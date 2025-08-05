Путін навряд чи підкориться ультиматуму Трампа, він впевнений у перемозі, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму Дональда Трампа, термін дії якого закінчується 8 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters розповіли наближені до Кремля співрозмовники.

Мета Путіна - повністю захопити українські області Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, які Росія вважає своїми, а потім вести переговори про мирну угоду, повідомило одне з джерел.

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За даними співрозмовників, Путін нібито впевнений у перемозі та вважає, що санкції США не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічних обмежень за 3,5 роки війни.

Інші джерела додали, що Путін не хоче псувати відносини з Трампом, проте вважає пріоритетом свої військові цілі.

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Російський диктатор не вважає, що зараз час припиняти війну, оскільки ні російський народ, ні армія його не зрозуміють, сказав інший співрозмовник.

Путін цінує стосунки з Трампом і не хоче його гнівити, проте "у нього є пріоритет - він не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп", - цитує видання джерело.

Російський Генштаб, каже співрозмовник, повідомив Путіну, що український фронт нібито впаде через два-три місяці.

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