10 946 92

Переломним у процесі закінчення війни є територіальне питання, - Рубіо

Марко Рубіо

Територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо заявив, що тільки на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Штати зрозуміли, що саме Росія хотіла б, щоб завершити війну.

Держсекретар каже, що треба зблизити російську та українську позиції настільки, щоб президент США Дональд Трамп "міг долучитися й завершити це".

"Я думаю, що ми маємо краще розуміння умов, за яких Росія була б готова завершити війну. Тепер ми повинні порівняти це з тим, що готові прийняти українці й наші європейські союзники, але насамперед, звісно, українці", – каже він.

Також держсекретар США Марко Рубіо окреслив думку щодо територіального питання.

"Знаєте, є території, які Росія захопила і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще у 2014 році, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США незабаром ухвалять рішення щодо санкцій проти Росії, - Рубіо

Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Знаєте, такі поступки – це непросто. Їх іще потрібно "продати" публіці у своїй країні. Але я думаю, що можу сказати: усі хочуть, щоб війна закінчилася", – сказав держсекретар США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього –– провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

+35
А ведь цей підар каже, що вірить в Бога. Слуга Сатани.
показати весь коментар
07.08.2025 07:06 Відповісти
+35
Захоплювати чужі території
збройною агресією і геноцидом населення
в 21 сторіччі ?
які це ще поступки можна робити після цього?
росія порушила всі міжнародні закони, права, правила
які поступки?
Хай почне ці закони просто виконувати і крапка.
Так хай і продають тепер ,
щоб жерли землю з українських захоронень
після війни
ось що мають продавати агресори,
щоб їх хоча б просто почали вважати
людьми.
показати весь коментар
07.08.2025 07:11 Відповісти
+25
Вилупок кубинських комуняк повністю копіює тромба.
показати весь коментар
07.08.2025 07:12 Відповісти
А ведь цей підар каже, що вірить в Бога. Слуга Сатани.
показати весь коментар
07.08.2025 07:06 Відповісти
Україна буде "продавати" поступки українцям а США надавити на рашку - шоб її апетити поугали - нє?
показати весь коментар
07.08.2025 07:10 Відповісти
Захоплювати чужі території
збройною агресією і геноцидом населення
в 21 сторіччі ?
які це ще поступки можна робити після цього?
росія порушила всі міжнародні закони, права, правила
які поступки?
Хай почне ці закони просто виконувати і крапка.
Так хай і продають тепер ,
щоб жерли землю з українських захоронень
після війни
ось що мають продавати агресори,
щоб їх хоча б просто почали вважати
людьми.
показати весь коментар
07.08.2025 07:11 Відповісти
Так, але ніхто не готовий заставити кацапських загарбників виконувати міжнародні закони.
показати весь коментар
07.08.2025 09:53 Відповісти
Вилупок кубинських комуняк повністю копіює тромба.
показати весь коментар
07.08.2025 07:12 Відповісти
Якщо ж території не повернуть
зробити з них зону журавлів,
щоб кожен метр був під обстрілом,
щоб ніяка кацапська **** там не жила
зрівняти все з землею
і хай хоч жруть ту землю
і ротом і жопою,
яку "захопили"
показати весь коментар
07.08.2025 07:14 Відповісти
Та там вже про бізнес говорять, що Україна має давати згоду на бізнесову діяльність різним суб'єктам господарювання на окупованих територіях України...
показати весь коментар
07.08.2025 07:18 Відповісти
В Україні повинна бути українська влада,
щоб давати якісь дозволи
От воїни патріоти будуть вирішувати,
а не це лайно, яке просиділо в тилу всім своїм скопом.
показати весь коментар
07.08.2025 07:20 Відповісти
повинна. проте український нарід вперто голосує не за українців.
показати весь коментар
07.08.2025 07:23 Відповісти
питання, кого вважати українцями
нарід повинен допетрати,
що українці - це ті, які зараз країну
зі зброєю в руках захищають,
які щоденно свої життям ризикують, щоб
Україну відстояти.
А не звертати уваги ні ті мільйонні передвиборчі лозунги,
які продукують ті, хто гроші в них краде
до останньої нитки
та на війні мільярди заробляє
Все оце барахло, що йменує себе депутатами
та бізнесменами
має зникнути геть
показати весь коментар
07.08.2025 07:27 Відповісти
воно би вже і зникло, якби за нього не проголосували у 19-му...
показати весь коментар
07.08.2025 07:30 Відповісти
ну так погнали же... замість нього зелених посадили. що, краще стало? так отож. привести статистику скільки українців загинуло при Петі і скільки при зелених? чи скільки територій втратили при Петі і скільки втратили при зелених і продовжуємо і сьогодні втрачати. небось і сама голосувала за того зеленого?
показати весь коментар
07.08.2025 07:43 Відповісти
за яких націоналістів? за Тягнибока, якого яник фінансував? ) ті націоналісти навіть у парламент пройти не можуть. замість того, щоб об'єднатися у єдиний демократичний прозахідний альянс, то вони займаються інтригами, склоками, чварами, міряються причинними місцями хто патріотичніший патріот, а в результаті тих срачів до влади приходять яники і зелені... ганьба таким націоналістам, які власні амбіції ставлять вище інтересів країни.
показати весь коментар
07.08.2025 07:55 Відповісти
Для дурня і Т.Г. шевченка яник фінансував.Тягнибок і Свобода на передовій .Rino Rino-фсбешний агент.
показати весь коментар
07.08.2025 09:49 Відповісти
Самі вони не зникнуть Це ж ти обрала Слуг і Зелю .Отепер придумай , як іх вигнати
показати весь коментар
07.08.2025 09:43 Відповісти
Rino каже про дозвіли бізнесу на окуповані території.
Воины-патриоты могут давати дозвіли только на те территории которые они смогли отстоять.
показати весь коментар
07.08.2025 09:23 Відповісти
І взагалі, всі територіальні питання
слід вирішувати не з президентом
а з народом України
не президент там розповзся на тисячі км,
на територіях живуть люди
і ми сплачували податки і на ті землі,
кормили Донбас,
щоб не какав в пакетики
та Крим, щоб мали що жерти
і з туристів мільйони дернти.
показати весь коментар
07.08.2025 07:18 Відповісти
Доля в тебе..Годувала донбас та крим а тепер годуєш німців?🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 07:26 Відповісти
З моєї зп почали більше
нараховувати податки
саме для допомоги біженцям з України
Також я доначу Стерненоку щомісячно
І я рада, що і мої дрони
вбивають кацапів
та затикають рота
таким демагогам, як ти.
показати весь коментар
07.08.2025 07:29 Відповісти
Я так і підозрювала , що в тебе з головою не дуже .Знайшла кого спонсорувати Стерненка! Він уже і авто шикарні накупив. В
І квартири..Злодій такий же як і вся влада , владі підспівує
показати весь коментар
07.08.2025 09:46 Відповісти
Стерненко ЩОДНЯ поставляє на фронт близьно 400 дронів - більше ніж будь-хто.
А щодо авто - то у Стерненка офіційні доходи від ютуб-каналу дозволяють купувати такі авто по 5 штук на рік. І жоднох квартири у Стерненка немає - це ви з Гончаренком переплутали, у якого 15 квартир у Києві і ніколи не було офіційних доходів, щоб їх купити.
показати весь коментар
07.08.2025 10:22 Відповісти
Ні. Кацапи вимагають повне визнання цих територій кацапськими.
показати весь коментар
07.08.2025 07:18 Відповісти
то читайте вище.
Маємо повне право зрівняти з землею
Це наша земля, яку ми будемо рівняти.
показати весь коментар
07.08.2025 07:21 Відповісти
Ти просто з Німеччини будеш рівняти?
Скажи бодай що твій чоловік в ЗСУ.
показати весь коментар
07.08.2025 07:28 Відповісти
А ти хто таке, кацапське барахло?
Що вивідуєш тут?
Ти не знаєш, що українцям з-за кордону
заборонено свистіти кожному, де їхні родичі
Пішло геть, ненависне кацапське чмо.
показати весь коментар
07.08.2025 07:31 Відповісти
Я УБД, а от хто ти?
показати весь коментар
07.08.2025 07:32 Відповісти
У нас якщо зробити лісову прогулянку, то можна побачити приватизовані лісові озера і маєтки, власники яких ніде не працюють. Ще й нові будуються. У вас в Німеччині таке можливо?
показати весь коментар
07.08.2025 08:42 Відповісти
То повертайся до України і допомогай рівняти. А то втікла до Німеччини і розповідає звідти, хто що має робити.
показати весь коментар
07.08.2025 10:17 Відповісти
Про людей, яких там кинула влада України вже всі забули ?
показати весь коментар
07.08.2025 10:10 Відповісти
Мило милиця,а людей нема
показати весь коментар
07.08.2025 07:15 Відповісти
Тупі американські мавпи, політичні імпотенти.
показати весь коментар
07.08.2025 07:18 Відповісти
Нагодувати людожера ? Мається на увазі ? Так він завжди хоче їсти .
показати весь коментар
07.08.2025 07:21 Відповісти
Хто був на Донбасі починаючи з 2000 року той бачив шо Україна той регіон віддала піди контроль різних місцевих комуняк та ахмєтових
показати весь коментар
07.08.2025 07:22 Відповісти
Який регіон не був віддан Балогам, Пінчукам, Москалю?
показати весь коментар
07.08.2025 09:27 Відповісти
Агресор заліз на територію іншої держави та загарбав територію. По логіці Рубіо потрібні поступки агресору. То розженіть вже ООН до бісової матері раз світовий порядок здох. Створіть організацію "В кого є ЯЗ-той і правий"
показати весь коментар
07.08.2025 07:23 Відповісти
Ким буде Рубіо чере кілька років? Мабуть ніким? А плацдарм на правому березі кацапи отримають, якщо підемо їх умови.
показати весь коментар
07.08.2025 07:25 Відповісти
От тобі і «мир через силу»! Європа замовчала, американці відкрито продають кремлю наші землі разом з людьми. Шеф хоче Нобеля…і багато , хароших дєнєх.
показати весь коментар
07.08.2025 07:30 Відповісти
Міждународне право чи знову поступки за рахунок України???? США як і Європа в лиці Меркель і Оланда, Міжнародним правом дупу підтерли у 14 році..Ніяких територій...Додавлювати хкуйла не хочете?? То обіцянок понавішують на вуха українцям що в раю будемо...))) Шанс поставити в Київі нового Янека нікуди не дінеться..
показати весь коментар
07.08.2025 07:34 Відповісти
Міжнародне право відпочиває мінімум з 08.08.2008 року.
показати весь коментар
07.08.2025 08:22 Відповісти
Олена взагалі розумник і крпсаачик Книжку його читала, там є про ці полів Меркель. Я вів не люблю, але додавила Путіна Недавно Бацька плакався, як іх Порох розвів. Вони ж могли тоді всю Украіну загребти
показати весь коментар
07.08.2025 09:51 Відповісти
Ситуація жахлива і обурлива. Але...
Нема людей. Все. будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Зараз весь світ бачить як горді українці вищать, коли їх мобілізують. Нема людей.
Нема.
Кепська ситуація.
показати весь коментар
07.08.2025 07:37 Відповісти
Проблема не в відсутності людей а в тому що нашій владі скільки не дай ресурсу, людей, грошей позитивного результату не буде. Гроші розкрадуть людей положать за не пуй в безглуздих посадках, в недоугих операціях на кшталт Курської, наступу на мінних полях в 23році. А "візжащій" народ не дурний не хоче лізти в мясорубку і це зрозуміло і правельно!
показати весь коментар
07.08.2025 10:17 Відповісти
Проблема якраз у відсутності людей. А відсутність людей у тому числі визвана і тим, що офіцери не берегли життя людей.
показати весь коментар
07.08.2025 10:19 Відповісти
Віддайте путлеру все в що він вчепився і продайте це як мир в Україні. Трампу - Нобелівську премію мира, а Україні - нова війна десь через три роки( відразу після президенства Трампа). Ось такий мирний план...
показати весь коментар
07.08.2025 07:38 Відповісти
треба було кацапів вигнати
з України саме мовними законами
та національною політикою
Вирвати те суччя з корінням, разом з їхнім язиком.
Ви праві, не вишиванкакми, а на вила їх потрібно було
підіймати і розвішувати за язики , щоб інші бачили,
щоб буває за росмову і любов до росії.
Хай був би геноцид кацапів в Україні,
а ми дожились до того, що вони його зараз чинять.
Проросійська влада -це була наша помилка,
показати весь коментар
07.08.2025 07:44 Відповісти
Ну вигнали, вони на танках приїхали. Їх більше.
Зброя!!!!
показати весь коментар
07.08.2025 08:51 Відповісти
..ти ще скажи..що при Пороху армію розганяли і нічого не робили... А як не пізд..ти на зелену потвору..яка з 2019 розвалювала все.. і що ти ..сліпенький..не бачиш!! ?? Ось будуть вибори..і дика маса дурноголових ..накшталт тебе..виберуть чи зеленого ..чи ще щось жахливіше.
показати весь коментар
07.08.2025 09:54 Відповісти
Все по колу. Подібні заяви ми чули ще весною.
показати весь коментар
07.08.2025 07:40 Відповісти
Треба зблизити позиції і домовитись десь посередині. Усе, як і обіцяв Вова.
показати весь коментар
07.08.2025 07:41 Відповісти
Просто ми не думали що ця «посередині» пролягаї по правому берегу Дніпра.
показати весь коментар
07.08.2025 08:58 Відповісти
***** ще жодної угоди не дотримався. Умиротворення агресора - бл..дь, ну це ж вже було - думали лише Чехословаччина, а воно бац і Друга світова, бо за Чехословаччиною Польща, Франція...
Розпустіть ООН, бо ви дали кацапам змінити світовий порядок і готуйтесь під..ри до того, коли вас почнуть ділити
показати весь коментар
07.08.2025 07:42 Відповісти
Руьіо, прверніть Алячку Параші, Техас Мексіці, і Небраску з Мінесотою, Південу і Північну Дакота дакотам, тощо.
показати весь коментар
07.08.2025 07:50 Відповісти
НЕ НЕ НЕ....не правда

- демілітаризація - обмеження озброєнь і армії є обовязковою умовою РФ - бо вона хоче потім без проблем забрати інше
- російська мова
- РПЦ
- їхні агенти впливу - канали і депутати
- І ЛИШЕ ПОТІМ ІДУТЬ ТЕРИТОРІЇ

так що не все так просто
показати весь коментар
07.08.2025 07:52 Відповісти
я бачу багато бажаючих йти на фронт, відбивати території, але чомусь бусифікує воїнів.
показати весь коментар
07.08.2025 08:00 Відповісти
Дійсно, з Німеччини воно видніше.
показати весь коментар
07.08.2025 08:18 Відповісти
Вони дійсно думають, що маньяку достатньо областей України, що він оце все розпочав, щоб захопити Донбас без води і всратий Луганськ, кучу замінованої і випаленої землі. Йому вся Україна потрібна і пофіг на методи, або силою або з середини, через «медведчуків» і «переговори», це ж ***** очевидно.
показати весь коментар
07.08.2025 08:12 Відповісти
Території територіями, але чомусь питання свідомих масових вбивств українців та відповідальність кремля за це не стоїть...
показати весь коментар
07.08.2025 08:16 Відповісти
ПНХ. Це не закінчення війни а капітуляція
показати весь коментар
07.08.2025 08:17 Відповісти
ти ще думаєш, що ця війна закінчиться кавою в Криму?
показати весь коментар
07.08.2025 08:35 Відповісти
Так, кавою в криму. А ти хочеш в концтабір в Воркуту баланду хльобати? Чи ти маєш надію що ***** табе наглядачем на вишку поставить?
показати весь коментар
07.08.2025 08:41 Відповісти
Це вся "могутність" США?
Пузир надутий а не могутня Америка.
показати весь коментар
07.08.2025 08:20 Відповісти
Якшо та зустріч відбудеться, то нехай буратінка пам'ятає, за що поклали свої голови з 14-го року найкраща частина українців.
показати весь коментар
07.08.2025 08:27 Відповісти
Хай зеля візьме з собою на переговори парабелум та обнулить *****. Кулю ж він в свій час якось проніс, правда не знаю де він її заховав
показати весь коментар
07.08.2025 08:49 Відповісти
Ця Америка зламалася...
показати весь коментар
07.08.2025 08:42 Відповісти
Ясно: пропонують ганьбу+ війну замість просто війни.
показати весь коментар
07.08.2025 08:43 Відповісти
скільки воїнів в коментарях. Що ж вас стримує від відстоювання своїх переконань зі зброєю в руках, що бідним тітушкам з ТЦК доводиться людей з вулиць викрадати ризикуючи отримати статтю
показати весь коментар
07.08.2025 08:58 Відповісти
Йди до сраки. Во реально: ти розумієш шо ти мелеш, чи так, аби «патріотичненько звіздануть»?
показати весь коментар
07.08.2025 09:02 Відповісти
Твій кремлядський диверсант зі своїми московськими холуями на найвищих посадах, в т.ч. у війську
показати весь коментар
07.08.2025 09:09 Відповісти
Зате він не втік, як ти. Працює, майже як раб на галєрах
показати весь коментар
07.08.2025 09:27 Відповісти
Це просто якийсь сюр: ці уроди пропонують віддати землю рашці, шоби «просто перестать стрілять», бо їм це заважає мутки мутити з паршкою
показати весь коментар
07.08.2025 09:01 Відповісти
що пропонуєш ти?
показати весь коментар
07.08.2025 09:07 Відповісти
Потрібно перемогу над кацапами вигризати зубами ,
допоки ця клята кацапʼя не дістанеться до наших домівок !!
Знаєте , що буде дальше ,
прикладом може бути
Донецьк!

показати весь коментар
07.08.2025 09:41 Відповісти
Поки в це не повірять всі броньовики та відстрочники діла не буде. Бо складається враження що постраждають від кацапів лише люди без відстрочок від мобілізації
показати весь коментар
07.08.2025 09:49 Відповісти
росію на місце не поставили, путіна не лишили великих прибутків від продажу нафти і газу, то ж закінчення війни не буде, якщо навіть буде якесь "перемир'я". То все тупа клоунада, бо путіна не лякати треба було роками, а позбавити значних прибутків і припинити повністю торгівлю, а так кацапи і далі будуть сюди лізти, навіть якщо зупиняться на деякий час. Ще будуть масовані атаки на міста, як терор, щоб віддали усі 4 області, а за Крим взагалі можна забути
показати весь коментар
07.08.2025 09:08 Відповісти
а те, що путін захотів зустрітися, то тільки тому, що не хоче повністю посваритися з Трампом, але далі нічого доброго для українців не варто чекати, бо хребет кацапської імперії не зламаний, Україну вони вважають повністю своєю територією. Криса буде вдавати миротворця і пробувати відгризати далі по шматку території, можливо, й з Лукашенком на пару ще полізуть.
показати весь коментар
07.08.2025 09:15 Відповісти
рубіо і вітьков купились на раша-пропаганду, що питання суто територіальне?

а з якого чорта росіяни у 2022 взагалі лізли ще кудись, крім Донецької і Луганськох областей? Чого зараз вони потихеньку окуповують Сумську, Харківську та Дніпропетровську, вони ж нікуди не вписані. а росіяни лізуть всюди де можуть .

а якого чорта росіяни обстрілюють шахедами і ракетами тил, щоб що? Якщо претензії територіальні.

Молюсь, щоб дурні висновки дурного рубіо і віткофа, не пригальмовували продаж зброї Україні, а також санкції на нафту сосіян.
показати весь коментар
07.08.2025 09:35 Відповісти
Немає жодного "територіального питання". Є питання виведедення московської орди з міжнародно визнаної території України.
показати весь коментар
07.08.2025 09:40 Відповісти
Тут все просто, давайте победу в войне отдадим *****, а территории Украине и все довольны при своих!!🥳
показати весь коментар
07.08.2025 09:40 Відповісти
Дайте вгадаю
території
Срускій язик
Пам'ятники члєніну
не вступ в НАТО і ЄС
показати весь коментар
07.08.2025 09:48 Відповісти
На таке ніхто не піде
показати весь коментар
07.08.2025 09:49 Відповісти
Кожен має пам'ятник Леніну або Сталіну кустарним чином у себе дома виготовити !
показати весь коментар
07.08.2025 10:05 Відповісти
нашою планетою праве сатана, підступність, підлість, ліцемірство і жадібність, часом виникае бажання щоб людство стерли з землі і починали щось нове.
показати весь коментар
07.08.2025 09:51 Відповісти
Засранцям територій бракує ? А ви карту бачили ? То подивіться
показати весь коментар
07.08.2025 09:55 Відповісти
Всі ці висєри і є грою на публіку та "продаж" цього гівна цій же публіці. Питання глибше ніж території. Кацапи хочуть щоб ми не просто вивільнили їм території, які ці андрофаги бачать своїми. У них мета, українці мають або бути мертві у певній своїй частині (ті хто не розділяє їхнього рускава міра), інші ж мають остаточно асимілюватися в "маларосав" і в переспективі років так 10 разом із "ісконнимі рускімі чечєнцамі, якутамі, ерзямі" і іншо піз...отою почати воювати вже із Східною Європою. Тому йдіть н...х...й.
показати весь коментар
07.08.2025 09:57 Відповісти
В потім буде знову війна, потім знову буде переломним рішення про територію,потім буде знову мир на рік, потім буде знову війна і залишиться один Львів з околицями.
показати весь коментар
07.08.2025 10:02 Відповісти
Якщо Україна визнає ці втрачені территорії, то позови до рфії та сша будуть нездійсненними.
показати весь коментар
07.08.2025 10:04 Відповісти
***** вмовлятимуть лишити йому все що захопив та зняти санкції.
Зато "мінська-3" не буде!
Але не сумуйте чи не радійте (бо кому як). ***** не погодиться поки не реалізує те що декларував . Або хоча б те, що не соромно буде назвати тим що декларував.
показати весь коментар
07.08.2025 10:16 Відповісти
 
 