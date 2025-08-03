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Индия продолжит покупать нефть в РФ, несмотря на угрозы Трампа, - Reuters

Индия, вероятно, не будет отказываться от импорта нефти из РФ

Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это долгосрочные нефтяные контракты. Не так просто прекратить покупать за одну ночь",- сказал один из собеседников агентства.

Оправдывая покупку Индией нефти в России, другой собеседник сказал, что импорт Индией российских сортов дешевой нефти помог стране избежать мирового роста цен на нефть.

По словам источника, в отличие от иранской и венесуэльской нефти, российская сырая нефть не подпадает под прямые санкции, поэтому Индия покупает ее по цене ниже текущей верхней границы цены, установленной Европейским Союзом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Читайте также: Трамп объявил о 25% пошлины для Индии из-за покупки нефти из России

Автор: 

Индия (430) нефть (1953) россия (96771) Трамп Дональд (6100)


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Топ комментарии
+13
Хто ще на Трампа не пісяв?
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03.08.2025 21:24 Ответить
+6
Ось ця обставина і стане для Трампа тестом на наявність яєць, а не лише - язика як помела.
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03.08.2025 21:25 Ответить
+4
Донні , давай тепер покажи циганам - хто в домі господар !! 💪 😉
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03.08.2025 21:29 Ответить
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Ну а чому танкери ті що зараз коло берега не розвантажуютьВихідний день чи миють святу корову?)))
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03.08.2025 21:23 Ответить
Хто ще на Трампа не пісяв?
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03.08.2025 21:24 Ответить
🤣🤣🤣а ти грантожерику ніяк не заспокоєшся???
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03.08.2025 21:26 Ответить
Козлмордое, в родные ****я.
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03.08.2025 22:02 Ответить
Не заздри, пiгор.
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03.08.2025 21:30 Ответить
Ось ця обставина і стане для Трампа тестом на наявність яєць, а не лише - язика як помела.
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03.08.2025 21:25 Ответить
Донні , давай тепер покажи циганам - хто в домі господар !! 💪 😉
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03.08.2025 21:29 Ответить
Маланья.
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03.08.2025 21:31 Ответить
побачим на реакцію трампа.
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03.08.2025 21:31 Ответить
та він вже сказав - мита на індійські товари.
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03.08.2025 22:12 Ответить
в трампа деменція.
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03.08.2025 22:19 Ответить
чергові побрехеньки від рейтер та невідомих урядовців.
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03.08.2025 21:34 Ответить
Блюмберг ще раніше про це писав.
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03.08.2025 21:55 Ответить
На трампона поклали болт вже не тільки хусіти з рушницями, а й факіри у вєтнамках
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03.08.2025 21:35 Ответить
Не важливо. Трама в своїй голові вже напобідив Індію, як бажав.
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03.08.2025 21:35 Ответить
Індія заявила що продовжить купувати російську нафту.
Що можеш порадити Україні

https://x.com/grok @grok

Україні раджу посилити дипломатію з Індією, пропонуючи альтернативи російській нафті через торгівлю та інвестиції. Лобіюйте в США суворіші санкції на нафту РФ, попри заяви Трампа. Розвивайте енергетичну незалежність та альянси з ЄС для зменшення залежності світу від ресурсів агресора.
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03.08.2025 21:35 Ответить
Лобіюйте в США суворіші санкції на нафту РФ, попри заяви Трампа. )) Іншими словами - не звертайте уваги на Трампа , лобіюйте суворіші санкції !! А як це робити в обхід Трампа , хотілося б знати ?
У Грока це буває . Він іноді щось як видасть !!
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03.08.2025 21:47 Ответить
О, а блумберг писав, що відмовляються. Не преса, а суцільний срач...
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03.08.2025 21:36 Ответить
Это кто как закажет, так и гадят - кому как надо.
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03.08.2025 22:07 Ответить
Только Берег Слоновой кости еще не успел положить болт на Велиеого Дилера
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03.08.2025 21:36 Ответить
Він же ж їх з Пакистаном замирив а вони ось так - не йдуть до рук
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03.08.2025 21:42 Ответить
Тромб блискуче виконує роль світового пройдисвіта. Всі його дії- спектакль для дурнів. Він був є і буде союзником кремля. Поки дихає, звичайно…
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03.08.2025 21:43 Ответить
Только он не союзник, он псина на побегушках.
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03.08.2025 22:17 Ответить
Тому єдині дієві санкції проти Сосії це нахрен розхерачити всю рашистську нафто/газову інфраструктуру і видобування
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03.08.2025 21:49 Ответить
призабули щось Гренладію - а це був стрижень!
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03.08.2025 21:55 Ответить
Мабуть сильно присіли індуси на голку. Треба шокова терапія)
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03.08.2025 21:55 Ответить
Трамп: - В мене хрін, як скажений кінь. Я кричу йому "стій!!!", а він не стоїть.
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03.08.2025 22:06 Ответить
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03.08.2025 22:17 Ответить
 
 