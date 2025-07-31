РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9007 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Мирное соглашение
3 158 37

Трамп хочет достичь соглашения о завершении войны в Украине до 8 августа, - США в Совете Безопасности ООН

Трамп хочет завершить войну в Украине до 8 августа

Президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Об этом заявил представитель США Джон Келли во время выступления в Совбезе ООН, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и длительном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У России есть 10 дней на мир с Украиной. Путин хочет продолжать войну, - Трамп

Напомним, накануне Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

До этого Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".

Автор: 

Трамп Дональд (6082) война в Украине (5440) прекращения огня (310)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Все что делается к какой то дате - обычно делается через Ж..
показать весь комментарий
31.07.2025 18:30 Ответить
+6
Щось таке відчуття що "фарбований" знову кинувся в ту сторону де буде примушувати капітулювати Україну на умовах владіміра-пуйла ?щоб дата 8 серпня була дотримана.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:43 Ответить
+6
І жодного слова від українців про свого ***********!
показать весь комментарий
31.07.2025 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все что делается к какой то дате - обычно делается через Ж..
показать весь комментарий
31.07.2025 18:30 Ответить
вся надія на терориста, що він не піде на умови Трампа
показать весь комментарий
31.07.2025 18:31 Ответить
І жодного слова від українців про свого ***********!
показать весь комментарий
31.07.2025 18:44 Ответить
+💯 👍🏿!
.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:46 Ответить
та навпаки. було би краще, щоб він таки пішов на умови припинення вогню. люди перестали би гинути... ну а далі на болотах можуть розпочатися цікаві події через те, що сцарь ліг під америкосів.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:45 Ответить
Ти серйозно? Чи, ти хочеш, щоб твої співвітчизники і далі вмирали, і в тилу, і на фронті?
показать весь комментарий
31.07.2025 19:19 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2025 18:31 Ответить
Ну бодай не один день, а так цілих 8 днів сарказму,
показать весь комментарий
31.07.2025 18:31 Ответить
А то буде те, що було в Одесі...
показать весь комментарий
31.07.2025 18:48 Ответить
6.08. Хиросима, 9.08. Нагасаки. 8.08?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:32 Ответить
8.08. - роковини початку війни кацапні проти Грузії...
показать весь комментарий
31.07.2025 18:46 Ответить
А я хочу, щоб мені подарували мільйон баксів, наші бажання з трампоном десь на одному рівні.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:32 Ответить
Хватить на будинок. А жити на що? Бажайте більше!
показать весь комментарий
31.07.2025 19:15 Ответить
Кацапи почують?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:33 Ответить
Зранку нове бажання з'явилось. Хочу, і все! Дайте!
показать весь комментарий
31.07.2025 18:33 Ответить
РФ скаже - "поки не будут виполнені условіе СВО" - і продовжить війну. Господи бо він відбитий на голову
показать весь комментарий
31.07.2025 18:34 Ответить
Условия сво меняются каждый день. Как царь скажет холопам, то и будет целью. Там нет четкой идеологии и четких целей.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:29 Ответить
Він може це зробити, проблема у тому, чи захоче. Там не на пупу треба тиснути, а на Сі. І тампон, здається, навіть сам хотів ввести мита для Китаю, а тут такий привід. Давай, тампон, всі вже зачекались.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:36 Ответить
Головне щоби він нашому не сказав, що робить треба те що скаже ху...до. А потім скаже, що я все зробив і умиваю руки
показать весь комментарий
31.07.2025 18:37 Ответить
Дякуйте хоч так, а то взагалі може відморозитись і забити болт
показать весь комментарий
31.07.2025 18:38 Ответить
Дідова маячня починає вже набридати ,воєний злочинець світовий терорист путін сьогоднішніми атаками на Київ та інші міста показав якого він хоче миру ,ця паскуда розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:39 Ответить
меланія!
вся надія на тебе!
показать весь комментарий
31.07.2025 18:39 Ответить
Мала б стати президенткою США, як щоб там народилася
показать весь комментарий
31.07.2025 19:05 Ответить
а вона, як і всі ми, народилася у вже неіснуючій країні.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:10 Ответить
До речі , і Україні пора робити закон народжених в Україні президентах . Ще 7 років і 40 річні українці будуть йти у президенти
показать весь комментарий
31.07.2025 19:15 Ответить
як і всі державні посади!!!
показать весь комментарий
31.07.2025 19:17 Ответить
я гадаю, більш ніж 50 відсотків українців продовжують вірити в трампа
показать весь комментарий
31.07.2025 18:43 Ответить
Щось таке відчуття що "фарбований" знову кинувся в ту сторону де буде примушувати капітулювати Україну на умовах владіміра-пуйла ?щоб дата 8 серпня була дотримана.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:43 Ответить
Піс Ждун? Піс-∆УН !!!
показать весь комментарий
31.07.2025 18:45 Ответить
а шо сі сталося у цієї рижої 🤠 "проруснявої мочалки" США ...знайшли документи компромат ? які він невстиг снищити ? скоро прокурори виступлять з заявами ,на цього голуба мирних ініціатив ?...
показать весь комментарий
31.07.2025 18:52 Ответить
світом правлять довбойоби. Єдине що добре - люди не живуть так довго, як черепахи.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:54 Ответить
Ну так давай нам карти - томагавки, атакамси, джейдамси, джейсамси, протипіхотні міни, касетні бєоприпаси.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:57 Ответить
Трамп пропонував Путіну Україну "на блюдечку"

Міністерку запитали, чи скоро буде припинення вогню у війні в Україні. "Ясно одне: Україна хоче миру, Росія - ні. Якби Путін дійсно був зацікавлений у мирі, він би зараз почав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп подав Путіну, так би мовити, Крим і кілька східних областей на блюдечку, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує накривати країну війною на знищення", - сказала Беате Майнль-Райзінгер.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:58 Ответить
трампі знову запустив сагу про planned пісділ.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:06 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2025 19:13 Ответить
в Києві і інших містах України люди щодня гинуть, а риже падло в дедлайни грається.

Це падло блокувало нам 60 млрд, двічі блокувало вже виділену Байденівську допомогу, вивело пуйла з ізоляції, пів року вилизувало жопу пуйлові по телефону (поки гинули українці), і ця скотина ні копійки допомоги не дала Україні, і воно ще в дедлайни грається ?
показать весь комментарий
31.07.2025 19:17 Ответить
"Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру"
Крисака загоняють у кут - буде кусатися. Прийдеться бити носаками
показать весь комментарий
31.07.2025 19:40 Ответить
 
 