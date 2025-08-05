Якщо ціни на енергоносії знизяться, Путін припинить вбивати людей в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту "ще на $10 за барель" може "змусити" Росію припинити війну проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю CNBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія припинить війну проти України, коли впаде ціна на нафту, оскільки в неї "жахлива економіка".

"Якщо ціна на енергоносії впаде достатньо низько, Путін припинить вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на нафту знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка жахлива", - сказав Трамп.

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Трамп також заявив, що Індія може зіткнутися з підвищенням митних тарифів.

Минулого тижня Трамп заявив, що США накладуть 25% мито на товари з Індії, а також додатковий імпортний податок через те, що Індія закуповує російську нафту.

"Я думаю, що протягом наступних 24 годин я значно підвищу це мито, тому що вони купують російську нафту, вони підживлюють військову машину. І якщо вони будуть це робити, то я не буду задоволений", - додав лідер США.

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