США незабаром ухвалять рішення щодо санкцій проти Росії, - Рубіо

Державний секретер США Марко Рубіо заявив, що незабаром буде оголошено, чи будуть потенційні санкції проти Росії запроваджені цього тижня на тлі візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Рубіо розповів, що розмовляв із Віткоффом, який повертається в США з поїздки до Росії, і що протягом дня відбудуться подальші обговорення.

Посадовець також висловив сподівання, що незабаром будуть зроблені деякі оголошення, "можливо, позитивні, можливо, ні".

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Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.