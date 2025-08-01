Трамп о потерях РФ в войне: С января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина
Президент США Дональд Трамп озвучил значительные потери России в войне против Украины и заявил, что это должно остановиться.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне только что сообщили, что в этом месяце в бессмысленной войне с Украиной погибло почти 20 000 российских солдат. С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это очень много ненужных жертв! Однако Украина также понесла большие потери. С 1 января 2025 года она потеряла примерно 8000 солдат, и эта цифра не включает пропавших без вести", - отметил он.
Трамп говорит, что вследствие российских обстрелов Украина также потеряла мирных жителей, "хоть и в меньшем количестве".
"Украина также потеряла гражданских лиц, но в меньшем количестве, когда российские ракеты попали в Киев и другие украинские города. Это война, которая никогда не должна была состояться - это война Байдена, а не "Трампа". Я здесь только для того, чтобы попытаться ее остановить!" - добавил он.
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і втрат не буде
взагалі
Інша справа, що з обов'язків там прописано лише повагу до кордонів, та не прописано, як ту повагу треба проявляти, і ще прописано обов'язок скликати ООН у разі агресії - цей обов'язок навіть перевиконано.
Те, що там нема нормальних, адекватних обов'язків - не стосується назви документа, а лише тупості, недолугості а то і зраді з боку тих, хто його підписав від імені України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 Ось той меморандум.
Зобов'язань купа, до речі, а важливих - нема. Бо треба було вимагати членства в НАТО в обмін на відмову від ядерної зброї. Шкода, що ментальні совки, яких в Україні того року було близько 90%, були проти НАТО - не проти членства в НАТО, а взагалі проти НАТО, бо вважали їх потенційними агресорами, так їх навчив совок і так вони думали ще багато років, а дехто так думає навіть зараз.
Хто виборював незалежність кров'ю - той її цінує і думав би головою, перш ніж позбуватися будь-якої зброї, та відірвав би яйця всім - кравчукам, кучмам, ющенкам, януковичам, бо за їх правління Україна нищила, віддавала і продавала все, що могло стати в нагоді сьогодні.
як виявляється в тебе гарно виходить спробувати смоктати прутня
Про те, чому це війна Байдена, а не путіна - навіть питати не буду, бо відповідь проста: Трамп - ідіот.
@BanderoFashik
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4 год
Покровськ. Декілька місяців там висаджували рози. Саме по цій вулиці сьогодні вже бігають дрг кацапів. Гарно напевно їм там, рози пахнуть, квітнуть.
А Рівне це не самий більш населений регіон України . Тому кожен може прикинути сам - хто бреше ,а хто ні .
В минулому році по некрологам за рік на Рівненщині було біля 900 загиблих
Коли треба було пояснити виборцям, чому він посилає Україну нах**, він казав, що Україна забагато втрачає, а все одно лізе воювати, тому Україні треба зупинитись. Це була повна нісенітниця, та йому не звикати, а його виборці - тупі, як
Безугла квочкачоботи, їм і таке прокатувало.
Тепер він каже, що забагато втрачають вже кацапи. Який висновок мають зробити виборці? Що Україна і так справляється і що збільшувати поставки зброї не треба?
Бо він точно пише це не росіянам і не #уйлу - росіяни його не читають, а #уйло це знає і без нього і йому байдуже, бо кацапи за гроші готові здихати на чужій землі, то чому б ні?
Коротше, Трамп продовжує "ломати комедію" і затягувати час, щоб #уйло побільше захопило, а цивільні українці таки купились на величезну широченну кампанію кацапських ботів по переконуванню українців піти на поступки. Поки що у #уйла непогано виходить.