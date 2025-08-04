В МЗС Індії відповіли Трампу: Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки
В Міністерстві закордонних справ Індії прокоментували погрози президента США Дональда Трампа підвищити тарифи країні за імпорт російської нафти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з відповідною заявою виступив речник МЗС Рандхір Джайсвал.
"Індія стала об'єктом критики з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку конфлікту. На той час Сполучені Штати активно заохочували такий імпорт з боку Індії з метою зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", - йдеться в повідомленні.
Джайсвал зазначив, що імпорт Індії має на меті забезпечити передбачувані та доступні витрати на енергію для індійських споживачів. Це необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку. Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією.
Він також заявив, що в 2024 році Європейський Союз мав двосторонній товарообіг з Росією на суму 67,5 млрд євро. Крім того, у 2023 році він мав торгівлю послугами на суму 17,2 млрд євро. Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією в тому році або пізніше. Імпорт СПГ до Європи в 2024 році фактично досяг рекордних 16,5 млн тонн, перевищивши попередній рекорд у 15,21 млн тонн у 2022 році.
Та додав, що торгівля між Європою та Росією включає не тільки енергоносії, а й добрива, гірничодобувні продукти, хімікати, залізо і сталь, а також машини та транспортне обладнання.
"Що стосується Сполучених Штатів, то вони продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини. На цьому тлі націлювання на Індію є невиправданим і необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", - резюмував речник дипвідомства.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Згодом він заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.
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А Україна взагалі нафту російську качає по "Дружбі"
Мораль з цьої ситуації: якщо "бабки" течуть рікою
Ґанґ-- всім плювати, що ці "бабки" дає міжнародний терорист №1.
Вже й гиндики Трумпові факи показують!
На додачу: індуси захопили "лідерство" ключовими американськими IT-фірмами: IBM, Alphabet (Google), Microsoft. Крішна, Пічаї, Наделла.
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Приблизно 150 рокІв тому і раніше так само жила вся так звана "цивілізована Європа".
В Парижі вміст нічних горщиків буржуа цілком спокійно виливали у вікно прямо на вулицю. Тому мушкетери короля ходили в капелюхах, - щоб можна було струсити гімно, яке падало їм на голову. І це незаперечний факт, про який переважно воліли мовчати історики.