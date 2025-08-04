Трамп давит на Индию из-за связей с РФ, чтобы заставить Путина остановить войну, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп меняет курс политики в отношении Индии, пытаясь усилить давление на Владимира Путина для прекращения войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе Трамп раскритиковал Индию за членство в БРИКС и тесные связи с Россией. Это, по мнению издания, означает резкий поворот в подходе США, которые ранее пытались привлечь Индию как противовес Китаю. Теперь Трамп рассматривает возможность усиления давления, в том числе через торговые ограничения.

Индия же продолжает отстаивать партнерство с РФ. "Наши двусторонние отношения с разными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны", - заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, добавив, что отношения с США также будут развиваться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ сможет избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной, - Трамп

Тем временем премьер Нарендра Моди призвал граждан поддерживать местного производителя, а его правительство дало понять, что импорт российской нефти будет продолжаться.

Ожидается, что в конце месяца Индию посетит делегация США для обсуждения торгового соглашения. Параллельно Трамп анонсировал 25% пошлину на индийские товары и не исключает введения 100% пошлины для стран, закупающих российские энергоносители, если Кремль не пойдет на мирное соглашение.

Напомним, Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа, - Трамп