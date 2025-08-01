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Новини Втрати України Втрати ворога Трамп про війну в Україні
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Трамп про втрати РФ у війні: З січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна

Трамп назвав втрати Росії та України у війні

Президент США Дональд Трамп озвучив значні втрати Росії у війні проти України та заявив, що це має зупинитися. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені щойно повідомили, що цього місяця в безглуздій війні з Україною загинуло майже 20 000 російських солдатів. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних жертв! Однак Україна також зазнала великих втрат. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8000 солдатів, і ця цифра не включає зниклих безвісти", - зазначив він.

Трамп каже, що внаслідок російських обстрілів Україна також втратила мирних жителів, "хоч і в меншій кількості".

"Україна також втратила цивільних осіб, але в меншій кількості, коли російські ракети влучили в Київ та інші українські міста. Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися — це війна Байдена, а не "Трампа". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!" - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Те, що робить Росія, огидно, - Трамп про масований обстріл України

трамп

Автор: 

росія (66987) втрати (4514) Трамп Дональд (6589) війна в Україні (5504)


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Топ коментарі
+12
обнули свого друга *****
і втрат не буде
взагалі
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01.08.2025 19:06 Відповісти
+6
Головне - повторювати, що це війна Байдена. Та Байден вже як півроку не президент, тобто півроку це - війна Трампа, якщо слідувати логіці самого Трампа.
Про те, чому це війна Байдена, а не путіна - навіть питати не буду, бо відповідь проста: Трамп - ідіот.
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01.08.2025 19:12 Відповісти
+5
Знову війна Байдена і знову йому шкода російських варварів які прийшли в чужу країну убивати і руйнувати ,натомість не згадав найкривавішого світового терориста убивці сотень тисяч українців ,тому ці заяви Трампа ,як заяви Зелі ні про що.
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01.08.2025 19:11 Відповісти
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Переживає за втрати рашки? - зупиняй вже війну - коли в змозі
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01.08.2025 19:05 Відповісти
ну як для пропогандонії - це вбивча фраза-порівняння . ************ любить цитувати свого кумира . Обовязкого знайду час загляну в цей зливнобачковий канал
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01.08.2025 20:01 Відповісти
обнули свого друга *****
і втрат не буде
взагалі
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01.08.2025 19:06 Відповісти
Не обнулить - у ***ла мабуть компромат на тампона на лубянці.
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01.08.2025 19:48 Відповісти
до чого ця дурна статистика?! по будапештському меморандуму штати ггарантували безпеку Украiни! не можете запезпечити,то повертайте ядерну зброю!
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01.08.2025 19:07 Відповісти
Меморандум, це документ про наміри. Він нічого не гарантує. Тобто, пустий папірець
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01.08.2025 19:28 Відповісти
Та вжек задрали грати футбол в одні ворота,якщо цей меморандум нідочого сторін не зобов"язує то на законних підставах ми можем розробити ( купити ) ядерну зброю ?
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01.08.2025 19:36 Відповісти
Теоретично, так. Але назад, в ядерний клуб, Україну вже ніхто не пустить. Та і можливості, для повного циклу, відсутні. Їх власне, і не було. Брудну бомбу зробити, так
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01.08.2025 19:46 Відповісти
Ізраіль теж туди не пускають,але це не мішає їм клепати бомбочки.
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01.08.2025 19:56 Відповісти
А якісь пруфи існування тих бомбочок є, крім єврейських казочок?
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01.08.2025 20:10 Відповісти
Для пари десятків аналогів "Little boy" та "Fat man", прикручених до "Нептуна" якихось надможливостей і не потрібно, це робиться під землею за 1.5-3 роки. А от те що не допустять, то це правда. Є status quo, при якому безʼядерні держави не створюють ядерну зброю, а ядерні не луплять по ним ядерною. Як тільки десь станеться другий прецедент після Японії - одразу 100+ держав протягом декількох років наклепають ядерних ракет.
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01.08.2025 20:06 Відповісти
ну а далі що з тою зброєю робити?
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01.08.2025 19:48 Відповісти
те ж саме, що роблять інші країни:

погрожувати застосувати

.
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01.08.2025 20:19 Відповісти
кому погрожувати? кацапам? ну так у них 5 чи 6 000 ядерних боєголовок і куди більше засобів доставки, ніж у нас... то ж такі погрози просто до дупи. ядерка виконує функцію стримування, а не погрози. в нашому випадку стримування уже не спрацює, бо на нас уже напали..
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01.08.2025 20:26 Відповісти
Байдуже, як називається документ. Головне, що написано в кожному пункті, якщо написано "зобов'язаний" - значить, зобов'язаний.
Інша справа, що з обов'язків там прописано лише повагу до кордонів, та не прописано, як ту повагу треба проявляти, і ще прописано обов'язок скликати ООН у разі агресії - цей обов'язок навіть перевиконано.

Те, що там нема нормальних, адекватних обов'язків - не стосується назви документа, а лише тупості, недолугості а то і зраді з боку тих, хто його підписав від імені України.
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01.08.2025 19:36 Відповісти
Нема там слова "зобов'язаний"
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01.08.2025 19:47 Відповісти
Я кажу, що справа не в назві.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 Ось той меморандум.
Зобов'язань купа, до речі, а важливих - нема. Бо треба було вимагати членства в НАТО в обмін на відмову від ядерної зброї. Шкода, що ментальні совки, яких в Україні того року було близько 90%, були проти НАТО - не проти членства в НАТО, а взагалі проти НАТО, бо вважали їх потенційними агресорами, так їх навчив совок і так вони думали ще багато років, а дехто так думає навіть зараз.
Хто виборював незалежність кров'ю - той її цінує і думав би головою, перш ніж позбуватися будь-якої зброї, та відірвав би яйця всім - кравчукам, кучмам, ющенкам, януковичам, бо за їх правління Україна нищила, віддавала і продавала все, що могло стати в нагоді сьогодні.
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01.08.2025 20:03 Відповісти
В такого роду документах важливий зміст, а не назва. Наприклад, пакт про ненапад те ж саме, що і договір про ненапад.
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01.08.2025 20:01 Відповісти
За Будапештським мемо, Штати гарантували зібрати саміт і поговорити, якщо раптом шось.
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01.08.2025 19:37 Відповісти
Трамп раньше - потери 7000 в неделю ужас ужас у обеих сторон (когда надо было прекритить войну). Трамп сейчас когда войну пректить не получается - а там потери 1:10 в пользу Украины. Когда был ****** раньше или сейчас ?
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01.08.2025 19:09 Відповісти
Я тут лише для того, щоб спробувати

як виявляється в тебе гарно виходить спробувати смоктати прутня
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01.08.2025 19:10 Відповісти
НАСА отправляет на орбиту русского нациста Олега Платонова. Прямо сейчас.
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01.08.2025 19:11 Відповісти
На Трубе трансляція від НАСА, можете коментувати
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01.08.2025 19:15 Відповісти
Знову війна Байдена і знову йому шкода російських варварів які прийшли в чужу країну убивати і руйнувати ,натомість не згадав найкривавішого світового терориста убивці сотень тисяч українців ,тому ці заяви Трампа ,як заяви Зелі ні про що.
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01.08.2025 19:11 Відповісти
Головне - повторювати, що це війна Байдена. Та Байден вже як півроку не президент, тобто півроку це - війна Трампа, якщо слідувати логіці самого Трампа.
Про те, чому це війна Байдена, а не путіна - навіть питати не буду, бо відповідь проста: Трамп - ідіот.
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01.08.2025 19:12 Відповісти
Халва, халва, халва, а в роті, як коти нагадили… На кшалт цього, і балачка Трампа!!
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01.08.2025 19:17 Відповісти
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01.08.2025 19:19 Відповісти
Netu Tramp durak.Kacapi ispugalis sankciji,osobeno vtoricnix dlia ejio druzej kto zakupajet neft i gaz.Pocemu takogo nemogla zdelat Evropa?Evropa takze torgujet s Indijej,Kitajam,Turcijej pocemu nemogli takze pridumat takogo i nazat na nix tem ze?I teper Tramp po poteri govorit sto kacapi prislusalis po poteriam,jesli u nix televizor etogo negovorit,tak Trampa mozet uslisat kacapi
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01.08.2025 19:19 Відповісти
в 14 разів , а фронт на мшсці
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01.08.2025 19:19 Відповісти
Бандерофашист
@BanderoFashik
·
4 год
Покровськ. Декілька місяців там висаджували рози. Саме по цій вулиці сьогодні вже бігають дрг кацапів. Гарно напевно їм там, рози пахнуть, квітнуть.
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01.08.2025 19:20 Відповісти
Вирішив втішити?((((((((((((((((((((((((((((((
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01.08.2025 19:20 Відповісти
факти вперта річ
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01.08.2025 19:24 Відповісти
Якби ви там не затримували допомогу Україні,то було ще більше,казли(((
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01.08.2025 19:23 Відповісти
Дибил б*я!
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01.08.2025 19:23 Відповісти
тому пуйло і бісиця та цивільних вбиває
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01.08.2025 19:26 Відповісти
Тільки в Рівненській області на основі відкритих даних -публікації в газетах по некрологах солдат - я нарахував 430 загиблих ЦЬОГО РОКУ . Це тих кого поховали . Без тих ,що пропали безвісти .
А Рівне це не самий більш населений регіон України . Тому кожен може прикинути сам - хто бреше ,а хто ні .
В минулому році по некрологам за рік на Рівненщині було біля 900 загиблих
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01.08.2025 19:49 Відповісти
Цікаво, для кого він це каже?
Коли треба було пояснити виборцям, чому він посилає Україну нах**, він казав, що Україна забагато втрачає, а все одно лізе воювати, тому Україні треба зупинитись. Це була повна нісенітниця, та йому не звикати, а його виборці - тупі, як Безугла квочка чоботи, їм і таке прокатувало.
Тепер він каже, що забагато втрачають вже кацапи. Який висновок мають зробити виборці? Що Україна і так справляється і що збільшувати поставки зброї не треба?
Бо він точно пише це не росіянам і не #уйлу - росіяни його не читають, а #уйло це знає і без нього і йому байдуже, бо кацапи за гроші готові здихати на чужій землі, то чому б ні?
Коротше, Трамп продовжує "ломати комедію" і затягувати час, щоб #уйло побільше захопило, а цивільні українці таки купились на величезну широченну кампанію кацапських ботів по переконуванню українців піти на поступки. Поки що у #уйла непогано виходить.
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01.08.2025 19:53 Відповісти
та мабуть для лаптєй. у ниж же патєрь нєт. а тут Чуб такі дані приводить. та ще й за півроку. на болотах може постати багато запитань до какашенкова і до кремлівських. за что наші мальчікі в Україні пагіблі? за щебінь Авдіївки і Бахмута?
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01.08.2025 20:03 Відповісти
Лаптям байдуже все, що кажуть іноземці, якщо це протирічить їх переконанням.
На будь-які питання "за что пагіблі" дадуть відповіді самі ж кацапи: "бо це узкіє землі, які захопила б проклята НАТА".
Що писали лапті у себе в коментарях, коли хтось переконував, що напад на Україну був незаконний і неспровокований? Вони писали, що то вже байдуже, не можна відступати, інакше їх Захід знищить. Як саме їх знищить Захід - ніхто не думав, бо замість мізків там гівно на лопаті і навіщо взагалі думати, якщо можна висрати якийсь лозунг і цього достатньо?

Сумніваюсь, що Трамп це пише для лаптів. Скоріше таки для своїх виборців, що "бачите, то росія не хоче миру, тому ми трошки поставимо зброї, але не багато, бо Україна і так нормально мінусує кацапів". І для нас це погано.
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01.08.2025 20:20 Відповісти
та так то воно так. проте від цієї заяви бурління говєн у тій вигрібусі таки можуть пройти. тож не просто так вони маринують у кутузці уже не перший рік не ворога свого режиму, а навпаки, самого настоящого упоротого поцрєйота гіркінса.

та навпаки. у США зараз значно виріс відсоток тих, які за підтримку України. тому тут Чуб таки більше до лаптєй звертався з тим меседжем. а заява про небагто зброї для України навпаки ще більше обвалить рейтинг Чуба. більше того, він ж ту зброю не збирається давати безплатно, цю зброю європейці купуватимуть. тобто Штати на цьому ще й зароблять непогано. тому виборці навпаки будуть вимагати у Чуба, щоб він завалив Україну зброєю.
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01.08.2025 20:33 Відповісти
Це повна маячня, звичайно. Як і завжди. Втрати зараз приблизно 1 до 1.
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01.08.2025 20:51 Відповісти
Та чого 1 до 1?
Пиши відразу "у рузкіх патєрь нєт".
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01.08.2025 20:58 Відповісти
 
 