Індія продовжить купляти нафту в РФ, попри погрози Трампа, - Reuters

Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в індійському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це довгострокові нафтові контракти. Не так просто припинити купувати за одну ніч",- сказав один із співрзмовників агентства.

Виправдовуючи купівлю Індією нафти в Росії, інший співрозмовник сказав, що імпорт Індією російських сортів дешевої нафти допоміг країні уникнути світового росту цін на нафту.

За словами джерела, на відміну від іранської та венесуельської нафти, російська сира нафта не підпадає під прямі санкції, тож Індія купує її за ціною нижче поточної верхньої межі ціни, встановленої Європейським Союзом.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

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