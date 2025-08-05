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Трамп змушує РФ до переговорів про припинення війни, - посол США при НАТО Вітакер

Метью Вітакер про умови дл РФ від Трампа

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що президент США Дональд Трамп створює умови для припинення війни і підштовхує РФ до переговорів з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявив в ефірі Bloomberg TV.

"Трамп заявив, що ця війна має закінчитися. Смерть, різанина та кровопролиття на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів. Атаки на міста в Україні, де жертвами стають мирні жителі. Цьому потрібно покласти край", – вважає Вітакер.

За його словами, немає жодного рішення на полі бою. Його потрібно досягти лише дипломатичним шляхом, вважає посол США при НАТО.

На думку посла США при НАТО, очевидний наступний крок для спроб завершити війну – це вторинні санкції та тарифи проти країн, які закупляють російську нафту та фактично платять за війну проти України, зокрема Китай, Індія та Бразилія.

Посол звернув увагу, що президент США нещодавно заявив, що Росія дуже добре вміє уникати санкцій.

"Проте вторинні санкції дійсно мають вдарити по важливих точках Москви – основному джерелу доходу Росії, отриманого внаслідок продажу нафти цим державам", - наголосив Вітакер.

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Нагадаємо, Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на імпорт із Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Автор: 

Трамп Дональд (6607) переговори з Росією (1349) Вітакер Метью (14)


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Дасть ***** ще двадцять днів.
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05.08.2025 06:38 Відповісти
трамп вже нікого не може змусити. омерику вже юзає навіть індія. йди краще в гольф пограй і памперс зміни
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05.08.2025 06:38 Відповісти
путін хк-ло, а трамп - сцикло.
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05.08.2025 06:41 Відповісти
Цікаве "змушування"... Шляхом відмови у наданні засобів оборони, жертві агресії...
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05.08.2025 06:45 Відповісти
Так "змушує" чи "**********"? Це ж трошки різні речі.
Хоча як на мене не перше, ні друге...
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05.08.2025 06:46 Відповісти
Бреше цей посол на догоду Трампу.
Бо фактично Трамп примушує і *****, і ЕрЗе дати команду на полі бою припинити бойові дії, припинити вогонь. А також атаки по ВПК та цивільній інфраструктурі. І таким чином законсервувати окупацію захоплених територій України.
А що буде після - їх не колише. На звільнені окупованих територій вони не наполягатимуть.
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05.08.2025 07:02 Відповісти
 
 