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Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
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Трамп планує зустрітися з Путіним вже наступного тижня, - NYT

Трамп і Путін можуть зустрітися наступного тижня,

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього –– провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише видання NYT із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Трамп оприлюднив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу, повідомили два джерела видання.

У зустрічах братимуть участь лише лідери США, України та Росії, а представники Європи не будуть присутні.

"Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль у зустрічах з метою припинення війни між Росією та Україною, одночасно підтримуючи свого європейського сусіда, здається, погодилися з тим, що сказав Трамп, повідомив один із знайомих з розмовою", - йдеться у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп припустив можливість зустрічі з Путіним у Китаї

Водночас, як пише видання, невідомо, чи Путін і Зеленський погодилися з планом, описаним Трампом.

Але Зеленський брав участь у телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами й згодом заявив, що мав "розмову з президентом Трампом" і що його позиція та позиція європейських лідерів полягає в тому, що "війна має закінчитися".

У розмові також брали участь прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, додає NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Путіним. Війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635)


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Топ коментарі
+19
Рудий дурень мріє призупинити війну за рахунок України....все на це вказує...
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06.08.2025 22:21 Відповісти
+15
Невже Зеленський піде на капітуляцію перед пітьмою "в ім'я миру" та на догоду Тромбу і *****?
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06.08.2025 22:17 Відповісти
+11
Я не зрозумів! А як же заява до 8 серпня?
Знов зміна концепції?
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06.08.2025 22:20 Відповісти
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А путлєр про цю зустріч знає???
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06.08.2025 22:16 Відповісти
😅🤣😅🤣😅🤣😅🤣😅
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06.08.2025 22:26 Відповісти
Невже Зеленський піде на капітуляцію перед пітьмою "в ім'я миру" та на догоду Тромбу і *****?
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06.08.2025 22:17 Відповісти
Він про це мріє! От лише пуцин навряд чи захоче у нинішніх умовах.
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06.08.2025 22:29 Відповісти
захоче. чому б і ні? ху йло вже саме усвідомлює, що якщо ще так повоює півроку-рік, то точно раші буде піста, гроші то закінчуються. а так є надія, шо санкції ще навіть зняти можуть. хоча би частину принаймні. або ящо не знімуть, то тоді на війну не потрібно буде бабло витрачати. і вже не своє, а віджате у свого насілєнія, бізнесу чи взагалі взяте у позику в Китаю під кабальні умови і відсотки. тому цілком логічно, що може ху йло погодитись на заморозку. для нього головне, щоб заблокувати Україні рух до НАТО. і Крим залишити за собою. ясно шо то не відповідає цілям "сво". але це краще, ніж замість досягнення тих цілей "сво" можна отримати взагалі крах і навіть розпад федерації. а якщо зетніки будуть бикувати, то їх чекає або кутузка, як гіркінса, або взагалі новічок.
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06.08.2025 23:05 Відповісти
Логично но это ХУПУ непойдёт!крах всему поРашскому!сколько сдохло!!!!ни за что!!!позор будет ИСТОРИЧНЫЙ!!!ДЛЯ поРаши и темболее для ПУТИНАХУ
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06.08.2025 23:12 Відповісти
та ясно шо нє пойдьот.. але це краще, ніж крах і розпад раши. там же не настільки до кінця відбиті ідіоти. вони там все чудово розуміють. то зетнікам дали команді і ті лепечуть в угарі "на Бірлін". реальність інша. реальність - повна економічна і соціальна жопа через кілька місяців. і нікуди від цього не дінешся. якщо ху йло зараз брикне до Чуба, то Чуб обрушить всю свою мощу проти ху йла, щоб обвалити до кінця його економіку. якщо ху йло до кінця відбите, ну тоді ок, нехай бикує до Чуба. із собіратіля зємєль рузбкіх він швидко перетвориться на похоронщика расєї.
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06.08.2025 23:19 Відповісти
цікаво, а хто тоді Чубчика висуне на Нобелівську? Зеля? чи ху йло?
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06.08.2025 22:19 Відповісти
То чого ви вірите що будуть санкції 8го??
Йому ж невдобно буде з кураторами сперечатися
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06.08.2025 22:20 Відповісти
а як же...
8-го санкції оголосять
а вже наступного тижня - Трамп зустрітися з пуйлом для особистого і безпосереднього введення в нього санкцій і накладання great-again-ного мита зверху... фаталіті

і все на Трампа очікує щорічна пожиттєва Нобелевська премія миру
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06.08.2025 23:18 Відповісти
Чергова сенсація - "це ж було вже". От раніше були інтриги - тауруси, НАТО, гарантії безпеки, миротворці, коаліція охочих, контингенти там всякі, закрите небо. А тепер таке вже, нічого нового в сценарії.
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06.08.2025 22:20 Відповісти
Я не зрозумів! А як же заява до 8 серпня?
Знов зміна концепції?
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06.08.2025 22:20 Відповісти
Это всё игра!на протягивания времени!
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06.08.2025 22:28 Відповісти
Рыжий идиот скажет, как всегда "А разве я говорил что-то про 8 августа ? "
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06.08.2025 23:03 Відповісти
Рудий дурень мріє призупинити війну за рахунок України....все на це вказує...
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06.08.2025 22:21 Відповісти
Рижому полудурку насрати і на Україну і на Європу і даже на сша. Рижий обмудок вже мріє як воно отримує нобелівську премію миру і одягає корону. Що ж воно гірше Обами чи що. А далі хоть весь світ хай згорить
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06.08.2025 23:11 Відповісти
Ніяких санкцій не буде. Тільки пшик.
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06.08.2025 22:21 Відповісти
If this is true, this is the homestretch to a ceasefire. If such meeting takes place, they will sign it.
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06.08.2025 22:23 Відповісти
New Munich comes. And get the f...ck away, you trumpist bastard.
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06.08.2025 23:19 Відповісти
Європа самоусунулась. Ми залишились наодинці з двома ворогами. Трампу вдалося розколоти і залякати Європу.
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06.08.2025 22:26 Відповісти
Зеленському Макрон і Стармер посовітували лягли під Трампа і після цього Европа також лягла. Тепер Трамп привів Україну за руку до мсковії - для капітуляції. ВИКОНАВ ЗАМОВЛЕННЯ *****. Многоходовочка
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06.08.2025 22:50 Відповісти
Це Зеля не бажає мати Європу як посередника. Йому краще США, тоді він підпише капітуляцію згідно з Оманськими домовленностями
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06.08.2025 22:59 Відповісти
Самоусунулась ... розколоти і залякати ... А конкретно ? Гроші , що в євробанках , оркам віддадуть ?
Європейські санкціїї знімуть ? Європа відмовиться від підтримки України грошима і зброєю ?
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06.08.2025 23:28 Відповісти
Ниякой зустричи не буде, вин же балабол, чи ни?
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06.08.2025 22:26 Відповісти
кизда мети🤣🤣це не Трамп сказав а джерело
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06.08.2025 22:33 Відповісти
Особливої довіри до ЗМІ не має... Вони вже писали, що на днях Ердоган приїде. Почекаємо офіційно інформації.
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06.08.2025 22:34 Відповісти
Три 🤡🤠💀 клована ,три фсбешника трамп ,ху* ло та зеленський ,не можуть домовитися ,як українцям втюхать капітуляцію , як завжди в останню хвилину , зеленський зас*ить ...
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06.08.2025 22:36 Відповісти
в смысле втюхивать? украинцы и так понимают какие условия
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06.08.2025 22:44 Відповісти
Трамп зараз дізнається про рейтинг Зе у Америці і подохне від заздрощів, а перед смертю дозволить ***** стерти нас з мапи разом із своїм конкурентом.
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06.08.2025 22:46 Відповісти
Останні дні головного зрадника України - зеленого підара.
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06.08.2025 22:46 Відповісти
мене не хвилює Зеленський - мене хвилює капітуляція яку навязує Трамп Україні. вТрамп повністю легалізує свого друзяку *****- звстріччею
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06.08.2025 22:52 Відповісти
Значить це всіх влаштовує, бо обурення серед народу капітуляцією не має
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06.08.2025 22:58 Відповісти
он потом свалит, куда только. в принципе ему Пу. пообещал принять, если попросит. рядом с Яныком
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06.08.2025 22:55 Відповісти
Идиот.
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06.08.2025 22:53 Відповісти
Давно не сидели на краешке стула, мистер президент ?
Переводчика взять не забудьте ,мистер президент !!!
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06.08.2025 22:54 Відповісти
оце такі страшні сцик нціі
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06.08.2025 23:01 Відповісти
Пздц. Віткоф лизав сраку ***** тепер Тампон вирішив вже сам без посередників вилизати
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06.08.2025 23:02 Відповісти
Ще й **** хоче без Європи провести договорнячок щоб бува Зеленського не відмовили від чергових стамбульських капітуляцій
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06.08.2025 23:06 Відповісти
А Єрмак брав участь?? Бо якщо не брав, то нічого не вийде з той зустрічі....не надасть сценарій...або перепише репліки...короче зірве спектакль
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06.08.2025 23:09 Відповісти
Черговий фейк від якись чиновників!
Все буде Україна!
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06.08.2025 23:09 Відповісти
«Итак, что произошло. Сегодня в Москве Владимир Путин сказал Стиву Уиткоффу, что он в какой-то момент хотел бы встретиться с Трампом. Уиткофф передал это сообщение Трампу, который открыт к этому, возможно даже уже на следующей неделе, если результатом этой встречи будет окончание войны в Украине.

Трамп рассказал об этом Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Мы не знаем, где это могло бы произойти: в Белом доме, в нейтральной стране, по типу Катара или Швейцарии, где обычно проходят такие встречи.

И у меня есть заявление от пресс-секретаря Кэролайн Левитт:

"Как ранее президент Трамп написал в Truth Social, был достигнут большой прогресс на встрече Путина и Уиткоффа. Россияне выразили своё желание встретиться с Трампом, и президент открыт ко встрече с обоими президентами".

То есть акцент на том, что именно россияне сделали такой запрос, а Трамп, очевидно, открыт к этому. Это мог бы быть глобальный саммит между Путиным, Трампом и Зеленским уже на следующей неделе.

Но точно так же есть возможность, что он будет отложен.

Но точно так же есть возможность, что этого никогда не произойдёт», - корреспондент Fox News Питер Дуси.

__
Ну... здесь ещё такой момент, что может быть испорченный телефон между Путиным - Уиткоффом - Трампом. Путин предложил встретиться "в какой-то момент", а Трамп подумал, что он хочет уже сейчас. Ну и ключевое: Трамп готов, если результатом этой встречи будет окончание войны в Украине. Путин точно не намерен оканчивать войну.
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06.08.2025 23:13 Відповісти
У Швейцарії хіба ж можна? З військовим злочинцем у розшуку зустрічатися? Чи ордер МКС скасовано?
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06.08.2025 23:30 Відповісти
та не скасовано. і ху йло туди точно не поїде. воно навіть в Туреччину не поїде. і взагалі такої зустрічі Чуб йому не дасть. хіба що якщо ху йло погодиться ще до зустрічі на припинення вогню і заморозку війни. тоді місцем зустрічі найбільш імовірно може бути або ОАЕ, або Саудівська Аравія.
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06.08.2025 23:42 Відповісти
У двох зазирнуть у очі ху...ла
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06.08.2025 23:17 Відповісти
Новий Мюнхен.
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06.08.2025 23:17 Відповісти
Ставка така - Путін на цю зустріч не піде. З Трампом - 50%, розповісти про рюріка та ісконні канадські, т.е. російські землі, на тристоронню - 100% не піде.
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06.08.2025 23:19 Відповісти
не довго раділи в Україні
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06.08.2025 23:27 Відповісти
Якщо з Європи на цьому рандеву нікого не буде - то це означатиме, що Зелю примусять до підпису акту капітуляції
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06.08.2025 23:37 Відповісти
А я то думав яким чином рашисти будуть проводити скоро військові навчання з *********** під нашими кордонами якщо у рашистів немає вільних ні військ ні техніки. А он воно Тампон і ЗЕ допоможуть ******* вивільнити частину військ і перекинути від Херсона на ********** а потім під Київ. А тоді вже Тампон і ***** скаже капітулюйте бо рашисти Київ оточать і вщент знесуть.
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06.08.2025 23:42 Відповісти
- Владимир, што не выходит у тебя взять Киев за три дня?
- Пока нет.
- Ну не расстраивайся, перепишем на меня все их природные ресурсы и потом поможем.
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06.08.2025 23:45 Відповісти
 
 