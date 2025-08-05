Путін навряд чи підкориться ультиматуму Трампа, він впевнений у перемозі, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму Дональда Трампа, термін дії якого закінчується 8 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters розповіли наближені до Кремля співрозмовники.
Мета Путіна - повністю захопити українські області Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, які Росія вважає своїми, а потім вести переговори про мирну угоду, повідомило одне з джерел.
За даними співрозмовників, Путін нібито впевнений у перемозі та вважає, що санкції США не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічних обмежень за 3,5 роки війни.
Інші джерела додали, що Путін не хоче псувати відносини з Трампом, проте вважає пріоритетом свої військові цілі.
Російський диктатор не вважає, що зараз час припиняти війну, оскільки ні російський народ, ні армія його не зрозуміють, сказав інший співрозмовник.
Путін цінує стосунки з Трампом і не хоче його гнівити, проте "у нього є пріоритет - він не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп", - цитує видання джерело.
Російський Генштаб, каже співрозмовник, повідомив Путіну, що український фронт нібито впаде через два-три місяці.
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Тим більше , що вони чудово розумібть що ультиматуми Тромба це взагалі ні про що ..
***** сказав чітко - буде наступати 60 дів ... а потім ще 60 якщо буде треба
- звісно , що вони , в цьому , впевнені - і кожне відео з бійками з ТЦКшниками лише посилює їхню впевненість .
так як він йо@нутий на весь свій пустий черепок 😡
Втім, частина "Томагавків" таки долетіла б.
так як іншого виходу у нас немає !!
Якщо припхаються кацапи в наш дім , то знищать
все і наше життя теж , тому краще цих виродків знищити
під корінь , поки вони ще живі 😡
***** зараз далеко не в тому положенні щоб ігнорувати Трампа .
Якщо Трамп в союзі з ЄС - почне санкційну війну , ***** прийдеться або підкоритись , або ж на економіку паРаші чекатиме повний крах , і ніякий китай її вже не врятує . Ну і дуже можливо що він стане кінцем самої паРаші .