Война в Украине выходит на первый план для Трампа, - CNN

Президент США Дональд Трамп мог не вмешиваться в войну России против Украины, но он решил действовать. Поэтому именно на этой неделе российское вторжение в Украину становится войной главы Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в материале CNN заявляет британский журналист и редактор по международной безопасности Ник Патон Уолш.

"Владимир Путин начал это. Джо Байден не остановил это. Но, несмотря на его усилия, на этой неделе вторжение России в Украину становится войной президента США Дональда Трампа", - отмечает автор материала.

И добавляет, что за последние две недели Трамп начал осознавать, что Путин не хочет мира и увидел, что Украине срочно нужно оружие.

"В конце этой недели, когда приближается сокращенный срок заключения мирного соглашения, назначенный Трампом, он должен принять, пожалуй, самое важное решение в этом конфликте. Введет ли он санкции - вторичные тарифы для потребителей российской энергии - которые действительно причинят боль? Признает ли он, что США и их союзникам, возможно, придется немного испытать экономические трудности, чтобы причинить им боль?", - пишет журналист.

И добавляет, что введение серьезных вторичных санкций против Индии и Китая может всколыхнуть мировой энергетический рынок и Трампу придется нанести определенный дискомфорт и, вероятно, почувствовать в ответ определенное неудобство.

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"Или же он может поискать отступление, если его предложат его специальному посланнику Стиву Уиткоффу во время ожидаемого визита в Москву на этой неделе. Трамп, возможно, согласится на двустороннюю встречу с Путиным как признак прогресса на пути к миру. Но даже этот отказ все равно будет означать, что он оставил свой неизгладимый след в войне - что, по словам бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла по Ираку, если Соединенные Штаты нарушат его, то они его признают виновными", - говорится в публикации.

Журналист объясняет, что за сложным выбором Трампа стоит огромное влияние в мире американской власти и он может ее свести к нулю, что для личности американского лидера практически невозможно.

"Платформа MAGA "Америка превыше всего", возможно, и направлена на уменьшение глобального влияния Вашингтона, но она не позволяет Трампу признавать исключительно свои успехи, а не свои неудачи. Если Трамп не сведет к нулю глобальное влияние американской власти - что несовместимо с президентской личностью.

Он говорит, что хочет, чтобы войны прекратились. Но этого самого по себе недостаточно. Войны не все прекратились. Украинцы хотят жить в мире, без еженощных сирен воздушной тревоги. Путин не хочет мира, а взамен его последние максималистские требования равносильны капитуляции Украины.

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В конце концов, то, что это следует рассматривать как войну Трампа, отражает суровую реальность. Это определяющий конфликт его президентства и эпохи после 11 сентября. Его результат определяет европейскую безопасность и воинственность Китая в течение следующего десятилетия.

Китай понимает это и нуждается в победе России. Европа понимает это и вооружается, чтобы Россия не увидела возможности в слабости блока. Понимает ли это Трамп и согласится ли на неудобные, резкие решения с вытекающими из этого последствиями, мы узнаем на следующей неделе", - написал редактор.