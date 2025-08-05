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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Путін навряд чи підкориться ультиматуму Трампа, він впевнений у перемозі, - Reuters

Ультиматум Трампа Путіну Що кажуть у Кремлі

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму Дональда Трампа, термін дії якого закінчується 8 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters розповіли наближені до Кремля співрозмовники.

Мета Путіна - повністю захопити українські області Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, які Росія вважає своїми, а потім вести переговори про мирну угоду, повідомило одне з джерел.

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За даними співрозмовників, Путін нібито впевнений у перемозі та вважає, що санкції США не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічних обмежень за 3,5 роки війни.

Інші джерела додали, що Путін не хоче псувати відносини з Трампом, проте вважає пріоритетом свої військові цілі.

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Російський диктатор не вважає, що зараз час припиняти війну, оскільки ні російський народ, ні армія його не зрозуміють, сказав інший співрозмовник.

Путін цінує стосунки з Трампом і не хоче його гнівити, проте "у нього є пріоритет - він не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп", - цитує видання джерело.

Російський Генштаб, каже співрозмовник, повідомив Путіну, що український фронт нібито впаде через два-три місяці.

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Автор: 

путін володимир (24378) росія (67030) США (23960) Трамп Дональд (6607) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+6
чому б не бути впевненим в перемозі, коли Україною керують 5-6 дефективних менеджери? До того ж переймаються не долею країни, а як накрасти побільше на відкатах, та здриснути подалі, щоб ні яке ДБР не прийшло з обшуком.
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05.08.2025 15:04 Відповісти
+3
Ну...Гитлер в апреле 1945 года тоже не хотел войну прекращать. В октябре 1918 Вильгельм II тоже не собирался...Но что то пошло не так.
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05.08.2025 15:04 Відповісти
+1
Ну то пусте, Додік надаст ***** ще 50 діб. А потім ще 50 діб, а потім ще ......
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05.08.2025 15:01 Відповісти
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Ну то пусте, Додік надаст ***** ще 50 діб. А потім ще 50 діб, а потім ще ......
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05.08.2025 15:01 Відповісти
Додику это, по большому счету фиолетово. Он не президент Украины. Он с легкостью нас разменяет если ему лично или Америке это будет выгодно.
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05.08.2025 15:21 Відповісти
Та маячня якась, навіть якби він схотів "підкоритися ультиматумові Трампа" - яким чином він може це зробити? Вивести війська (в тому числі з Луганська та Севастополя), сплатити компенсацію 1 трлн долларів та повіситися? Було б добре, але ж Трамп навіть не запропонував жодного конструктиву. Дав якісь 50 діб, потім 10, і шо?
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05.08.2025 15:04 Відповісти
Ну я думаю что сейчас на столе переговоров лежит остановка боевых действий по текущей линии фронта. Боюсь что нам пока что не до выхода на границы 1991 года. Ну по объективным причинам. ***** - если бы он был относительно адекватным хотя бы в своих интересах - тоже было бы выгодно остановиться, то что он может потенциально еще захватить судя по текущей ситуации - ничего ему не даст, но продолжающаяся война ведет к ухудшению ситуации в Мордоре. Просто этот старый маразматик живет в какой то совсем другой реальности, которую он строит у себя в голове читая то что ему кладут в папочках.
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05.08.2025 15:07 Відповісти
Ситуація в Мордорі абсолютно не хвилює ***** ! Тим більше , що в Москві чи Пітері (на відміну від решти) ситуація взагалі нормальна ! Отже - хвилюватися нічого , вони вважають що час грає на них .
Тим більше , що вони чудово розумібть що ультиматуми Тромба це взагалі ні про що ..
***** сказав чітко - буде наступати 60 дів ... а потім ще 60 якщо буде треба
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05.08.2025 15:11 Відповісти
Лежал "мирный план Трампа"(граница по лбс, остановка боевых действий). москву категорически не устроил, поэтому сейчас на столе нечто другое(не раз озвучиваемое).
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05.08.2025 15:23 Відповісти
Вибачте, Ви читали Павла Штепу? Він в книжках 1960-х років точнісінько передбачив саме ту поведінку США та ************, яку ми зараз спостерігаємо. Й пояснив, чому Ху?ла не хвилює внутрішня ситуація. Втім, Вам це вже відповів NNN.
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05.08.2025 15:38 Відповісти
Ну...Гитлер в апреле 1945 года тоже не хотел войну прекращать. В октябре 1918 Вильгельм II тоже не собирался...Но что то пошло не так.
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05.08.2025 15:04 Відповісти
чому б не бути впевненим в перемозі, коли Україною керують 5-6 дефективних менеджери? До того ж переймаються не долею країни, а як накрасти побільше на відкатах, та здриснути подалі, щоб ні яке ДБР не прийшло з обшуком.
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05.08.2025 15:04 Відповісти
Російський Генштаб... повідомив Путіну, що український фронт нібито впаде через два-три місяці...
- звісно , що вони , в цьому , впевнені - і кожне відео з бійками з ТЦКшниками лише посилює їхню впевненість .
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05.08.2025 15:07 Відповісти
У нас есть человек, который по закону отвечает за весть треш с мобилизацией. И ему это абсолютно фиолетово. Что тоже усиливает их уверенность.
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05.08.2025 15:24 Відповісти
Да неужели ? Не может быть- для понимания этого не обязательно заканчивать Гарвард или еще что там есть.
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05.08.2025 15:07 Відповісти
Пиня протверезіє, після того як ракети а не дрони полетять на НПЗ, нафтобази, аеродроми та інші військові об'єкти.
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05.08.2025 15:09 Відповісти
Для цього потрібно прибрати ішака і єлдака
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05.08.2025 15:13 Відповісти
треба НУ ДУЖЕ багато ракет, але їх немає
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05.08.2025 15:26 Відповісти
Кремлівського виродка ніхто в світі не зрозуміє ,
так як він йо@нутий на весь свій пустий черепок 😡
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05.08.2025 15:10 Відповісти
Навіщо слухати якісь "ультиматуми" Трампа якщо ОПа виконує вказівки кремля бездоганно?
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05.08.2025 15:12 Відповісти
Який там, у сраку, "ультиматум"? Ультиматум - це не обіцянка ввести якісь санкції до країни, яка майже не торгує з США! А на вторинні санкції щодо КНР, Індії та Бразілії, які залюбки купують дешеву російську нафту і переробляючи її та продаючи пальне, мають багатомільярдні прибутки,- ці країни вже поклали великий "болт" і обіцяють продовжувати купувати ту кляту рашистську нафту! А от справжній ультиматум - це коли на відмову путіна від 30-денного припинення вогню,- Трамп миттєво передав би Україні далекобійні ракети "томагавк", залп яких зніс би нахрін усю їхню грьобану мацкву разом з кремлем!!!
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05.08.2025 15:12 Відповісти
А ппо? Навколо мацкви воно, м'яко кажучи, немаленьке...

Втім, частина "Томагавків" таки долетіла б.
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05.08.2025 15:26 Відповісти
Впевнений , що Украіна вистоїть і переможе ,
так як іншого виходу у нас немає !!
Якщо припхаються кацапи в наш дім , то знищать
все і наше життя теж , тому краще цих виродків знищити
під корінь , поки вони ще живі 😡
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05.08.2025 15:16 Відповісти
Нікуди він не дінеться . Якщо Трамп буде діяти , а не базікати , то - підкориться .
***** зараз далеко не в тому положенні щоб ігнорувати Трампа .
Якщо Трамп в союзі з ЄС - почне санкційну війну , ***** прийдеться або підкоритись , або ж на економіку паРаші чекатиме повний крах , і ніякий китай її вже не врятує . Ну і дуже можливо що він стане кінцем самої паРаші .
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05.08.2025 15:20 Відповісти
Макрон з Мерцом вже висували йому https://tsn.ua/politika/frantsiia-vslid-za-nimechchynoiu-postavyla-putinovi-ultymatum-shchodo-peremyria-2826866.html ультиматуми. І що? Чим американський гірший за європейський?
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05.08.2025 15:33 Відповісти
Все тут від Меланії залежить)Зможе підняти старому,той і буде козаком,а ні..(((
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05.08.2025 15:35 Відповісти
 
 