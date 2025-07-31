Трамп хочет достичь соглашения о завершении войны в Украине до 8 августа, - США в Совете Безопасности ООН

Президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Об этом заявил представитель США Джон Келли во время выступления в Совбезе ООН, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и длительном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", - подчеркнул он.

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Напомним, накануне Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

До этого Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".