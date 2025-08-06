Трамп планує зустрітися з Путіним вже наступного тижня, - NYT
Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього –– провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише видання NYT із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Трамп оприлюднив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу, повідомили два джерела видання.
У зустрічах братимуть участь лише лідери США, України та Росії, а представники Європи не будуть присутні.
"Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль у зустрічах з метою припинення війни між Росією та Україною, одночасно підтримуючи свого європейського сусіда, здається, погодилися з тим, що сказав Трамп, повідомив один із знайомих з розмовою", - йдеться у статті.
Водночас, як пише видання, невідомо, чи Путін і Зеленський погодилися з планом, описаним Трампом.
Але Зеленський брав участь у телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами й згодом заявив, що мав "розмову з президентом Трампом" і що його позиція та позиція європейських лідерів полягає в тому, що "війна має закінчитися".
У розмові також брали участь прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, додає NYT.
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Йому ж невдобно буде з кураторами сперечатися
8-го санкції оголосять
а вже наступного тижня - Трамп зустрітися з пуйлом для особистого і безпосереднього введення в нього санкцій і накладання great-again-ного мита зверху... фаталіті
і все на Трампа очікує щорічна пожиттєва Нобелевська премія миру
Знов зміна концепції?
Європейські санкціїї знімуть ? Європа відмовиться від підтримки України грошима і зброєю ?
Переводчика взять не забудьте ,мистер президент !!!
Все буде Україна!
Трамп рассказал об этом Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Мы не знаем, где это могло бы произойти: в Белом доме, в нейтральной стране, по типу Катара или Швейцарии, где обычно проходят такие встречи.
И у меня есть заявление от пресс-секретаря Кэролайн Левитт:
"Как ранее президент Трамп написал в Truth Social, был достигнут большой прогресс на встрече Путина и Уиткоффа. Россияне выразили своё желание встретиться с Трампом, и президент открыт ко встрече с обоими президентами".
То есть акцент на том, что именно россияне сделали такой запрос, а Трамп, очевидно, открыт к этому. Это мог бы быть глобальный саммит между Путиным, Трампом и Зеленским уже на следующей неделе.
Но точно так же есть возможность, что он будет отложен.
Но точно так же есть возможность, что этого никогда не произойдёт», - корреспондент Fox News Питер Дуси.
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Ну... здесь ещё такой момент, что может быть испорченный телефон между Путиным - Уиткоффом - Трампом. Путин предложил встретиться "в какой-то момент", а Трамп подумал, что он хочет уже сейчас. Ну и ключевое: Трамп готов, если результатом этой встречи будет окончание войны в Украине. Путин точно не намерен оканчивать войну.
- Пока нет.
- Ну не расстраивайся, перепишем на меня все их природные ресурсы и потом поможем.