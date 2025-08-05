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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Заяви Трампа
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Кремль продовжує затягувати потенційні переговори з Києвом, - Politico

Володимир Путін затягує переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін зволікає з відповіддю на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні та тягне час із зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Видання зазначає, що заявив речника Кремля Дмитра Пєскова у понеділок, 4 серпня, є останньою спробою Москви уникнути серйозних переговорів після того, як Трамп дав Росії час до 8 серпня для досягнення мирної угоди з Україною. В іншому разі США запровадять санкції проти РФ та її торговельних партнерів.

"Путін не виключає проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи", - наголосив Пєсков.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав до зустрічі з Путіним після того, як російський диктатор зачепив тему подальших мирних переговорів, нагадали в Politico. Він наголосив, що й Україна, і світ розуміють хто ухвалює рішення в Росії та хто повинен закінчити цю війну. Зеленський запропонував перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів

"Зі свого боку Кремль неодноразово натякав на перспективу переговорів із Києвом про припинення війни, але висував водночас нездійсненні умови, використовуючи затримки для продовження обстрілу України та захоплення більшої території", - констатували в Politico.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що неможливо зрозуміти, що відбувається в голові у російського диктатора  Путіна, оскільки це "хворе і викривлене мислення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп змушує РФ до переговорів про припинення війни, - посол США при НАТО Вітакер

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) путін володимир (24378) Трамп Дональд (6607) переговори з Росією (1349)


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Топ коментарі
+4
Я нічого позитичного не очікую від переговорів Боневтіка і пуйла, який обіграє членограя за дві хвилини і зробить нас ще винними. А Трампу пофіг хто має поступатися, йому головне зупинити обстріли, також Трампу аофіг, за ким залишаться окупровані території. Чи хтось думає, що Боневтік на цих переговорах підпише "мінськ"?
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05.08.2025 11:01 Відповісти
+2
Ти просто давно не бачив русскіх. Там всі такі.
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05.08.2025 11:08 Відповісти
+2
ти сумніваєшся у величі та найдосвідченості зе!лідара?
то, може ти забув, як гундосий зе!боневтік насував пісєк рудому доні та розмальованому дівансу в оральному кабінеті?
позитивні блохєри не дадуть збрехати!
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05.08.2025 11:16 Відповісти
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Я нічого позитичного не очікую від переговорів Боневтіка і пуйла, який обіграє членограя за дві хвилини і зробить нас ще винними. А Трампу пофіг хто має поступатися, йому головне зупинити обстріли, також Трампу аофіг, за ким залишаться окупровані території. Чи хтось думає, що Боневтік на цих переговорах підпише "мінськ"?
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05.08.2025 11:01 Відповісти
ти сумніваєшся у величі та найдосвідченості зе!лідара?
то, може ти забув, як гундосий зе!боневтік насував пісєк рудому доні та розмальованому дівансу в оральному кабінеті?
позитивні блохєри не дадуть збрехати!
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05.08.2025 11:16 Відповісти
Єдине що він вірно зробив з 6 років. Рижий п.дор сам нахвалявся, що він це спровакував.
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05.08.2025 11:23 Відповісти
пуйло , шо с обличчям ?
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05.08.2025 11:03 Відповісти
Ти просто давно не бачив русскіх. Там всі такі.
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05.08.2025 11:08 Відповісти
і чого б це так? і це після великої кількості введених безпрецедентних "санкцій" проти росії і дуже агресивної риторики Трампа по відношенню до путіна. Весь багатий і високотехнологічний Захід ніяк неможе справитися з державою- бензоколонкою роками? а може комусь дуже вигідно, коли війна виключно на території України, коли діють червоні лінії і домовленості про нерозширення війни за межі України? Боротьба за місце під сонцем триває по усьому світу, але більшість віддає перевагу торговим війнам і на першому місці є власні прибутки і комфорт, а не верховенство права - міжнародного права
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05.08.2025 11:10 Відповісти
Чучело виглядає не дуже...може здохне?
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05.08.2025 11:10 Відповісти
Та дай Ваші слова Богові у вуха..нехай здохне опудало..
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05.08.2025 11:31 Відповісти
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05.08.2025 11:18 Відповісти
тому і скасували візит віткофа смоктальщика.
бо, не встигли дістати з холодильника та привести до ладу, самого вдалого двійника плєшивої крємляді.
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05.08.2025 11:19 Відповісти
Для чого йому переговори - він ше з 2022 р каже - здавайтесь!
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05.08.2025 11:20 Відповісти
 
 