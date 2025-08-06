Трамп планує зустрітися з Путіним вже наступного тижня, - NYT

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього –– провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише видання NYT із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Трамп оприлюднив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу, повідомили два джерела видання.

У зустрічах братимуть участь лише лідери США, України та Росії, а представники Європи не будуть присутні.

"Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль у зустрічах з метою припинення війни між Росією та Україною, одночасно підтримуючи свого європейського сусіда, здається, погодилися з тим, що сказав Трамп, повідомив один із знайомих з розмовою", - йдеться у статті.

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Водночас, як пише видання, невідомо, чи Путін і Зеленський погодилися з планом, описаним Трампом.

Але Зеленський брав участь у телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами й згодом заявив, що мав "розмову з президентом Трампом" і що його позиція та позиція європейських лідерів полягає в тому, що "війна має закінчитися".

У розмові також брали участь прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, додає NYT.

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