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Новости Заявления Трампа
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То, что делает Россия, отвратительно, - Трамп о массированном обстреле Украины

трамп

Президент США Дональд Трамп заговорил о санкциях против России после очередного масштабного обстрела Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-конференцию.

"То что делает Россия - отвратительно. Это печально", - отметил президент США.

В то же время он сказал, что не уверен, что санкции сдержат Россию.

"Вероятно наложим санкции - не знаю, беспокоят ли санкции его. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", - уточнил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа боится, что Трамп вернет российский газ в ЕС ради достижения мира в Украине, - Politico

Ранее сообщалось, что Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Автор: 

санкции (11723) Трамп Дональд (6085) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+19
Too much - это когда мир позволил одному маленькому человечку по фамилии путин
Сначала безнаказанно убивать чеченцев - тысяч этак 300
Потом мир спокойно наблюдал как самолеты маленького путина утюжат Грузию
Взорванные дома со спящими людьми в Москве - это вообще пустяк
Расстрел детишек прямой наводкой из танка в Беслане - неприятно,конечно
Но мир и это проглотил
Маленький человечек по фамилии путин после всего совершенного ехал в Европу и США
И ему там жали руку
Обнимали
Делали фотку всех президентов с маленьким ублюдком
Маленький ублюдок обнимался со всеми
А потом завез в Лондон полоний
А в Солсбери - новичок
И после этого с ним встречались английские премьеры
А после желтых жилетов ,организованных путиным во Франции - Макрону просто неймется поболтать с ублюдком
И тогда у меня к вам вопрос
Что должен сделать УБЛЮДОК ПО ФАМИЛИИ ПУТИН
Чтобы мир перестал болтать с ним по телефону ?
Газовые камеры для украинцев?
Только это для вас TOO MUCH?
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01.08.2025 03:41 Ответить
+9
Томагавки - найкращі санкції. Давай діду, ми самі накладем
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01.08.2025 02:09 Ответить
+6
Та пофігу пуйлу ті санкції. А бидло нарід на красную площадь не вийде. Бо вони раби, й душі в них рабські..
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01.08.2025 01:44 Ответить
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Та пофігу пуйлу ті санкції. А бидло нарід на красную площадь не вийде. Бо вони раби, й душі в них рабські..
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01.08.2025 01:44 Ответить
Ну не то щоб і пофіг пофіг. Тут дивлячись що за санкції.
В совку теж орали з голубих екранів, що пофіг.
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01.08.2025 02:04 Ответить
Это другое
Это была страна за железным занавесом
Это была страна коммунистов, которой детей пугали
Сегодня на Кремль работают политики Запада,вплоть до президентов
Журналисты Запада
В том числе и на телеканалах
Огромное влияние Кремль имеет в соцсетях
Кремль влияет на спорт
На искусство
На религиозные организации
Проще сказать- где нет влияния Кремля
Во всех европейсих столицах лучшие особняки принадлежат русским
Их дети учатся в Сорбонне и Гарварде
Так что не все так просто - как может показаться
Путин много лет работал над тихой экспансией Европы и США
И Вы видите - не получается сегодня у Европы и США победить путина
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01.08.2025 02:15 Ответить
Намальована вами картина - 'too much'. При всій серйозності ситуації. Мразоти повно всюди. Але, вибачте, на Заході і у владі і всюди далеко не дурні люди.
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01.08.2025 03:12 Ответить
Too much - это когда мир позволил одному маленькому человечку по фамилии путин
Сначала безнаказанно убивать чеченцев - тысяч этак 300
Потом мир спокойно наблюдал как самолеты маленького путина утюжат Грузию
Взорванные дома со спящими людьми в Москве - это вообще пустяк
Расстрел детишек прямой наводкой из танка в Беслане - неприятно,конечно
Но мир и это проглотил
Маленький человечек по фамилии путин после всего совершенного ехал в Европу и США
И ему там жали руку
Обнимали
Делали фотку всех президентов с маленьким ублюдком
Маленький ублюдок обнимался со всеми
А потом завез в Лондон полоний
А в Солсбери - новичок
И после этого с ним встречались английские премьеры
А после желтых жилетов ,организованных путиным во Франции - Макрону просто неймется поболтать с ублюдком
И тогда у меня к вам вопрос
Что должен сделать УБЛЮДОК ПО ФАМИЛИИ ПУТИН
Чтобы мир перестал болтать с ним по телефону ?
Газовые камеры для украинцев?
Только это для вас TOO MUCH?
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01.08.2025 03:41 Ответить
в мене питання не до пукіна
то стихийне лихо

в мене питання до ЗСУ
чи нема там адекватів що розуміють що терор на мокві единий вихід?
чи там усе керівництво готове воювати вічно???
ось питання!!!
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01.08.2025 05:26 Ответить
Чому ж Too much?

Гітлер, що будував газові камери для євреїв, був досить довго популярним на Заході. Поки його танки Парижем не проїхалися.
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01.08.2025 07:35 Ответить
Так, ***** насрати на санкції а також на нарід який буде жрати сіно і пацюків. А от на гроші які він не доотримає від продажу нафти і на які він закуповує зброю і найманців, ***** не насрати. Бо без грошей багато не повоюєш
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01.08.2025 03:32 Ответить
То він буде стригти своїх баранів. Він не пропаде. Крім того, він більшу частину грошей ховає на офшорах й банку Ватикану..як, і наш паяц..
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01.08.2025 04:57 Ответить
на гроші йому насрати тим паче, бо він спалив у війні майбутне срасії
він хворий на голову
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01.08.2025 05:27 Ответить
Томагавки - найкращі санкції. Давай діду, ми самі накладем
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01.08.2025 02:09 Ответить
тут вже тільки з ядерною боєвою частиною допоможуть
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01.08.2025 03:09 Ответить
Яке огидно, яке сумно? Мамаша, пройдьомьтє в закрома!
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01.08.2025 04:08 Ответить
Тобто сам каже, що санкції нічого не дадуть. Ну і тоді навіщо це все?
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01.08.2025 06:00 Ответить
Ой дарагой товарищь анДонні🤠 президегт США ,огидно шо ви працюєте на русняве фсб ...а те шо московія потвори , так Україна про це знає ,вже 1000 років ...
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01.08.2025 07:18 Ответить
Саме після твоїх розмов з воєним злочинцем терористом путіном рашиський терор тільки посилився число жертв подвоїлося ,тому невині смерті і твоїй совісті.
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01.08.2025 07:58 Ответить
вони недобрі
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01.08.2025 08:47 Ответить
Уявляєте - скільки лавандоса перекинув путін трампону, що той під дурака косить?
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01.08.2025 08:50 Ответить
Четвертый год идут эти обстрелы, а Трамп только заметил.
Дальновидный политик
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01.08.2025 09:13 Ответить
Фєєрічєскій довбограй…
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01.08.2025 09:26 Ответить
 
 