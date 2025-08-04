РФ зможе уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій. Для цього потрібно укласти мирну угоду з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Так, його запитали, чи може Росія щось зробити, щоб уникнути санкцій на цей момент?

"Так, укласти угоду, щоб люди перестали гинути", - відповів лідер США.

Він вкотре нагадав про великі втрати військових РФ.

"У цій безглуздій війні гине багато людей", - додав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що з січня росія втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна.

Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

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