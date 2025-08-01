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Новости Потери Украины Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
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Трамп о потерях РФ в войне: С января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина

Трамп назвал потери России и Украины в войне

Президент США Дональд Трамп озвучил значительные потери России в войне против Украины и заявил, что это должно остановиться.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне только что сообщили, что в этом месяце в бессмысленной войне с Украиной погибло почти 20 000 российских солдат. С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это очень много ненужных жертв! Однако Украина также понесла большие потери. С 1 января 2025 года она потеряла примерно 8000 солдат, и эта цифра не включает пропавших без вести", - отметил он.

Трамп говорит, что вследствие российских обстрелов Украина также потеряла мирных жителей, "хоть и в меньшем количестве".

"Украина также потеряла гражданских лиц, но в меньшем количестве, когда российские ракеты попали в Киев и другие украинские города. Это война, которая никогда не должна была состояться - это война Байдена, а не "Трампа". Я здесь только для того, чтобы попытаться ее остановить!" - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То, что делает Россия, отвратительно, - Трамп о массированном обстреле Украины

трамп

Автор: 

россия (96758) потери (4499) Трамп Дональд (6085) война в Украине (5466)


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Топ комментарии
+11
обнули свого друга *****
і втрат не буде
взагалі
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01.08.2025 19:06 Ответить
+6
Головне - повторювати, що це війна Байдена. Та Байден вже як півроку не президент, тобто півроку це - війна Трампа, якщо слідувати логіці самого Трампа.
Про те, чому це війна Байдена, а не путіна - навіть питати не буду, бо відповідь проста: Трамп - ідіот.
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01.08.2025 19:12 Ответить
+5
Знову війна Байдена і знову йому шкода російських варварів які прийшли в чужу країну убивати і руйнувати ,натомість не згадав найкривавішого світового терориста убивці сотень тисяч українців ,тому ці заяви Трампа ,як заяви Зелі ні про що.
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01.08.2025 19:11 Ответить
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Переживає за втрати рашки? - зупиняй вже війну - коли в змозі
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01.08.2025 19:05 Ответить
ну як для пропогандонії - це вбивча фраза-порівняння . ************ любить цитувати свого кумира . Обовязкого знайду час загляну в цей зливнобачковий канал
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01.08.2025 20:01 Ответить
обнули свого друга *****
і втрат не буде
взагалі
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01.08.2025 19:06 Ответить
Не обнулить - у ***ла мабуть компромат на тампона на лубянці.
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01.08.2025 19:48 Ответить
до чого ця дурна статистика?! по будапештському меморандуму штати ггарантували безпеку Украiни! не можете запезпечити,то повертайте ядерну зброю!
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01.08.2025 19:07 Ответить
Меморандум, це документ про наміри. Він нічого не гарантує. Тобто, пустий папірець
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01.08.2025 19:28 Ответить
Та вжек задрали грати футбол в одні ворота,якщо цей меморандум нідочого сторін не зобов"язує то на законних підставах ми можем розробити ( купити ) ядерну зброю ?
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01.08.2025 19:36 Ответить
Теоретично, так. Але назад, в ядерний клуб, Україну вже ніхто не пустить. Та і можливості, для повного циклу, відсутні. Їх власне, і не було. Брудну бомбу зробити, так
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01.08.2025 19:46 Ответить
Ізраіль теж туди не пускають,але це не мішає їм клепати бомбочки.
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01.08.2025 19:56 Ответить
А якісь пруфи існування тих бомбочок є, крім єврейських казочок?
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01.08.2025 20:10 Ответить
Для пари десятків аналогів "Little boy" та "Fat man", прикручених до "Нептуна" якихось надможливостей і не потрібно, це робиться під землею за 1.5-3 роки. А от те що не допустять, то це правда. Є status quo, при якому безʼядерні держави не створюють ядерну зброю, а ядерні не луплять по ним ядерною. Як тільки десь станеться другий прецедент після Японії - одразу 100+ держав протягом декількох років наклепають ядерних ракет.
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01.08.2025 20:06 Ответить
ну а далі що з тою зброєю робити?
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01.08.2025 19:48 Ответить
Байдуже, як називається документ. Головне, що написано в кожному пункті, якщо написано "зобов'язаний" - значить, зобов'язаний.
Інша справа, що з обов'язків там прописано лише повагу до кордонів, та не прописано, як ту повагу треба проявляти, і ще прописано обов'язок скликати ООН у разі агресії - цей обов'язок навіть перевиконано.

Те, що там нема нормальних, адекватних обов'язків - не стосується назви документа, а лише тупості, недолугості а то і зраді з боку тих, хто його підписав від імені України.
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01.08.2025 19:36 Ответить
Нема там слова "зобов'язаний"
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01.08.2025 19:47 Ответить
Я кажу, що справа не в назві.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 Ось той меморандум.
Зобов'язань купа, до речі, а важливих - нема. Бо треба було вимагати членства в НАТО в обмін на відмову від ядерної зброї. Шкода, що ментальні совки, яких в Україні того року було близько 90%, були проти НАТО - не проти членства в НАТО, а взагалі проти НАТО, бо вважали їх потенційними агресорами, так їх навчив совок і так вони думали ще багато років, а дехто так думає навіть зараз.
Хто виборював незалежність кров'ю - той її цінує і думав би головою, перш ніж позбуватися будь-якої зброї, та відірвав би яйця всім - кравчукам, кучмам, ющенкам, януковичам, бо за їх правління Україна нищила, віддавала і продавала все, що могло стати в нагоді сьогодні.
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01.08.2025 20:03 Ответить
В такого роду документах важливий зміст, а не назва. Наприклад, пакт про ненапад те ж саме, що і договір про ненапад.
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01.08.2025 20:01 Ответить
За Будапештським мемо, Штати гарантували зібрати саміт і поговорити, якщо раптом шось.
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01.08.2025 19:37 Ответить
Трамп раньше - потери 7000 в неделю ужас ужас у обеих сторон (когда надо было прекритить войну). Трамп сейчас когда войну пректить не получается - а там потери 1:10 в пользу Украины. Когда был ****** раньше или сейчас ?
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01.08.2025 19:09 Ответить
Я тут лише для того, щоб спробувати

як виявляється в тебе гарно виходить спробувати смоктати прутня
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01.08.2025 19:10 Ответить
НАСА отправляет на орбиту русского нациста Олега Платонова. Прямо сейчас.
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01.08.2025 19:11 Ответить
На Трубе трансляція від НАСА, можете коментувати
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01.08.2025 19:15 Ответить
Знову війна Байдена і знову йому шкода російських варварів які прийшли в чужу країну убивати і руйнувати ,натомість не згадав найкривавішого світового терориста убивці сотень тисяч українців ,тому ці заяви Трампа ,як заяви Зелі ні про що.
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01.08.2025 19:11 Ответить
Головне - повторювати, що це війна Байдена. Та Байден вже як півроку не президент, тобто півроку це - війна Трампа, якщо слідувати логіці самого Трампа.
Про те, чому це війна Байдена, а не путіна - навіть питати не буду, бо відповідь проста: Трамп - ідіот.
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01.08.2025 19:12 Ответить
Халва, халва, халва, а в роті, як коти нагадили… На кшалт цього, і балачка Трампа!!
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01.08.2025 19:17 Ответить
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01.08.2025 19:19 Ответить
Netu Tramp durak.Kacapi ispugalis sankciji,osobeno vtoricnix dlia ejio druzej kto zakupajet neft i gaz.Pocemu takogo nemogla zdelat Evropa?Evropa takze torgujet s Indijej,Kitajam,Turcijej pocemu nemogli takze pridumat takogo i nazat na nix tem ze?I teper Tramp po poteri govorit sto kacapi prislusalis po poteriam,jesli u nix televizor etogo negovorit,tak Trampa mozet uslisat kacapi
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01.08.2025 19:19 Ответить
в 14 разів , а фронт на мшсці
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01.08.2025 19:19 Ответить
Бандерофашист
@BanderoFashik
·
4 год
Покровськ. Декілька місяців там висаджували рози. Саме по цій вулиці сьогодні вже бігають дрг кацапів. Гарно напевно їм там, рози пахнуть, квітнуть.
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01.08.2025 19:20 Ответить
Вирішив втішити?((((((((((((((((((((((((((((((
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01.08.2025 19:20 Ответить
факти вперта річ
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01.08.2025 19:24 Ответить
Якби ви там не затримували допомогу Україні,то було ще більше,казли(((
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01.08.2025 19:23 Ответить
Дибил б*я!
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01.08.2025 19:23 Ответить
тому пуйло і бісиця та цивільних вбиває
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01.08.2025 19:26 Ответить
Тільки в Рівненській області на основі відкритих даних -публікації в газетах по некрологах солдат - я нарахував 430 загиблих ЦЬОГО РОКУ . Це тих кого поховали . Без тих ,що пропали безвісти .
А Рівне це не самий більш населений регіон України . Тому кожен може прикинути сам - хто бреше ,а хто ні .
В минулому році по некрологам за рік на Рівненщині було біля 900 загиблих
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01.08.2025 19:49 Ответить
Цікаво, для кого він це каже?
Коли треба було пояснити виборцям, чому він посилає Україну нах**, він казав, що Україна забагато втрачає, а все одно лізе воювати, тому Україні треба зупинитись. Це була повна нісенітниця, та йому не звикати, а його виборці - тупі, як Безугла квочка чоботи, їм і таке прокатувало.
Тепер він каже, що забагато втрачають вже кацапи. Який висновок мають зробити виборці? Що Україна і так справляється і що збільшувати поставки зброї не треба?
Бо він точно пише це не росіянам і не #уйлу - росіяни його не читають, а #уйло це знає і без нього і йому байдуже, бо кацапи за гроші готові здихати на чужій землі, то чому б ні?
Коротше, Трамп продовжує "ломати комедію" і затягувати час, щоб #уйло побільше захопило, а цивільні українці таки купились на величезну широченну кампанію кацапських ботів по переконуванню українців піти на поступки. Поки що у #уйла непогано виходить.
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01.08.2025 19:53 Ответить
та мабуть для лаптєй. у ниж же патєрь нєт. а тут Чуб такі дані приводить. та ще й за півроку. на болотах може постати багато запитань до какашенкова і до кремлівських. за что наші мальчікі в Україні пагіблі? за щебінь Авдіївки і Бахмута?
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01.08.2025 20:03 Ответить
 
 