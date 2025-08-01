Трамп о потерях РФ в войне: С января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина

Президент США Дональд Трамп озвучил значительные потери России в войне против Украины и заявил, что это должно остановиться.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне только что сообщили, что в этом месяце в бессмысленной войне с Украиной погибло почти 20 000 российских солдат. С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это очень много ненужных жертв! Однако Украина также понесла большие потери. С 1 января 2025 года она потеряла примерно 8000 солдат, и эта цифра не включает пропавших без вести", - отметил он.

Трамп говорит, что вследствие российских обстрелов Украина также потеряла мирных жителей, "хоть и в меньшем количестве".

"Украина также потеряла гражданских лиц, но в меньшем количестве, когда российские ракеты попали в Киев и другие украинские города. Это война, которая никогда не должна была состояться - это война Байдена, а не "Трампа". Я здесь только для того, чтобы попытаться ее остановить!" - добавил он.

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