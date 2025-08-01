Те, що робить Росія, огидно, - Трамп про масований обстріл України

Президент США Дональд Трамп заговорив про санкції проти Росії після чергового масштабного обстрілу України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію.

"Те що робить Росія — огидно. Це сумно", - зазначив президент США.

Водночас він сказав, що не впевнений, що санкції стримають Росію.

"Ймовірно накладемо санкції – не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкціі та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо", - уточнив Трамп.

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Раніше повідомлялось, що Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.