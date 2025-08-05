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Війна в Україні виходить на перший план для Трампа, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп міг не втручатися у війну Росії проти України, але він вирішив діяти. Тому саме цього тижня російське вторгнення в Україну стає війною очільника Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в матеріалі CNN заявляє британський журналіст та редактор з міжнародної безпеки Нік Патон Волш.

"Володимир Путін розпочав це. Джо Байден не зупинив це. Але, попри його зусилля, цього тижня вторгнення Росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа", – зазначає автор матеріалу.

Та додає, що за останні два тижні Трамп почав усвідомлювати, що Путін не хоче миру та побачив, що Україні терміново потрібна зброя.

"Наприкінці цього тижня, коли наближається скорочений термін укладення мирної угоди, призначений Трампом, він має прийняти, мабуть, найважливіше рішення в цьому конфлікті. Чи запровадить він санкції – вторинні тарифи для споживачів російської енергії – які справді завдадуть болю? Чи визнає він, що США та їхнім союзникам, можливо, доведеться трохи зазнати економічних труднощів, щоб завдати їм болю?", – пише журналіст.

Та додає, що запровадження серйозних вторинних санкцій проти Індії та Китаю може сколихнути світовий енергетичний ринок і Трампу доведеться завдати певного дискомфорту і, ймовірно, відчути у відповідь певну незручність.

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"Або ж він може пошукати відступ, якщо його запропонують його спеціальному посланнику Стіву Віткоффу під час очікуваного візиту до Москви цього тижня. Трамп, можливо, погодиться на двосторонню зустріч з Путіним як ознаку прогресу на шляху до миру. Але навіть ця відмова все одно означатиме, що він залишив свій незгладимий слід у війні – що, за словами колишнього державного секретаря США Коліна Пауелла щодо Іраку, якщо Сполучені Штати порушать його, то вони його визнають винними", – йдеться у публікації.

Журналіст пояснює, що за складним вибором Трампа стоїть величезний вплив у світі американської влади і він може її звести до нуля, що для особистості американського лідера практично неможливо.

"Платформа MAGA "Америка понад усе", можливо, і спрямована на зменшення глобального впливу Вашингтона, але вона не дозволяє Трампу визнавати виключно свої успіхи, а не свої невдачі. Якщо Трамп не зведе до нуля глобальний вплив американської влади – що несумісно з президентською особистістю.

Він каже, що хоче, щоб війни припинилися. Але цього самого по собі недостатньо. Війни не всі припинилися. Українці хочуть жити в мирі, без щонічних сирен повітряної тривоги. Путін не хоче миру, а натомість його останні максималістські вимоги рівносильні капітуляції України.

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Зрештою, те, що це слід розглядати як війну Трампа, відображає сувору реальність. Це визначальний конфлікт його президентства та епохи після 11 вересня. Його результат визначає європейську безпеку та войовничість Китаю протягом наступного десятиліття.

Китай розуміє це і потребує перемоги Росії. Європа розуміє це і озброюється, щоб Росія не побачила можливості у слабкості блоку. Чи розуміє це Трамп і чи погодиться на незручні, різкі рішення з наслідками, що випливають з цього, ми дізнаємося наступного тижня", – написав редактор.

Автор: 

путін володимир (24378) Трамп Дональд (6607) війна в Україні (5531)


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Топ коментарі
+7
Президент США Дональд Трамп міг не втручатися у війну Росії проти України, але він вирішив діяти

Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел.
(Д. Хармс)
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05.08.2025 12:10 Відповісти
+6
шмаровоз вирішив зробити вигляд, що він на стороні добра, тягнучи і далі час для раши
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05.08.2025 12:11 Відповісти
+4
У Трампа проблеми зі списками Епштейна,та нас**рати Трампу на Україну і на США,так само на і цілий Світ. У Доні головне гроші,гроші і ще раз гроші .
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05.08.2025 12:20 Відповісти
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Президент США Дональд Трамп міг не втручатися у війну Росії проти України, але він вирішив діяти

Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел.
(Д. Хармс)
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05.08.2025 12:10 Відповісти
шмаровоз вирішив зробити вигляд, що він на стороні добра, тягнучи і далі час для раши
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05.08.2025 12:11 Відповісти
***** так испугался угроз Трампа
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05.08.2025 12:12 Відповісти
У Трампа проблеми зі списками Епштейна,та нас**рати Трампу на Україну і на США,так само на і цілий Світ. У Доні головне гроші,гроші і ще раз гроші .
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05.08.2025 12:20 Відповісти
Ще невідомо чи вони взагалі існують.
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05.08.2025 12:50 Відповісти
На першому плані у цього моделайзера завжди були грощі та моделі.
Ніколи війна в Україні не буде його турбувати, ніколи. Турбувати по-справжньому , а не для проформи перед журналістами.
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05.08.2025 12:20 Відповісти
У Трампа є 2 варіанти, або вступити у війну, або вступити у лайно. Цим він покаже, хто він по суті. Воїн, чи жук-лайнюк.
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05.08.2025 12:21 Відповісти
трамп, скажет что ***** и так обходит санкции и поэтому нет смысла их вводить.
трампу жаль расиян и он не хочет им навредить
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05.08.2025 12:33 Відповісти
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05.08.2025 12:36 Відповісти
Жодного коментаря немає щодо не підготовки України до війни з 2019 року і що нашим президентом був не Трамп і немає питання до наших:" чому так сталося"? - скільки будуть виними, то Байден, то Трамп? Хіба вони по Конституції США мають захищати Україну? Здається в Конституції України за це має нести відповідальність президент України, який всіх запевнив, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній називається. Українці йому повірили в проголосували проти Порошенка. То закінчив уже війну Зеленський? Якщо ні, то з його логіки 2019 року він на ній наживається?
А США, що Байдену, що Трампу ми маємо подякувати за ту величезну допомогу, без якої ми б давно програли і задати питання Зеленському, де наша зброя і навіщо він з 2019 року майже весь бюджет витратив не на підготовку до оборони, в на дороги?
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05.08.2025 12:40 Відповісти
Журналісти знають за Трампа? - нігуя собі!
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05.08.2025 12:41 Відповісти
Байден називав прямо путіна вбивцею, але для нас це не вилилося в значну військову допомогу і переможний контрнаступ у 2023р, хоча наше військо тоді було повне добровольцями і вмотивованими воїнами, багато з них загинули або отримали значні поранення саме через те, що не було адекватної військової допомоги і підтримки збоку НАТО, Захід більше переймався червоними лініями, недопущенням ескалації і помстою путіна. То ж швидше за усе, клоунада знову буде на першому місці. Ну нехай приємно здивують своїми санкціями.
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05.08.2025 12:50 Відповісти
 
 