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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа Трамп про Путіна
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Якщо ціни на енергоносії знизяться, Путін припинить вбивати людей в Україні, - Трамп

Трамп вірить, що Путін зупинить війну проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту "ще на $10 за барель" може "змусити" Росію припинити війну проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю CNBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія припинить війну проти України, коли впаде ціна на нафту, оскільки в неї "жахлива економіка".

"Якщо ціна на енергоносії впаде достатньо низько, Путін припинить вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на нафту знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка жахлива", - сказав Трамп.

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Трамп також заявив, що Індія може зіткнутися з підвищенням митних тарифів.

Минулого тижня Трамп заявив, що США накладуть 25% мито на товари з Індії, а також додатковий імпортний податок через те, що Індія закуповує російську нафту.

"Я думаю, що протягом наступних 24 годин я значно підвищу це мито, тому що вони купують російську нафту, вони підживлюють військову машину. І якщо вони будуть це робити, то я не буду задоволений", - додав лідер США.

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Автор: 

нафта (5712) путін володимир (24382) росія (67050) Трамп Дональд (6619)


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Топ коментарі
+15
***** припине вбивати українців коли здохне. Раніше - це неможливо.
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05.08.2025 15:43 Відповісти
+7
Та ну нах!
Хто це йому сказав?
Бідний Йорик?
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05.08.2025 15:40 Відповісти
+6
Лучше не НА 10, а ДО 10 баксов за бочку
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05.08.2025 15:45 Відповісти
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Та ну нах!
Хто це йому сказав?
Бідний Йорик?
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05.08.2025 15:40 Відповісти
Головне, щоб рижий розпочав робити, а не звіздіти.
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05.08.2025 16:04 Відповісти
От нахрена Рижому це озвучувати? Тепер пуйло на зло йому буде опиратися до всрачки...
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05.08.2025 16:31 Відповісти
Рижий: бла-бла-бла-бла-бла...
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05.08.2025 16:17 Відповісти
Цікаво, на скільки доллярів полізуть вгору ціни на нафту після заяви Донні?
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05.08.2025 15:40 Відповісти
В среднесрочной и долгосрочной (именно такой срок следует оценивать на нефтяном рынке) перспективах цены на нефть и нефтепродукты будут только снижаться. Во всем Мире наблюдается нисходящая динамика производства и торговые войны лишь усилят торможение мирового производства. Одновременно с этим, страны ОПЕК отменяют квоты на добычу, своей низкосебестоимостной нефти, в том числе в надежде не просто сохранить прибыль, но и увеличить долю рынка.
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05.08.2025 16:04 Відповісти
А в короткосрочной?
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05.08.2025 16:05 Відповісти
В краткосрочной перспективе возможно повышение цен на фьючерсы (предзаказ с доставкой когда то там), а не в данный момент потребляемую нефть. Однако следует отметить ничтожную долю этих фьючерсов в общем объёме нефтяного рынка.
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05.08.2025 16:12 Відповісти
Сьогодні день дебіла по новинам..
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05.08.2025 15:41 Відповісти
Зазвичай бійка завершується, якщо нападнику надавали пілюлєй. Економіст ти наш.
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05.08.2025 15:41 Відповісти
***** припине вбивати українців коли здохне. Раніше - це неможливо.
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05.08.2025 15:43 Відповісти
Там таких як він куйзна скільки мільонів, вже черга за ним вишикувалась...
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05.08.2025 16:13 Відповісти
Саме так-хуйло припинить. Лаптєстан-ні.
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05.08.2025 16:18 Відповісти
Не припинить, але зі скукоженням мордорського бюджету це робити буде важче.
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05.08.2025 15:44 Відповісти
Ну, так у чому справа, хто там вигукував "дрілл, бейбі, дрілл!"?
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05.08.2025 15:44 Відповісти
Лучше не НА 10, а ДО 10 баксов за бочку
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05.08.2025 15:45 Відповісти
интересно, что вы запоёте если трамп действительно введёт санкции?! кстати, нефтепровод дружба до сих пор качает московитскую нефть? или его волевым решением остановил спаситель нации!?
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05.08.2025 15:45 Відповісти
Не смешите людей какими- то санкциями, сколько их уже было еще в союзе. Куча фирм при этих санкциях все равно продадут что нужно оркам.
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05.08.2025 17:14 Відповісти
бідний Донік
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05.08.2025 15:46 Відповісти
Це станеться лише у випадку, коли ціни на нафту СУТТЄВО ТА ДОВГОСТРОКОВО знизяться, десь на рівень 40 баксів за кацапську жижу. Не більше. Тоді це буде скорше і, може за місяців 7-8, ця всесвітня клоака почне глючити з середини. Все решта буде самообман.
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05.08.2025 15:48 Відповісти
***** ніколи за жодних умов не зупиниться вбивати Українців
хіба тіки опиниться у першому ряді на бенефісі свого улюбленця кабздона поруч із жиріком
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05.08.2025 15:50 Відповісти
везе Україні і її народу із "квартальним наіпаловим".Спочатку в 2019 році куйло проплатив "зелено- рашистський квартал" .а тепер ще й американське "трамбонове реаліті-шоу"
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05.08.2025 15:50 Відповісти
*****-гебист, а не торгаш.... понимает только ледоруб в спину....
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05.08.2025 15:54 Відповісти
Вбивати людей не припине - але знижувати потрібно
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05.08.2025 16:01 Відповісти
Навіщо переказувати те що давно сказано???? Сьогодні Трмапон тягне час для хкуйла, для окупації як не всього Донбасу то Покровська..Мабуть це буде приз хкуйлу від Київа для припинення вогню чи перемиря
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05.08.2025 16:02 Відповісти
Трамп робить все що може , щоб настав мир, але такий який потрібен пуйлу))) ідіот вірить, що ціна нафти в 50$ барель змусить пуйла відступити ... пуйло погодиться на мир лише тоді, коли його війська не зможуть просуватись..., а ракети й шахеди не досягатимуть цілей...
кацапи житимуть впроголодь, закриють економіку країни, клепатимуть зброю і вбиватимуть українців, доти доки зможуть...
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05.08.2025 16:04 Відповісти
У кремлівського фашиста психічна хвороба, ніяка ціна не допоможе, тільки евтаназія!
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05.08.2025 16:07 Відповісти
только веревка на шее у ***** остановит эту войну.

Но за ней может быть следующая, поэтому полный развал расеи.
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05.08.2025 16:19 Відповісти
... а якщо не припине?!
Тільки доста ********* зброї для ЗСУ взмозі припинить цей геноцид українського народу.
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05.08.2025 16:22 Відповісти
Якщо ціни сильно знизяться раша розвалиться як совок.
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05.08.2025 16:31 Відповісти
мабуть трамп ніколи не дивився вестерни про Wyatt Earp

ота ватага outlaw cowboys, з якою прийшлося мати справу Уайяту, Вьорджілу, Моргану та Доку Холідею, - ніколи не продавала нафту, а вбивала людей регулярно, і курс ціни на нафту ніяк на них не впливав
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05.08.2025 16:37 Відповісти
три роки знижують і ніяк не можуть знизити. Розкочегарили і розкормили країну- бензоколонку і Китай до пари, бо хотілося отримати надприбутки, а тепер не знають, що з цим робити, а найбільше з цього усього страждають люди в Україні
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05.08.2025 16:58 Відповісти
 
 