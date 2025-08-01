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То, что делает Россия, отвратительно, - Трамп о массированном обстреле Украины
Президент США Дональд Трамп заговорил о санкциях против России после очередного масштабного обстрела Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-конференцию.
"То что делает Россия - отвратительно. Это печально", - отметил президент США.
В то же время он сказал, что не уверен, что санкции сдержат Россию.
"Вероятно наложим санкции - не знаю, беспокоят ли санкции его. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", - уточнил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.
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+19 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий01.08.2025 03:41 Ответить Ссылка
+9 Юрий Хорошунов
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+6 Марина #594701
показать весь комментарий01.08.2025 01:44 Ответить Ссылка
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В совку теж орали з голубих екранів, що пофіг.
Это была страна за железным занавесом
Это была страна коммунистов, которой детей пугали
Сегодня на Кремль работают политики Запада,вплоть до президентов
Журналисты Запада
В том числе и на телеканалах
Огромное влияние Кремль имеет в соцсетях
Кремль влияет на спорт
На искусство
На религиозные организации
Проще сказать- где нет влияния Кремля
Во всех европейсих столицах лучшие особняки принадлежат русским
Их дети учатся в Сорбонне и Гарварде
Так что не все так просто - как может показаться
Путин много лет работал над тихой экспансией Европы и США
И Вы видите - не получается сегодня у Европы и США победить путина
Сначала безнаказанно убивать чеченцев - тысяч этак 300
Потом мир спокойно наблюдал как самолеты маленького путина утюжат Грузию
Взорванные дома со спящими людьми в Москве - это вообще пустяк
Расстрел детишек прямой наводкой из танка в Беслане - неприятно,конечно
Но мир и это проглотил
Маленький человечек по фамилии путин после всего совершенного ехал в Европу и США
И ему там жали руку
Обнимали
Делали фотку всех президентов с маленьким ублюдком
Маленький ублюдок обнимался со всеми
А потом завез в Лондон полоний
А в Солсбери - новичок
И после этого с ним встречались английские премьеры
А после желтых жилетов ,организованных путиным во Франции - Макрону просто неймется поболтать с ублюдком
И тогда у меня к вам вопрос
Что должен сделать УБЛЮДОК ПО ФАМИЛИИ ПУТИН
Чтобы мир перестал болтать с ним по телефону ?
Газовые камеры для украинцев?
Только это для вас TOO MUCH?
то стихийне лихо
в мене питання до ЗСУ
чи нема там адекватів що розуміють що терор на мокві единий вихід?
чи там усе керівництво готове воювати вічно???
ось питання!!!
Гітлер, що будував газові камери для євреїв, був досить довго популярним на Заході. Поки його танки Парижем не проїхалися.
він хворий на голову
Дальновидный политик