УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9209 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план Трампа Мирна угода щодо припинення війни
3 564 39

Трамп хоче досягти угоди про завершення війни в Україні до 8 серпня, - США в Раді Безпеки ООН

Трамп хоче завершити війну в Україні до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Про це заявив представник США Джон Келлі під час виступу в Радбезі ООН, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має 10 днів на мир з Україною. Путін хоче продовжувати війну, - Трамп

Нагадаємо, напередодні Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

До цього Трамп дав Путіну 50 днів, але на початку цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки "не бачить жодного прогресу".

Автор: 

Трамп Дональд (6583) війна в Україні (5477) припинення вогню (310)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Все что делается к какой то дате - обычно делается через Ж..
показати весь коментар
31.07.2025 18:30 Відповісти
+6
Щось таке відчуття що "фарбований" знову кинувся в ту сторону де буде примушувати капітулювати Україну на умовах владіміра-пуйла ?щоб дата 8 серпня була дотримана.
показати весь коментар
31.07.2025 18:43 Відповісти
+6
І жодного слова від українців про свого ***********!
показати весь коментар
31.07.2025 18:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все что делается к какой то дате - обычно делается через Ж..
показати весь коментар
31.07.2025 18:30 Відповісти
вся надія на терориста, що він не піде на умови Трампа
показати весь коментар
31.07.2025 18:31 Відповісти
І жодного слова від українців про свого ***********!
показати весь коментар
31.07.2025 18:44 Відповісти
+💯 👍🏿!
.
показати весь коментар
31.07.2025 19:46 Відповісти
та навпаки. було би краще, щоб він таки пішов на умови припинення вогню. люди перестали би гинути... ну а далі на болотах можуть розпочатися цікаві події через те, що сцарь ліг під америкосів.
показати весь коментар
31.07.2025 18:45 Відповісти
Це вже було, в результаті ми замість АТО отримали повномасштабну війну. Не можна замиритись зі злом, зло потрібно знищити.
показати весь коментар
31.07.2025 20:08 Відповісти
Ти серйозно? Чи, ти хочеш, щоб твої співвітчизники і далі вмирали, і в тилу, і на фронті?
показати весь коментар
31.07.2025 19:19 Відповісти
Ми вже проходили Мінські угоди, вони призвели тільки до ще більшої війни. Потрібно усувати путіна від влади, інакше війна не припиниться а перейде в ще більшу війну.
показати весь коментар
31.07.2025 20:06 Відповісти
показати весь коментар
31.07.2025 18:31 Відповісти
Ну бодай не один день, а так цілих 8 днів сарказму,
показати весь коментар
31.07.2025 18:31 Відповісти
А то буде те, що було в Одесі...
показати весь коментар
31.07.2025 18:48 Відповісти
6.08. Хиросима, 9.08. Нагасаки. 8.08?
показати весь коментар
31.07.2025 18:32 Відповісти
8.08. - роковини початку війни кацапні проти Грузії...
показати весь коментар
31.07.2025 18:46 Відповісти
А я хочу, щоб мені подарували мільйон баксів, наші бажання з трампоном десь на одному рівні.
показати весь коментар
31.07.2025 18:32 Відповісти
Хватить на будинок. А жити на що? Бажайте більше!
показати весь коментар
31.07.2025 19:15 Відповісти
Кацапи почують?
показати весь коментар
31.07.2025 18:33 Відповісти
Зранку нове бажання з'явилось. Хочу, і все! Дайте!
показати весь коментар
31.07.2025 18:33 Відповісти
РФ скаже - "поки не будут виполнені условіе СВО" - і продовжить війну. Господи бо він відбитий на голову
показати весь коментар
31.07.2025 18:34 Відповісти
Условия сво меняются каждый день. Как царь скажет холопам, то и будет целью. Там нет четкой идеологии и четких целей.
показати весь коментар
31.07.2025 19:29 Відповісти
Він може це зробити, проблема у тому, чи захоче. Там не на пупу треба тиснути, а на Сі. І тампон, здається, навіть сам хотів ввести мита для Китаю, а тут такий привід. Давай, тампон, всі вже зачекались.
показати весь коментар
31.07.2025 18:36 Відповісти
Головне щоби він нашому не сказав, що робить треба те що скаже ху...до. А потім скаже, що я все зробив і умиваю руки
показати весь коментар
31.07.2025 18:37 Відповісти
Дякуйте хоч так, а то взагалі може відморозитись і забити болт
показати весь коментар
31.07.2025 18:38 Відповісти
Дідова маячня починає вже набридати ,воєний злочинець світовий терорист путін сьогоднішніми атаками на Київ та інші міста показав якого він хоче миру ,ця паскуда розуміє тільки силу.
показати весь коментар
31.07.2025 18:39 Відповісти
меланія!
вся надія на тебе!
показати весь коментар
31.07.2025 18:39 Відповісти
Мала б стати президенткою США, як щоб там народилася
показати весь коментар
31.07.2025 19:05 Відповісти
а вона, як і всі ми, народилася у вже неіснуючій країні.
показати весь коментар
31.07.2025 19:10 Відповісти
До речі , і Україні пора робити закон народжених в Україні президентах . Ще 7 років і 40 річні українці будуть йти у президенти
показати весь коментар
31.07.2025 19:15 Відповісти
як і всі державні посади!!!
показати весь коментар
31.07.2025 19:17 Відповісти
я гадаю, більш ніж 50 відсотків українців продовжують вірити в трампа
показати весь коментар
31.07.2025 18:43 Відповісти
Щось таке відчуття що "фарбований" знову кинувся в ту сторону де буде примушувати капітулювати Україну на умовах владіміра-пуйла ?щоб дата 8 серпня була дотримана.
показати весь коментар
31.07.2025 18:43 Відповісти
Піс Ждун? Піс-∆УН !!!
показати весь коментар
31.07.2025 18:45 Відповісти
а шо сі сталося у цієї рижої 🤠 "проруснявої мочалки" США ...знайшли документи компромат ? які він невстиг снищити ? скоро прокурори виступлять з заявами ,на цього голуба мирних ініціатив ?...
показати весь коментар
31.07.2025 18:52 Відповісти
світом правлять довбойоби. Єдине що добре - люди не живуть так довго, як черепахи.
показати весь коментар
31.07.2025 18:54 Відповісти
Ну так давай нам карти - томагавки, атакамси, джейдамси, джейсамси, протипіхотні міни, касетні бєоприпаси.
показати весь коментар
31.07.2025 18:57 Відповісти
Трамп пропонував Путіну Україну "на блюдечку"

Міністерку запитали, чи скоро буде припинення вогню у війні в Україні. "Ясно одне: Україна хоче миру, Росія - ні. Якби Путін дійсно був зацікавлений у мирі, він би зараз почав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп подав Путіну, так би мовити, Крим і кілька східних областей на блюдечку, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує накривати країну війною на знищення", - сказала Беате Майнль-Райзінгер.
показати весь коментар
31.07.2025 18:58 Відповісти
трампі знову запустив сагу про planned пісділ.
показати весь коментар
31.07.2025 19:06 Відповісти
показати весь коментар
31.07.2025 19:13 Відповісти
в Києві і інших містах України люди щодня гинуть, а риже падло в дедлайни грається.

Це падло блокувало нам 60 млрд, двічі блокувало вже виділену Байденівську допомогу, вивело пуйла з ізоляції, пів року вилизувало жопу пуйлові по телефону (поки гинули українці), і ця скотина ні копійки допомоги не дала Україні, і воно ще в дедлайни грається ?
показати весь коментар
31.07.2025 19:17 Відповісти
"Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру"
Крисака загоняють у кут - буде кусатися. Прийдеться бити носаками
показати весь коментар
31.07.2025 19:40 Відповісти
 
 