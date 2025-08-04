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Новости Тарифы Трампа Ответ Индии на тарифы Трампа
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В МИД Индии ответили Трампу: Мы будем принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности

В МИД Индии ответили на заявления Трампа о повышении тарифов

В Министерстве иностранных дел Индии прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа повысить тарифы стране за импорт российской нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с соответствующим заявлением выступил спикер МИД Рандхир Джайсвал.

"Индия стала объектом критики со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза за импорт нефти из России после начала конфликта в Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. В то время Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт со стороны Индии с целью укрепления стабильности мировых энергетических рынков", - говорится в сообщении.

Джайсвал отметил, что импорт Индии имеет целью обеспечить предсказуемые и доступные расходы на энергию для индийских потребителей. Это необходимость, обусловленная ситуацией на мировом рынке. Однако показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с Россией.

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Он также заявил, что в 2024 году Европейский Союз имел двусторонний товарооборот с Россией на сумму 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году он имел торговлю услугами на сумму 17,2 млрд евро. Это значительно больше, чем общий объем торговли Индии с Россией в том году или позже. Импорт СПГ в Европу в 2024 году фактически достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн в 2022 году.

И добавил, что торговля между Европой и Россией включает не только энергоносители, но и удобрения, горнодобывающие продукты, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование.

"Что касается Соединенных Штатов, то они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для своей промышленности электромобилей, удобрения, а также химические вещества. На этом фоне нацеливание на Индию является неоправданным и необоснованным. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - резюмировал представитель дипведомства.

Также читайте: Индия продолжит покупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа, - Reuters

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Впоследствии он заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

Автор: 

Индия (432) тарифы (1903) Трамп Дональд (6107)


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Топ комментарии
+2
вони продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини.

А Україна взагалі нафту російську качає по "Дружбі"
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04.08.2025 21:21 Ответить
+2
Відповідь - сам ттакий - Індія ше не Китай шоб так - через губу - базарити зі США
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04.08.2025 21:29 Ответить
+1
Індуси, звісно, (фінською: шахраї), але огризнулися трумпові зачотно.

Мораль з цьої ситуації: якщо "бабки" течуть рікою Ґанґ -- всім плювати, що ці "бабки" дає міжнародний терорист №1.
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04.08.2025 21:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вони продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини.

А Україна взагалі нафту російську качає по "Дружбі"
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04.08.2025 21:21 Ответить
індуси чмони
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04.08.2025 21:22 Ответить
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04.08.2025 21:51 Ответить
І пустив індус Трампа мордою по смердючій,фекальній річці Ганг,а сам пішов кацапських щурів годувати з руки.
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04.08.2025 21:24 Ответить
Індуси, звісно, (фінською: шахраї), але огризнулися трумпові зачотно.

Мораль з цьої ситуації: якщо "бабки" течуть рікою Ґанґ -- всім плювати, що ці "бабки" дає міжнародний терорист №1.
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04.08.2025 21:27 Ответить
І пішов Трампон по воді,як Йосипович ,і настав мир в Кашмірі))забули ))
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04.08.2025 21:29 Ответить
Відповідь - сам ттакий - Індія ше не Китай шоб так - через губу - базарити зі США
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04.08.2025 21:29 Ответить
Короче, теж найух послали...
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04.08.2025 21:33 Ответить
Цигани привселюдно їпуть нарциса з деменцією. Інституціії толерантності приймуть чийсь бік чи скажуть, що це внутрішні справи сексменшин?
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04.08.2025 21:41 Ответить
😂
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04.08.2025 21:52 Ответить
А потім плакати будуть.
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04.08.2025 21:54 Ответить
індуси показують вестернам, що на чужому горбі тільки Україна їх витягувати буде, інші не стануть.
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04.08.2025 21:43 Ответить
Ля...
Вже й гиндики Трумпові факи показують!
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04.08.2025 21:45 Ответить
І не кажіть.

На додачу: індуси захопили "лідерство" ключовими американськими IT-фірмами: IBM, Alphabet (Google), Microsoft. Крішна, Пічаї, Наделла.
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04.08.2025 21:55 Ответить
Найкращі санкції - це повне знищення російських нафтобаз
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04.08.2025 21:50 Ответить
70% нафти з РФ експортується балтійським морем, що заважає США перекрити цей маршрут? нічого... а винувата лише Індія.
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04.08.2025 21:52 Ответить
Старе карго судно з сотнею дронів на борту може перекрити нафтобазу в Усть-Луга надовго))
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04.08.2025 21:56 Ответить
Дикуни, що що іпуть все що рухається, вважають що поділ на касти та життя 1,5 млрд. бідняків & купка багатіїв - то нормально та живуть в такій антисанитарії, що я не сів би срати, там де вони їдять.
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04.08.2025 21:56 Ответить
 
 