорт и расширять и удорожает импорт!!! Тогда будет отрицательный валютный баланс, увеличится дефицит бюджета.
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03.08.2025 22:25 Відповісти
 
 