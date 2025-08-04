РФ зможе уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій. Для цього потрібно укласти мирну угоду з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Так, його запитали, чи може Росія щось зробити, щоб уникнути санкцій на цей момент?
"Так, укласти угоду, щоб люди перестали гинути", - відповів лідер США.
Він вкотре нагадав про великі втрати військових РФ.
"У цій безглуздій війні гине багато людей", - додав Трамп.
Раніше Трамп заявив, що з січня росія втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна.
Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.
Топ коментарі
+5 Angelina
показати весь коментар04.08.2025 09:37 Відповісти Посилання
+5 Псамметих II
показати весь коментар04.08.2025 09:42 Відповісти Посилання
+3 Грицько Злий
показати весь коментар04.08.2025 09:37 Відповісти Посилання
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- что трамп пошутил,
- что трампа не так поняли,
- что трамп дает еще - хер знает сколько дней, часов, минут, секунд
Трамп ще не зрозумів що його висміяли і послали
Видумав що він друг вовочки. Да да
Ще ніколи кацапи не імєлі американців так активно як за трампа
а трамп ставить дедлайни, відправляє вітькових і сипе пафосними погрозами без дій. і як вірний пес путіна, чекає дедлайну...
Цікаво, а Трамп знає про план знищення всіх українців , який кацапи вже навіть не приховуть. Це їхня мета, а не якась там угода.