УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4268 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
700 5

Те, що робить Росія, огидно, - Трамп про масований обстріл України

трамп

Президент США Дональд Трамп заговорив про санкції проти Росії після чергового масштабного обстрілу України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію.

"Те що робить Росія — огидно. Це сумно", - зазначив президент США.

Водночас він сказав, що не впевнений, що санкції стримають Росію.

"Ймовірно накладемо санкції – не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкціі та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо", - уточнив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа боїться, що Трамп поверне російський газ у ЄС заради досягнення миру в Україні, – Politico

Раніше повідомлялось, що Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Автор: 

санкції (12492) Трамп Дональд (6583) війна в Україні (5477)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кретін може дістати навіть баригу

.
показати весь коментар
01.08.2025 01:40 Відповісти
Та пофігу пуйлу ті санкції. А бидло нарід на красную площадь не вийде. Бо вони раби, й душі в них рабські..
показати весь коментар
01.08.2025 01:44 Відповісти
Ну не то щоб і пофіг пофіг. Тут дивлячись що за санкції.
В совку теж орали з голубих екранів, що пофіг.
показати весь коментар
01.08.2025 02:04 Відповісти
Это другое
Это была страна за железным занавесом
Это была страна коммунистов, которой детей пугали
Сегодня на Кремль работают политики Запада,вплоть до президентов
Журналисты Запада
В том числе и на телеканалах
Огромное влияние Кремль имеет в соцсетях
Кремль влияет на спорт
На искусство
На религиозные организации
Проще сказать- где нет влияния Кремля
Во всех европейсих столицах лучшие особняки принадлежат русским
Их дети учатся в Сорбонне и Гарварде
Так что не все так просто - как может показаться
Путин много лет работал над тихой экспансией Европы и США
И Вы видите - не получается сегодня у Европы и США победить путина
показати весь коментар
01.08.2025 02:15 Відповісти
Томагавки - найкращі санкції. Давай діду, ми самі накладем
показати весь коментар
01.08.2025 02:09 Відповісти
 
 