Трамп хоче досягти угоди про завершення війни в Україні до 8 серпня, - США в Раді Безпеки ООН

Президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Про це заявив представник США Джон Келлі під час виступу в Радбезі ООН, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - наголосив він.

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Нагадаємо, напередодні Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

До цього Трамп дав Путіну 50 днів, але на початку цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки "не бачить жодного прогресу".