РФ сможет избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать санкций. Для этого нужно заключить мирное соглашение с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
Так, его спросили, может ли Россия что-то сделать, чтобы избежать санкций на данный момент?
"Да, заключить соглашение, чтобы люди перестали гибнуть", - ответил лидер США.
Он в очередной раз напомнил о больших потерях военных РФ.
"В этой бессмысленной войне гибнет много людей", - добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что с января россия потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина.
Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.
Топ комментарии
+9 Псамметих II
показать весь комментарий04.08.2025 09:42 Ответить Ссылка
+7 Angelina
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+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.08.2025 09:34 Ответить Ссылка
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- что трамп пошутил,
- что трампа не так поняли,
- что трамп дает еще - хер знает сколько дней, часов, минут, секунд
Трамп ще не зрозумів що його висміяли і послали
Видумав що він друг вовочки. Да да
Ще ніколи кацапи не імєлі американців так активно як за трампа
а трамп ставить дедлайни, відправляє вітькових і сипе пафосними погрозами без дій. і як вірний пес путіна, чекає дедлайну...
Цікаво, а Трамп знає про план знищення всіх українців , який кацапи вже навіть не приховуть. Це їхня мета, а не якась там угода.