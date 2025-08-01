Трамп про втрати РФ у війні: З січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна

Президент США Дональд Трамп озвучив значні втрати Росії у війні проти України та заявив, що це має зупинитися.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені щойно повідомили, що цього місяця в безглуздій війні з Україною загинуло майже 20 000 російських солдатів. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних жертв! Однак Україна також зазнала великих втрат. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8000 солдатів, і ця цифра не включає зниклих безвісти", - зазначив він.

Трамп каже, що внаслідок російських обстрілів Україна також втратила мирних жителів, "хоч і в меншій кількості".

"Україна також втратила цивільних осіб, але в меншій кількості, коли російські ракети влучили в Київ та інші українські міста. Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися — це війна Байдена, а не "Трампа". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!" - додав він.

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