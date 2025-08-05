Кремль продовжує затягувати потенційні переговори з Києвом, - Politico

Російський диктатор Володимир Путін зволікає з відповіддю на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні та тягне час із зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Видання зазначає, що заявив речника Кремля Дмитра Пєскова у понеділок, 4 серпня, є останньою спробою Москви уникнути серйозних переговорів після того, як Трамп дав Росії час до 8 серпня для досягнення мирної угоди з Україною. В іншому разі США запровадять санкції проти РФ та її торговельних партнерів.

"Путін не виключає проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи", - наголосив Пєсков.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав до зустрічі з Путіним після того, як російський диктатор зачепив тему подальших мирних переговорів, нагадали в Politico. Він наголосив, що й Україна, і світ розуміють хто ухвалює рішення в Росії та хто повинен закінчити цю війну. Зеленський запропонував перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів

"Зі свого боку Кремль неодноразово натякав на перспективу переговорів із Києвом про припинення війни, але висував водночас нездійсненні умови, використовуючи затримки для продовження обстрілу України та захоплення більшої території", - констатували в Politico.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що неможливо зрозуміти, що відбувається в голові у російського диктатора Путіна, оскільки це "хворе і викривлене мислення".

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