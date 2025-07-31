Трамп хочет достичь соглашения о завершении войны в Украине до 8 августа, - США в Совете Безопасности ООН
Президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.
Об этом заявил представитель США Джон Келли во время выступления в Совбезе ООН, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и длительном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", - подчеркнул он.
Напомним, накануне Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.
До этого Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".
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Міністерку запитали, чи скоро буде припинення вогню у війні в Україні. "Ясно одне: Україна хоче миру, Росія - ні. Якби Путін дійсно був зацікавлений у мирі, він би зараз почав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп подав Путіну, так би мовити, Крим і кілька східних областей на блюдечку, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує накривати країну війною на знищення", - сказала Беате Майнль-Райзінгер.
Це падло блокувало нам 60 млрд, двічі блокувало вже виділену Байденівську допомогу, вивело пуйла з ізоляції, пів року вилизувало жопу пуйлові по телефону (поки гинули українці), і ця скотина ні копійки допомоги не дала Україні, і воно ще в дедлайни грається ?
Крисака загоняють у кут - буде кусатися. Прийдеться бити носаками