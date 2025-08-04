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Трамп давит на Индию из-за связей с РФ, чтобы заставить Путина остановить войну, - Bloomberg

трамп

Президент США Дональд Трамп меняет курс политики в отношении Индии, пытаясь усилить давление на Владимира Путина для прекращения войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе Трамп раскритиковал Индию за членство в БРИКС и тесные связи с Россией. Это, по мнению издания, означает резкий поворот в подходе США, которые ранее пытались привлечь Индию как противовес Китаю. Теперь Трамп рассматривает возможность усиления давления, в том числе через торговые ограничения.

Индия же продолжает отстаивать партнерство с РФ. "Наши двусторонние отношения с разными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны", - заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, добавив, что отношения с США также будут развиваться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ сможет избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной, - Трамп

Тем временем премьер Нарендра Моди призвал граждан поддерживать местного производителя, а его правительство дало понять, что импорт российской нефти будет продолжаться.

Ожидается, что в конце месяца Индию посетит делегация США для обсуждения торгового соглашения. Параллельно Трамп анонсировал 25% пошлину на индийские товары и не исключает введения 100% пошлины для стран, закупающих российские энергоносители, если Кремль не пойдет на мирное соглашение.

Напомним, Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа, - Трамп

Автор: 

Индия (432) путин владимир (31780) Трамп Дональд (6100)


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Топ комментарии
+2
Це Тампон так зробив америку великою що повзає на колінах і умоляє натиснути на *****? Принаймні це виглядає так в очах гопніка *****. А як відомо з психології, гопніки не бояться тих хто його слабший і їм западло виконувати благання слабших. Їх це навпаки збуджує як збуджує любого мяньяка коли жертва благає помилувати
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04.08.2025 11:04 Ответить
+1
Не подобаються дії Трампа? Скажіть йому щоб не повзав на колінах перед Індією і зверніться до Боневтіка Потужно-Брехливого, хай поставить Індію на місце і змусить не купували все російське.
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04.08.2025 11:08 Ответить
+1
поки 1 завод
всього 5 млн барелів у США і 2 у ОАЕ.
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04.08.2025 11:26 Ответить
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Це Тампон так зробив америку великою що повзає на колінах і умоляє натиснути на *****? Принаймні це виглядає так в очах гопніка *****. А як відомо з психології, гопніки не бояться тих хто його слабший і їм западло виконувати благання слабших. Їх це навпаки збуджує як збуджує любого мяньяка коли жертва благає помилувати
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04.08.2025 11:04 Ответить
Не подобаються дії Трампа? Скажіть йому щоб не повзав на колінах перед Індією і зверніться до Боневтіка Потужно-Брехливого, хай поставить Індію на місце і змусить не купували все російське.
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04.08.2025 11:08 Ответить
Ви з розумовою відсталістю? Як Зе може вплинути на Індію, коли навіть Трампу це важко зробити
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04.08.2025 11:58 Ответить
Треба дивитися, що вони роблять, а не що говорять:
Індія почала купувати американську нафту замість російської, - Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-01/indian-refiner-snaps-up-us-oil-after-trump-s-russia-threats?srnd=phx-markets
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04.08.2025 11:12 Ответить
поки 1 завод
всього 5 млн барелів у США і 2 у ОАЕ.
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04.08.2025 11:26 Ответить
не вказані терміни поставок на цей обсяг.
може вона і не пощастить собі, а перепродасть.
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04.08.2025 11:29 Ответить
На жаль, це не ті об'єми, що можуть вплинути на торгівлю з рашкою
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04.08.2025 11:47 Ответить
Головне тисни обережно щоб не пукнути с підливою.
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04.08.2025 11:12 Ответить
Ну товарооббіг США з Індією і близько не такий великий, як із Китаєм, тому США можуть легко ввести ті санкції...
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04.08.2025 11:21 Ответить
Трамп намагається тиснути на Індію для підписання "угоди" по тарифам. Війна в Україні у нього на сотому місці, просто один з факторів тиску...
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04.08.2025 11:35 Ответить
 
 