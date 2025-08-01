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Те, що робить Росія, огидно, - Трамп про масований обстріл України
Президент США Дональд Трамп заговорив про санкції проти Росії після чергового масштабного обстрілу України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію.
"Те що робить Росія — огидно. Це сумно", - зазначив президент США.
Водночас він сказав, що не впевнений, що санкції стримають Росію.
"Ймовірно накладемо санкції – не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкціі та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо", - уточнив Трамп.
Раніше повідомлялось, що Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.
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В совку теж орали з голубих екранів, що пофіг.
Это была страна за железным занавесом
Это была страна коммунистов, которой детей пугали
Сегодня на Кремль работают политики Запада,вплоть до президентов
Журналисты Запада
В том числе и на телеканалах
Огромное влияние Кремль имеет в соцсетях
Кремль влияет на спорт
На искусство
На религиозные организации
Проще сказать- где нет влияния Кремля
Во всех европейсих столицах лучшие особняки принадлежат русским
Их дети учатся в Сорбонне и Гарварде
Так что не все так просто - как может показаться
Путин много лет работал над тихой экспансией Европы и США
И Вы видите - не получается сегодня у Европы и США победить путина