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Новости Санкции против России Отношения Трампа и Путина слабость
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РФ сможет избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной, - Трамп

РФ может избежать санкций США при одном условии Трамп его назвал

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать санкций. Для этого нужно заключить мирное соглашение с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Так, его спросили, может ли Россия что-то сделать, чтобы избежать санкций на данный момент?

"Да, заключить соглашение, чтобы люди перестали гибнуть", - ответил лидер США.

Он в очередной раз напомнил о больших потерях военных РФ.

"В этой бессмысленной войне гибнет много людей", - добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что с января россия потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина.

Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Также читайте: То, что делает Россия, отвратительно, - Трамп о массированных обстрелах Украины

Автор: 

россия (96771) санкции (11728) Трамп Дональд (6100)


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Топ комментарии
+9
8 августа все узнают:

- что трамп пошутил,
- что трампа не так поняли,
- что трамп дает еще - хер знает сколько дней, часов, минут, секунд
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04.08.2025 09:42 Ответить
+7
Його не цікавлять людські життя. Гроші, багато грошей- ось головний інтерес трампа. Тому санкцій не буде.
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04.08.2025 09:37 Ответить
+4
Ти ж обіцяв давити рашку - ніяких вилянь хвостом!
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04.08.2025 09:34 Ответить
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Ти ж обіцяв давити рашку - ніяких вилянь хвостом!
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04.08.2025 09:34 Ответить
Дві головних вундерваффе рижого: звіздьож і санкції.
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04.08.2025 09:50 Ответить
Йому кацапів шкода.
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04.08.2025 09:36 Ответить
Його не цікавлять людські життя. Гроші, багато грошей- ось головний інтерес трампа. Тому санкцій не буде.
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04.08.2025 09:37 Ответить
Вже навіть не смішно...
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04.08.2025 09:37 Ответить
ты отправил виткофа вылизать зад х.у.й.л.у ?
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04.08.2025 09:41 Ответить
Спочатку гроші,а потім стільці...Можна і навпаки,но санкції вперед..
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04.08.2025 09:42 Ответить
8 августа все узнают:

- что трамп пошутил,
- что трампа не так поняли,
- что трамп дает еще - хер знает сколько дней, часов, минут, секунд
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04.08.2025 09:42 Ответить
Їм ті санкції...
Трамп ще не зрозумів що його висміяли і послали
Видумав що він друг вовочки. Да да
Ще ніколи кацапи не імєлі американців так активно як за трампа
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04.08.2025 09:43 Ответить
Підписати мирну угоду? Ну тоді дай фуйлу ще 100 днів. Він ще вчиться.
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04.08.2025 09:43 Ответить
Українці трампону,типу індіанці в америці.
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04.08.2025 09:47 Ответить
Угода за рахунок України і українців? Пішов в сраку, старий маразматик! Кацапи ніколи на справедливий, згідно з міжнародним правом, мир для України не підуть. Їм потрібна територія України, але без українців.
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04.08.2025 09:48 Ответить
Не украинцы им тоже нужны особенно молодое поколение и дети ,чтобы они из них могли выковать правильных русских и пустить в будущем на новые мясные штурми куда нибудь под Варшаву или сувалкский корридор пробивать к Калининграду.Об этом даже ролики в сети есть где их пропогандоны такое говорят
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04.08.2025 10:01 Ответить
ти ще на коліна встань....
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04.08.2025 09:49 Ответить
Черговий пиз#ун 24/7. Ненавидить Україну, але видає себе за миротворця.
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04.08.2025 09:59 Ответить
лох лохом. росіяни щодня кричать трампу, що їм не треба ніякий мир: вони вдень і вночі вбивають дітей, жінок, вагітних жінок, цивільних - і це тільки в тилу.

а трамп ставить дедлайни, відправляє вітькових і сипе пафосними погрозами без дій. і як вірний пес путіна, чекає дедлайну...
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04.08.2025 10:05 Ответить
Дебіл
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04.08.2025 10:06 Ответить
Уже давно никто не говорит о "выпи#дячить кацапов за поребрик". Главный мотив - договариваться. А договариваться - это отдать то, что у нас отжали в обмен на Путины обещания. Вот это тот мир, к которому нас будут склонять Трамп и Европа.
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04.08.2025 10:06 Ответить
Більш відверто пришелепкуватого президента не було в історії США. Хіба що Венс може виявитися ще тупішим. Американців з дитинства вчать віддавати грабіжникам на вулиці гаманець, годинник і речі які грабіжник хоче. Ну ось наслідки "не противлення злу насилбством". Виявляється в американській імперії процвітає ... кацапське толстовство. Але Толстой також писав що "Ми любимо людей за те добро яке їм робимо і ненавидимо за те зло яке їм причиняємо". Якщо це так, то скоро офіційна Америка Трампа буде люто ненавидіти Україну, а ненависть, як відомо, знищує того хто ненавидить зсередини...
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04.08.2025 10:06 Ответить
На весь світ будеш окуітєльно чудовим Піzдуном, якщо після 8 серпня не запроважиш санціі, коли до цього часу параша не укладе угоду про припинення війни.
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04.08.2025 10:07 Ответить
***** відправить на переговори мУдінського і той укладе будь-яку угоду, а ***** продовжить війну та щоденні атаки по Україні.
Цікаво, а Трамп знає про план знищення всіх українців , який кацапи вже навіть не приховуть. Це їхня мета, а не якась там угода.
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04.08.2025 10:13 Ответить
З точки зору логіки, вбивця і терорист уникне санкцій, як заохочення, якщо більше не буде вбивати і здійснювати теракти. Як на мою думку, то санкції мають посилюватися майже кожного дня, обставити зону терористів червоними прапорцями і припинити всі відносини з ними, а так вони впевнені, що знищать пів України, вб'ють мільйони і уникнуть репарацій та відповідальності.
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04.08.2025 10:35 Ответить
Трампу пора висунути 92 звинувачення. Цей злочин "дурість", що на посту Президента США є, безумовно, злочином проти людства...
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04.08.2025 10:39 Ответить
Політичний імпотент.
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04.08.2025 10:44 Ответить
У х@йла на тампона компромат..... Так що ніяких санкцій не буде...😡
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04.08.2025 10:45 Ответить
 
 