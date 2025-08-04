РФ сможет избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать санкций. Для этого нужно заключить мирное соглашение с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Так, его спросили, может ли Россия что-то сделать, чтобы избежать санкций на данный момент?

"Да, заключить соглашение, чтобы люди перестали гибнуть", - ответил лидер США.

Он в очередной раз напомнил о больших потерях военных РФ.

"В этой бессмысленной войне гибнет много людей", - добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что с января россия потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина.

Трамп стремится добиться заключения соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

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