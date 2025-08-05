РУС
Трамп вынуждает РФ к переговорам о прекращении войны, - посол США при НАТО Уитакер

Мэтью Витакер об условиях для РФ от Трампа

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что президент США Дональд Трамп создает условия для прекращения войны и подталкивает РФ к переговорам с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол заявил в эфире Bloomberg TV.

"Трамп заявил, что эта война должна закончиться. Смерть, резня и кровопролитие на поле боя ежедневно, где гибнут тысячи солдат. Атаки на города в Украине, где жертвами становятся мирные жители. Этому нужно положить конец", - считает Уитакер.

По его словам, нет никакого решения на поле боя. Его нужно достичь только дипломатическим путем, считает посол США при НАТО.

По мнению посла США при НАТО, очевидный следующий шаг для попыток завершить войну - это вторичные санкции и тарифы против стран, которые закупают российскую нефть и фактически платят за войну против Украины, в частности Китай, Индия и Бразилия.

Посол обратил внимание, что президент США недавно заявил, что Россия очень хорошо умеет избегать санкций.

"Однако вторичные санкции действительно должны ударить по важным точкам Москвы - основному источнику дохода России, полученного в результате продажи нефти этим государствам", - отметил Уитакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД Индии ответили Трампу: Мы будем принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности

Напомним, Трамп заявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли российской нефтью.

трамп вже нікого не може змусити. омерику вже юзає навіть індія. йди краще в гольф пограй і памперс зміни
Бреше цей посол на догоду Трампу.
Бо фактично Трамп примушує і *****, і ЕрЗе дати команду на полі бою припинити бойові дії, припинити вогонь. А також атаки по ВПК та цивільній інфраструктурі. І таким чином законсервувати окупацію захоплених територій України.
А що буде після - їх не колише. На звільнені окупованих територій вони не наполягатимуть.
