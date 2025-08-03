Индия продолжит покупать нефть в РФ, несмотря на угрозы Трампа, - Reuters

Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это долгосрочные нефтяные контракты. Не так просто прекратить покупать за одну ночь",- сказал один из собеседников агентства.

Оправдывая покупку Индией нефти в России, другой собеседник сказал, что импорт Индией российских сортов дешевой нефти помог стране избежать мирового роста цен на нефть.

По словам источника, в отличие от иранской и венесуэльской нефти, российская сырая нефть не подпадает под прямые санкции, поэтому Индия покупает ее по цене ниже текущей верхней границы цены, установленной Европейским Союзом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

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