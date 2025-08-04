В МИД Индии ответили Трампу: Мы будем принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности

В Министерстве иностранных дел Индии прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа повысить тарифы стране за импорт российской нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с соответствующим заявлением выступил спикер МИД Рандхир Джайсвал.

"Индия стала объектом критики со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза за импорт нефти из России после начала конфликта в Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. В то время Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт со стороны Индии с целью укрепления стабильности мировых энергетических рынков", - говорится в сообщении.

Джайсвал отметил, что импорт Индии имеет целью обеспечить предсказуемые и доступные расходы на энергию для индийских потребителей. Это необходимость, обусловленная ситуацией на мировом рынке. Однако показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с Россией.

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Он также заявил, что в 2024 году Европейский Союз имел двусторонний товарооборот с Россией на сумму 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году он имел торговлю услугами на сумму 17,2 млрд евро. Это значительно больше, чем общий объем торговли Индии с Россией в том году или позже. Импорт СПГ в Европу в 2024 году фактически достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн в 2022 году.

И добавил, что торговля между Европой и Россией включает не только энергоносители, но и удобрения, горнодобывающие продукты, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование.

"Что касается Соединенных Штатов, то они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для своей промышленности электромобилей, удобрения, а также химические вещества. На этом фоне нацеливание на Индию является неоправданным и необоснованным. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - резюмировал представитель дипведомства.

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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Впоследствии он заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.