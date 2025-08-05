Якщо ціни на енергоносії знизяться, Путін припинить вбивати людей в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту "ще на $10 за барель" може "змусити" Росію припинити війну проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю CNBC, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія припинить війну проти України, коли впаде ціна на нафту, оскільки в неї "жахлива економіка".
"Якщо ціна на енергоносії впаде достатньо низько, Путін припинить вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на нафту знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка жахлива", - сказав Трамп.
Трамп також заявив, що Індія може зіткнутися з підвищенням митних тарифів.
Минулого тижня Трамп заявив, що США накладуть 25% мито на товари з Індії, а також додатковий імпортний податок через те, що Індія закуповує російську нафту.
"Я думаю, що протягом наступних 24 годин я значно підвищу це мито, тому що вони купують російську нафту, вони підживлюють військову машину. І якщо вони будуть це робити, то я не буду задоволений", - додав лідер США.
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Хто це йому сказав?
Бідний Йорик?
хіба тіки опиниться у першому ряді на бенефісі свого улюбленця кабздона поруч із жиріком
кацапи житимуть впроголодь, закриють економіку країни, клепатимуть зброю і вбиватимуть українців, доти доки зможуть...
Но за ней может быть следующая, поэтому полный развал расеи.
Тільки доста ********* зброї для ЗСУ взмозі припинить цей геноцид українського народу.
ота ватага outlaw cowboys, з якою прийшлося мати справу Уайяту, Вьорджілу, Моргану та Доку Холідею, - ніколи не продавала нафту, а вбивала людей регулярно, і курс ціни на нафту ніяк на них не впливав