Трамп давит на Индию из-за связей с РФ, чтобы заставить Путина остановить войну, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп меняет курс политики в отношении Индии, пытаясь усилить давление на Владимира Путина для прекращения войны против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
На прошлой неделе Трамп раскритиковал Индию за членство в БРИКС и тесные связи с Россией. Это, по мнению издания, означает резкий поворот в подходе США, которые ранее пытались привлечь Индию как противовес Китаю. Теперь Трамп рассматривает возможность усиления давления, в том числе через торговые ограничения.
Индия же продолжает отстаивать партнерство с РФ. "Наши двусторонние отношения с разными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны", - заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, добавив, что отношения с США также будут развиваться.
Тем временем премьер Нарендра Моди призвал граждан поддерживать местного производителя, а его правительство дало понять, что импорт российской нефти будет продолжаться.
Ожидается, что в конце месяца Индию посетит делегация США для обсуждения торгового соглашения. Параллельно Трамп анонсировал 25% пошлину на индийские товары и не исключает введения 100% пошлины для стран, закупающих российские энергоносители, если Кремль не пойдет на мирное соглашение.
Напомним, Индия будет продолжать покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин.
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Індія почала купувати американську нафту замість російської, - Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-01/indian-refiner-snaps-up-us-oil-after-trump-s-russia-threats?srnd=phx-markets
всього 5 млн барелів у США і 2 у ОАЕ.
може вона і не пощастить собі, а перепродасть.