Трамп хоче суттєво підвищити мита для Індії через перепродаж російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на імпорт із Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Європейська правда.

Так, Трамп заявив, що Індія "не тільки купує величезні обсяги російської нафти", але й продає "значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи величезні прибутки".

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", – сказав Трамп.

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти, а минулого тижня президент США виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі.

На початку серпня стало відомо, що найбільший нафтопереробний завод Індії купив мільйони барелів сирої нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратів на тлі тиску з боку США та європейських країн стосовно своїх закупівель у Росії.

До того уряд Індії звернувся до державних нафтопереробних компаній із проханням оцінити можливості альтернативних джерел постачання сировини на випадок, якщо імпорт нафти з Росії зупиниться.

Нагадаємо, до схваленого країнами Європейського Союзу 18 пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії. Крім того, під санкції потрапила індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, в якій має частку російська "Роснєфть".

Як писав БізнесЦензор, водночас європейські трейдери скептично налаштовані щодо можливості проконтролювати дотримання цих санкцій.

Детальніше читайте в матеріалі: Нові нафтові санкції ЄС проти Росії: Красиво, але майже нереально