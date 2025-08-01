То, что делает Россия, отвратительно, - Трамп о массированном обстреле Украины

Президент США Дональд Трамп заговорил о санкциях против России после очередного масштабного обстрела Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-конференцию.

"То что делает Россия - отвратительно. Это печально", - отметил президент США.

В то же время он сказал, что не уверен, что санкции сдержат Россию.

"Вероятно наложим санкции - не знаю, беспокоят ли санкции его. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", - уточнил Трамп.

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Ранее сообщалось, что Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.