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Война в Украине выходит на первый план для Трампа, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп мог не вмешиваться в войну России против Украины, но он решил действовать. Поэтому именно на этой неделе российское вторжение в Украину становится войной главы Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в материале CNN заявляет британский журналист и редактор по международной безопасности Ник Патон Уолш.

"Владимир Путин начал это. Джо Байден не остановил это. Но, несмотря на его усилия, на этой неделе вторжение России в Украину становится войной президента США Дональда Трампа", - отмечает автор материала.

И добавляет, что за последние две недели Трамп начал осознавать, что Путин не хочет мира и увидел, что Украине срочно нужно оружие.

"В конце этой недели, когда приближается сокращенный срок заключения мирного соглашения, назначенный Трампом, он должен принять, пожалуй, самое важное решение в этом конфликте. Введет ли он санкции - вторичные тарифы для потребителей российской энергии - которые действительно причинят боль? Признает ли он, что США и их союзникам, возможно, придется немного испытать экономические трудности, чтобы причинить им боль?", - пишет журналист.

И добавляет, что введение серьезных вторичных санкций против Индии и Китая может всколыхнуть мировой энергетический рынок и Трампу придется нанести определенный дискомфорт и, вероятно, почувствовать в ответ определенное неудобство.

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"Или же он может поискать отступление, если его предложат его специальному посланнику Стиву Уиткоффу во время ожидаемого визита в Москву на этой неделе. Трамп, возможно, согласится на двустороннюю встречу с Путиным как признак прогресса на пути к миру. Но даже этот отказ все равно будет означать, что он оставил свой неизгладимый след в войне - что, по словам бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла по Ираку, если Соединенные Штаты нарушат его, то они его признают виновными", - говорится в публикации.

Журналист объясняет, что за сложным выбором Трампа стоит огромное влияние в мире американской власти и он может ее свести к нулю, что для личности американского лидера практически невозможно.

"Платформа MAGA "Америка превыше всего", возможно, и направлена на уменьшение глобального влияния Вашингтона, но она не позволяет Трампу признавать исключительно свои успехи, а не свои неудачи. Если Трамп не сведет к нулю глобальное влияние американской власти - что несовместимо с президентской личностью.

Он говорит, что хочет, чтобы войны прекратились. Но этого самого по себе недостаточно. Войны не все прекратились. Украинцы хотят жить в мире, без еженощных сирен воздушной тревоги. Путин не хочет мира, а взамен его последние максималистские требования равносильны капитуляции Украины.

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В конце концов, то, что это следует рассматривать как войну Трампа, отражает суровую реальность. Это определяющий конфликт его президентства и эпохи после 11 сентября. Его результат определяет европейскую безопасность и воинственность Китая в течение следующего десятилетия.

Китай понимает это и нуждается в победе России. Европа понимает это и вооружается, чтобы Россия не увидела возможности в слабости блока. Понимает ли это Трамп и согласится ли на неудобные, резкие решения с вытекающими из этого последствиями, мы узнаем на следующей неделе", - написал редактор.

Автор: 

путин владимир (31787) Трамп Дональд (6107) война в Украине (5493)


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Топ комментарии
+7
Президент США Дональд Трамп міг не втручатися у війну Росії проти України, але він вирішив діяти

Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел.
(Д. Хармс)
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05.08.2025 12:10 Ответить
+5
шмаровоз вирішив зробити вигляд, що він на стороні добра, тягнучи і далі час для раши
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05.08.2025 12:11 Ответить
+3
У Трампа проблеми зі списками Епштейна,та нас**рати Трампу на Україну і на США,так само на і цілий Світ. У Доні головне гроші,гроші і ще раз гроші .
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05.08.2025 12:20 Ответить
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Президент США Дональд Трамп міг не втручатися у війну Росії проти України, але він вирішив діяти

Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел.
(Д. Хармс)
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05.08.2025 12:10 Ответить
шмаровоз вирішив зробити вигляд, що він на стороні добра, тягнучи і далі час для раши
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05.08.2025 12:11 Ответить
***** так испугался угроз Трампа
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05.08.2025 12:12 Ответить
У Трампа проблеми зі списками Епштейна,та нас**рати Трампу на Україну і на США,так само на і цілий Світ. У Доні головне гроші,гроші і ще раз гроші .
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05.08.2025 12:20 Ответить
Ще невідомо чи вони взагалі існують.
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05.08.2025 12:50 Ответить
На першому плані у цього моделайзера завжди були грощі та моделі.
Ніколи війна в Україні не буде його турбувати, ніколи. Турбувати по-справжньому , а не для проформи перед журналістами.
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05.08.2025 12:20 Ответить
У Трампа є 2 варіанти, або вступити у війну, або вступити у лайно. Цим він покаже, хто він по суті. Воїн, чи жук-лайнюк.
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05.08.2025 12:21 Ответить
трамп, скажет что ***** и так обходит санкции и поэтому нет смысла их вводить.
трампу жаль расиян и он не хочет им навредить
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05.08.2025 12:33 Ответить
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05.08.2025 12:36 Ответить
Жодного коментаря немає щодо не підготовки України до війни з 2019 року і що нашим президентом був не Трамп і немає питання до наших:" чому так сталося"? - скільки будуть виними, то Байден, то Трамп? Хіба вони по Конституції США мають захищати Україну? Здається в Конституції України за це має нести відповідальність президент України, який всіх запевнив, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній називається. Українці йому повірили в проголосували проти Порошенка. То закінчив уже війну Зеленський? Якщо ні, то з його логіки 2019 року він на ній наживається?
А США, що Байдену, що Трампу ми маємо подякувати за ту величезну допомогу, без якої ми б давно програли і задати питання Зеленському, де наша зброя і навіщо він з 2019 року майже весь бюджет витратив не на підготовку до оборони, в на дороги?
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05.08.2025 12:40 Ответить
Журналісти знають за Трампа? - нігуя собі!
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05.08.2025 12:41 Ответить
Байден називав прямо путіна вбивцею, але для нас це не вилилося в значну військову допомогу і переможний контрнаступ у 2023р, хоча наше військо тоді було повне добровольцями і вмотивованими воїнами, багато з них загинули або отримали значні поранення саме через те, що не було адекватної військової допомоги і підтримки збоку НАТО, Захід більше переймався червоними лініями, недопущенням ескалації і помстою путіна. То ж швидше за усе, клоунада знову буде на першому місці. Ну нехай приємно здивують своїми санкціями.
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05.08.2025 12:50 Ответить
 
 