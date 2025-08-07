Переломним у процесі закінчення війни є територіальне питання, - Рубіо
Територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Рубіо заявив, що тільки на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Штати зрозуміли, що саме Росія хотіла б, щоб завершити війну.
Держсекретар каже, що треба зблизити російську та українську позиції настільки, щоб президент США Дональд Трамп "міг долучитися й завершити це".
"Я думаю, що ми маємо краще розуміння умов, за яких Росія була б готова завершити війну. Тепер ми повинні порівняти це з тим, що готові прийняти українці й наші європейські союзники, але насамперед, звісно, українці", – каже він.
Також держсекретар США Марко Рубіо окреслив думку щодо територіального питання.
"Знаєте, є території, які Росія захопила і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще у 2014 році, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки.
Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Знаєте, такі поступки – це непросто. Їх іще потрібно "продати" публіці у своїй країні. Але я думаю, що можу сказати: усі хочуть, щоб війна закінчилася", – сказав держсекретар США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього –– провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
