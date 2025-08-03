Індія продовжить купляти нафту в РФ, попри погрози Трампа, - Reuters
Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в індійському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це довгострокові нафтові контракти. Не так просто припинити купувати за одну ніч",- сказав один із співрзмовників агентства.
Виправдовуючи купівлю Індією нафти в Росії, інший співрозмовник сказав, що імпорт Індією російських сортів дешевої нафти допоміг країні уникнути світового росту цін на нафту.
За словами джерела, на відміну від іранської та венесуельської нафти, російська сира нафта не підпадає під прямі санкції, тож Індія купує її за ціною нижче поточної верхньої межі ціни, встановленої Європейським Союзом.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
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Що можеш порадити Україні
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Україні раджу посилити дипломатію з Індією, пропонуючи альтернативи російській нафті через торгівлю та інвестиції. Лобіюйте в США суворіші санкції на нафту РФ, попри заяви Трампа. Розвивайте енергетичну незалежність та альянси з ЄС для зменшення залежності світу від ресурсів агресора.
У Грока це буває . Він іноді щось як видасть !!
Бамбука в джунглях доухя, навоза тоже хватает, с голоду не умрут.