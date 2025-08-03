Санкції працюють: Індія почала купувати американську нафту замість російської, – Bloomberg

Найбільший нафтопереробний завод Індії купив мільйони барелів сирої нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратів на тлі тиску з боку США та європейських країн стосовно своїх закупівель у Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на інформацію трейдерів.

Як повідомляється, державна компанія Indian Oil Corp. придбала щонайменше 5 млн барелів американської сирої нафти на додаток до 2 млн барелів поставок із Абу-Дабі. Закупівлі були великими та з відносно негайною поставкою за звичайними стандартами компанії.

Державним переробникам було наказано розробити плани щодо купівлі неросійської сирої нафти на початку цього тижня.

Індійські нафтопереробні заводи опинилися в центрі уваги протягом останніх двох тижнів після того, як Європейський Союз та США розкритикували їх за підтримку Росії під час її війни проти України шляхом купівлі російської нафти.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував запровадити вторинні тарифи для покупців російської нафти, а на початку цього тижня в дописі окремо розкритикував Індію, заявивши, що вона заплатить додатковий економічний штраф за свої поточні закупівлі.

Як повідомлялося, уряд Індії звернувся до державних нафтопереробних компаній із проханням оцінити можливості альтернативних джерел постачання сировини на випадок, якщо імпорт нафти з Росії зупиниться.

За даними Reuters, чотири державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd – минулого тижня не подали жодної нової заявки на закупівлю російської нафти.

Нагадаємо, до схваленого країнами Європейського Союзу 18 пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії. Крім того, під санкції потрапила індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, в якій має частку російська "Роснєфть".

Як писав БізнесЦензор, водночас європейські трейдери скептично налаштовані щодо можливості проконтролювати дотримання цих санкцій.

Детальніше читайте в матеріалі: Нові нафтові санкції ЄС проти Росії: Красиво, але майже нереально