Трамп про втрати РФ у війні: З січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна
Президент США Дональд Трамп озвучив значні втрати Росії у війні проти України та заявив, що це має зупинитися.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені щойно повідомили, що цього місяця в безглуздій війні з Україною загинуло майже 20 000 російських солдатів. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних жертв! Однак Україна також зазнала великих втрат. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8000 солдатів, і ця цифра не включає зниклих безвісти", - зазначив він.
Трамп каже, що внаслідок російських обстрілів Україна також втратила мирних жителів, "хоч і в меншій кількості".
"Україна також втратила цивільних осіб, але в меншій кількості, коли російські ракети влучили в Київ та інші українські міста. Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися — це війна Байдена, а не "Трампа". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!" - додав він.
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і втрат не буде
взагалі
погрожувати застосувати
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Інша справа, що з обов'язків там прописано лише повагу до кордонів, та не прописано, як ту повагу треба проявляти, і ще прописано обов'язок скликати ООН у разі агресії - цей обов'язок навіть перевиконано.
Те, що там нема нормальних, адекватних обов'язків - не стосується назви документа, а лише тупості, недолугості а то і зраді з боку тих, хто його підписав від імені України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 Ось той меморандум.
Зобов'язань купа, до речі, а важливих - нема. Бо треба було вимагати членства в НАТО в обмін на відмову від ядерної зброї. Шкода, що ментальні совки, яких в Україні того року було близько 90%, були проти НАТО - не проти членства в НАТО, а взагалі проти НАТО, бо вважали їх потенційними агресорами, так їх навчив совок і так вони думали ще багато років, а дехто так думає навіть зараз.
Хто виборював незалежність кров'ю - той її цінує і думав би головою, перш ніж позбуватися будь-якої зброї, та відірвав би яйця всім - кравчукам, кучмам, ющенкам, януковичам, бо за їх правління Україна нищила, віддавала і продавала все, що могло стати в нагоді сьогодні.
як виявляється в тебе гарно виходить спробувати смоктати прутня
Про те, чому це війна Байдена, а не путіна - навіть питати не буду, бо відповідь проста: Трамп - ідіот.
@BanderoFashik
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4 год
Покровськ. Декілька місяців там висаджували рози. Саме по цій вулиці сьогодні вже бігають дрг кацапів. Гарно напевно їм там, рози пахнуть, квітнуть.
А Рівне це не самий більш населений регіон України . Тому кожен може прикинути сам - хто бреше ,а хто ні .
В минулому році по некрологам за рік на Рівненщині було біля 900 загиблих
Коли треба було пояснити виборцям, чому він посилає Україну нах**, він казав, що Україна забагато втрачає, а все одно лізе воювати, тому Україні треба зупинитись. Це була повна нісенітниця, та йому не звикати, а його виборці - тупі, як
Безугла квочкачоботи, їм і таке прокатувало.
Тепер він каже, що забагато втрачають вже кацапи. Який висновок мають зробити виборці? Що Україна і так справляється і що збільшувати поставки зброї не треба?
Бо він точно пише це не росіянам і не #уйлу - росіяни його не читають, а #уйло це знає і без нього і йому байдуже, бо кацапи за гроші готові здихати на чужій землі, то чому б ні?
Коротше, Трамп продовжує "ломати комедію" і затягувати час, щоб #уйло побільше захопило, а цивільні українці таки купились на величезну широченну кампанію кацапських ботів по переконуванню українців піти на поступки. Поки що у #уйла непогано виходить.
На будь-які питання "за что пагіблі" дадуть відповіді самі ж кацапи: "бо це узкіє землі, які захопила б проклята НАТА".
Що писали лапті у себе в коментарях, коли хтось переконував, що напад на Україну був незаконний і неспровокований? Вони писали, що то вже байдуже, не можна відступати, інакше їх Захід знищить. Як саме їх знищить Захід - ніхто не думав, бо замість мізків там гівно на лопаті і навіщо взагалі думати, якщо можна висрати якийсь лозунг і цього достатньо?
Сумніваюсь, що Трамп це пише для лаптів. Скоріше таки для своїх виборців, що "бачите, то росія не хоче миру, тому ми трошки поставимо зброї, але не багато, бо Україна і так нормально мінусує кацапів". І для нас це погано.
та навпаки. у США зараз значно виріс відсоток тих, які за підтримку України. тому тут Чуб таки більше до лаптєй звертався з тим меседжем. а заява про небагто зброї для України навпаки ще більше обвалить рейтинг Чуба. більше того, він ж ту зброю не збирається давати безплатно, цю зброю європейці купуватимуть. тобто Штати на цьому ще й зароблять непогано. тому виборці навпаки будуть вимагати у Чуба, щоб він завалив Україну зброєю.
Пиши відразу "у рузкіх патєрь нєт".