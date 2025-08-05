Трамп змушує РФ до переговорів про припинення війни, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що президент США Дональд Трамп створює умови для припинення війни і підштовхує РФ до переговорів з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявив в ефірі Bloomberg TV.

"Трамп заявив, що ця війна має закінчитися. Смерть, різанина та кровопролиття на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів. Атаки на міста в Україні, де жертвами стають мирні жителі. Цьому потрібно покласти край", – вважає Вітакер.

За його словами, немає жодного рішення на полі бою. Його потрібно досягти лише дипломатичним шляхом, вважає посол США при НАТО.

На думку посла США при НАТО, очевидний наступний крок для спроб завершити війну – це вторинні санкції та тарифи проти країн, які закупляють російську нафту та фактично платять за війну проти України, зокрема Китай, Індія та Бразилія.

Посол звернув увагу, що президент США нещодавно заявив, що Росія дуже добре вміє уникати санкцій.

"Проте вторинні санкції дійсно мають вдарити по важливих точках Москви – основному джерелу доходу Росії, отриманого внаслідок продажу нафти цим державам", - наголосив Вітакер.

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Нагадаємо, Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на імпорт із Індії через її активну торгівлю російською нафтою.