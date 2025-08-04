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Новини Санкції проти Росії Відносини Трампа та Путіна
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РФ зможе уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною, - Трамп

РФ може уникнути снакцій США за однієї умови Трамп її назвав

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій. Для цього потрібно укласти мирну угоду з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Так, його запитали, чи може Росія щось зробити, щоб уникнути санкцій на цей момент?

"Так, укласти угоду, щоб люди перестали гинути", - відповів лідер США.

Він вкотре нагадав про великі втрати військових РФ.

"У цій безглуздій війні гине багато людей", - додав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що з січня росія втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна.

Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Також читайте: Те, що робить Росія, огидно, - Трамп про масований обстріл України

Автор: 

росія (67005) санкції (12500) Трамп Дональд (6601)


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Топ коментарі
+5
Його не цікавлять людські життя. Гроші, багато грошей- ось головний інтерес трампа. Тому санкцій не буде.
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04.08.2025 09:37 Відповісти
+5
8 августа все узнают:

- что трамп пошутил,
- что трампа не так поняли,
- что трамп дает еще - хер знает сколько дней, часов, минут, секунд
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04.08.2025 09:42 Відповісти
+3
Вже навіть не смішно...
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04.08.2025 09:37 Відповісти
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Ти ж обіцяв давити рашку - ніяких вилянь хвостом!
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04.08.2025 09:34 Відповісти
Дві головних вундерваффе рижого: звіздьож і санкції.
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04.08.2025 09:50 Відповісти
Йому кацапів шкода.
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04.08.2025 09:36 Відповісти
Його не цікавлять людські життя. Гроші, багато грошей- ось головний інтерес трампа. Тому санкцій не буде.
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04.08.2025 09:37 Відповісти
Вже навіть не смішно...
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04.08.2025 09:37 Відповісти
ты отправил виткофа вылизать зад х.у.й.л.у ?
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04.08.2025 09:41 Відповісти
Спочатку гроші,а потім стільці...Можна і навпаки,но санкції вперед..
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04.08.2025 09:42 Відповісти
8 августа все узнают:

- что трамп пошутил,
- что трампа не так поняли,
- что трамп дает еще - хер знает сколько дней, часов, минут, секунд
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04.08.2025 09:42 Відповісти
Їм ті санкції...
Трамп ще не зрозумів що його висміяли і послали
Видумав що він друг вовочки. Да да
Ще ніколи кацапи не імєлі американців так активно як за трампа
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04.08.2025 09:43 Відповісти
Підписати мирну угоду? Ну тоді дай фуйлу ще 100 днів. Він ще вчиться.
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04.08.2025 09:43 Відповісти
Українці трампону,типу індіанці в америці.
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04.08.2025 09:47 Відповісти
Угода за рахунок України і українців? Пішов в сраку, старий маразматик! Кацапи ніколи на справедливий, згідно з міжнародним правом, мир для України не підуть. Їм потрібна територія України, але без українців.
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04.08.2025 09:48 Відповісти
Не украинцы им тоже нужны особенно молодое поколение и дети ,чтобы они из них могли выковать правильных русских и пустить в будущем на новые мясные штурми куда нибудь под Варшаву или сувалкский корридор пробивать к Калининграду.Об этом даже ролики в сети есть где их пропогандоны такое говорят
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04.08.2025 10:01 Відповісти
ти ще на коліна встань....
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04.08.2025 09:49 Відповісти
Черговий пиз#ун 24/7. Ненавидить Україну, але видає себе за миротворця.
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04.08.2025 09:59 Відповісти
лох лохом. росіяни щодня кричать трампу, що їм не треба ніякий мир: вони вдень і вночі вбивають дітей, жінок, вагітних жінок, цивільних - і це тільки в тилу.

а трамп ставить дедлайни, відправляє вітькових і сипе пафосними погрозами без дій. і як вірний пес путіна, чекає дедлайну...
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04.08.2025 10:05 Відповісти
Дебіл
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04.08.2025 10:06 Відповісти
Уже давно никто не говорит о "выпи#дячить кацапов за поребрик". Главный мотив - договариваться. А договариваться - это отдать то, что у нас отжали в обмен на Путины обещания. Вот это тот мир, к которому нас будут склонять Трамп и Европа.
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04.08.2025 10:06 Відповісти
Більш відверто пришелепкуватого президента не було в історії США. Хіба що Венс може виявитися ще тупішим. Американців з дитинства вчать віддавати грабіжникам на вулиці гаманець, годинник і речі які грабіжник хоче. Ну ось наслідки "не противлення злу насилбством". Виявляється в американській імперії процвітає ... кацапське толстовство. Але Толстой також писав що "Ми любимо людей за те добро яке їм робимо і ненавидимо за те зло яке їм причиняємо". Якщо це так, то скоро офіційна Америка Трампа буде люто ненавидіти Україну, а ненависть, як відомо, знищує того хто ненавидить зсередини...
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04.08.2025 10:06 Відповісти
На весь світ будеш окуітєльно чудовим Піzдуном, якщо після 8 серпня не запроважиш санціі, коли до цього часу параша не укладе угоду про припинення війни.
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04.08.2025 10:07 Відповісти
***** відправить на переговори мУдінського і той укладе будь-яку угоду, а ***** продовжить війну та щоденні атаки по Україні.
Цікаво, а Трамп знає про план знищення всіх українців , який кацапи вже навіть не приховуть. Це їхня мета, а не якась там угода.
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04.08.2025 10:13 Відповісти
 
 