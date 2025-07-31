Трамп хоче досягти угоди про завершення війни в Україні до 8 серпня, - США в Раді Безпеки ООН
Президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.
Про це заявив представник США Джон Келлі під час виступу в Радбезі ООН, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - наголосив він.
Нагадаємо, напередодні Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.
До цього Трамп дав Путіну 50 днів, але на початку цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки "не бачить жодного прогресу".
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Міністерку запитали, чи скоро буде припинення вогню у війні в Україні. "Ясно одне: Україна хоче миру, Росія - ні. Якби Путін дійсно був зацікавлений у мирі, він би зараз почав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп подав Путіну, так би мовити, Крим і кілька східних областей на блюдечку, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує накривати країну війною на знищення", - сказала Беате Майнль-Райзінгер.
Це падло блокувало нам 60 млрд, двічі блокувало вже виділену Байденівську допомогу, вивело пуйла з ізоляції, пів року вилизувало жопу пуйлові по телефону (поки гинули українці), і ця скотина ні копійки допомоги не дала Україні, і воно ще в дедлайни грається ?
Крисака загоняють у кут - буде кусатися. Прийдеться бити носаками