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Новини Тарифи Трампа Відповідь Індії на тарифи Трампа
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В МЗС Індії відповіли Трампу: Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки

В МЗС Індії відповіли на заяви Трампа щодо підвищення тарифів

В Міністерстві закордонних справ Індії прокоментували погрози президента США Дональда Трампа підвищити тарифи країні за імпорт російської нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з відповідною заявою виступив речник МЗС Рандхір Джайсвал.

"Індія стала об'єктом критики з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку конфлікту. На той час Сполучені Штати активно заохочували такий імпорт з боку Індії з метою зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", - йдеться в повідомленні.

Джайсвал зазначив, що імпорт Індії має на меті забезпечити передбачувані та доступні витрати на енергію для індійських споживачів. Це необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку. Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією.

Читайте: Трамп тисне на Індію через зв’язки з РФ, щоб змусити Путіна зупинити війну, - Bloomberg

Він також заявив, що в 2024 році Європейський Союз мав двосторонній товарообіг з Росією на суму 67,5 млрд євро. Крім того, у 2023 році він мав торгівлю послугами на суму 17,2 млрд євро. Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією в тому році або пізніше. Імпорт СПГ до Європи в 2024 році фактично досяг рекордних 16,5 млн тонн, перевищивши попередній рекорд у 15,21 млн тонн у 2022 році.

Та додав, що торгівля між Європою та Росією включає не тільки енергоносії, а й добрива, гірничодобувні продукти, хімікати, залізо і сталь, а також машини та транспортне обладнання.

"Що стосується Сполучених Штатів, то вони продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини. На цьому тлі націлювання на Індію є невиправданим і необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", - резюмував речник дипвідомства.

Також читайте: Індія продовжить купляти нафту в РФ, попри погрози Трампа, - Reuters

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Згодом він заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Автор: 

Індія (712) тарифи (2094) Трамп Дональд (6607)


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Топ коментарі
+7
вони продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини.

А Україна взагалі нафту російську качає по "Дружбі"
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04.08.2025 21:21 Відповісти
+5
Відповідь - сам ттакий - Індія ше не Китай шоб так - через губу - базарити зі США
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04.08.2025 21:29 Відповісти
+5
Короче, теж найух послали...
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04.08.2025 21:33 Відповісти
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вони продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини.

А Україна взагалі нафту російську качає по "Дружбі"
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04.08.2025 21:21 Відповісти
індуси чмони
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04.08.2025 21:22 Відповісти
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04.08.2025 21:51 Відповісти
І пустив індус Трампа мордою по смердючій,фекальній річці Ганг,а сам пішов кацапських щурів годувати з руки.
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04.08.2025 21:24 Відповісти
Індуси, звісно, (фінською: шахраї), але огризнулися трумпові зачотно.

Мораль з цьої ситуації: якщо "бабки" течуть рікою Ґанґ -- всім плювати, що ці "бабки" дає міжнародний терорист №1.
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04.08.2025 21:27 Відповісти
І пішов Трампон по воді,як Йосипович ,і настав мир в Кашмірі))забули ))
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04.08.2025 21:29 Відповісти
Відповідь - сам ттакий - Індія ше не Китай шоб так - через губу - базарити зі США
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04.08.2025 21:29 Відповісти
Короче, теж найух послали...
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04.08.2025 21:33 Відповісти
Цигани привселюдно їпуть нарциса з деменцією. Інституціії толерантності приймуть чийсь бік чи скажуть, що це внутрішні справи сексменшин?
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04.08.2025 21:41 Відповісти
😂
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04.08.2025 21:52 Відповісти
А потім плакати будуть.
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04.08.2025 21:54 Відповісти
То плачуть, то сміються, то кочують, то співають - одним словом, цигани. ))
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04.08.2025 21:58 Відповісти
індуси показують вестернам, що на чужому горбі тільки Україна їх витягувати буде, інші не стануть.
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04.08.2025 21:43 Відповісти
Ля...
Вже й гиндики Трумпові факи показують!
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04.08.2025 21:45 Відповісти
І не кажіть.

На додачу: індуси захопили "лідерство" ключовими американськими IT-фірмами: IBM, Alphabet (Google), Microsoft. Крішна, Пічаї, Наделла.
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04.08.2025 21:55 Відповісти
Найкращі санкції - це повне знищення російських нафтобаз
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04.08.2025 21:50 Відповісти
70% нафти з РФ експортується балтійським морем, що заважає США перекрити цей маршрут? нічого... а винувата лише Індія.
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04.08.2025 21:52 Відповісти
Старе карго судно з сотнею дронів на борту може перекрити нафтобазу в Усть-Луга надовго))
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04.08.2025 21:56 Відповісти
може й до цього дійде, але потрібен гарний привід.
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04.08.2025 21:57 Відповісти
Дикуни, що що іпуть все що рухається, вважають що поділ на касти та життя 1,5 млрд. бідняків & купка багатіїв - то нормально та живуть в такій антисанитарії, що я не сів би срати, там де вони їдять.
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04.08.2025 21:56 Відповісти
живуть в такій антисанитарії, що я не сів би срати, там де вони їдять.
*************
Приблизно 150 рокІв тому і раніше так само жила вся так звана "цивілізована Європа".
В Парижі вміст нічних горщиків буржуа цілком спокійно виливали у вікно прямо на вулицю. Тому мушкетери короля ходили в капелюхах, - щоб можна було струсити гімно, яке падало їм на голову. І це незаперечний факт, про який переважно воліли мовчати історики.
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04.08.2025 22:18 Відповісти
хто ще тільки не витирав ноги під багатозіркову американську простиню , і не рахував американських орлів, за бройлері ???
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04.08.2025 22:04 Відповісти
Серьезные челы., кули там.
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04.08.2025 22:28 Відповісти
Спершу Трамп пихато заявляє що "200 президентів країн вишикувались в чергу щоб поцілувати його в дупу", а після дивується що його не слухаються. Слухатись Трампа означає тепер "цілувати його в дупу" і принижує кожного президента і кожну націю яка "слухається Трампа"... Ідіот... Трамп вже знищив весь авторитет США який зароблено попередниками після Другої Світової. Залишилось економічне та військове домінування, але це не надовго... Венси з Вітковими залижуть йому дупу і він здохне отруєний власними фекаліями...
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04.08.2025 22:28 Відповісти
Znacit teper 100% poslenije dlia Indiji garantirovani.Nebudet s nimi Tramp razberatsia.Oni dolzni Trampa slusat jesli net, polucat sankciji
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04.08.2025 22:38 Відповісти
 
 