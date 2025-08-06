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Новини Санкції США проти Росії Візит Віткоффа до РФ
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США незабаром ухвалять рішення щодо санкцій проти Росії, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретер США Марко Рубіо заявив, що незабаром буде оголошено, чи будуть потенційні санкції проти Росії запроваджені цього тижня на тлі візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви. 

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Рубіо розповів, що розмовляв із Віткоффом, який повертається в США з поїздки до Росії, і що протягом дня відбудуться подальші обговорення.

Посадовець також висловив сподівання, що незабаром будуть зроблені деякі оголошення, "можливо, позитивні, можливо, ні".

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Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.

Автор: 

росія (67072) санкції (12525) США (23983) Рубіо Марко (258) Віткофф Стів (118)


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Топ коментарі
+5
Відчуваю, це буде так же потужно, як виступ нашого президента про травневі шашличкі.
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06.08.2025 19:52 Відповісти
+2
До тех пор, пока Путин по старому обычаю не посадить какого-нибудь посланника США на кол, Трамп по настоящему не одуплится.
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06.08.2025 19:53 Відповісти
+1
Шось я заплутався, - це буде який по рахунку пакет санкцій, 17-ий чи 23-ій? Це важливо.
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06.08.2025 19:51 Відповісти
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Шось я заплутався, - це буде який по рахунку пакет санкцій, 17-ий чи 23-ій? Це важливо.
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06.08.2025 19:51 Відповісти
Відчуваю, це буде так же потужно, як виступ нашого президента про травневі шашличкі.
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06.08.2025 19:52 Відповісти
До тех пор, пока Путин по старому обычаю не посадить какого-нибудь посланника США на кол, Трамп по настоящему не одуплится.
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06.08.2025 19:53 Відповісти
Даже это не поможет, ну скажет случайно, с кем не бывает
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06.08.2025 20:04 Відповісти
або в СІЗО.
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06.08.2025 20:10 Відповісти
все вже виглядає так після тих дописів кіріла дмітрієва, що з тих всіх гучних заяв і 100500 китайських попереджень, Чубчик символічно введе якісь санкції проти кількох корит тіньового флоту, а потім скаже, що так поступив, бо дав ще останній шанс для дипломатії із ху йлом. а, і буде ще нагинати Зелю, щоб той погодився на перемир'я на воді і в небі, щоб Україна більше не мала можливості вивалювати нпз на болотах та об'єкти цапської оборонки..
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06.08.2025 19:55 Відповісти
що там? знову 50 днів?
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06.08.2025 19:56 Відповісти
От от - як той так зразу
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06.08.2025 19:56 Відповісти
Будуть санкції на цей раз.
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06.08.2025 20:01 Відповісти
мама казала
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06.08.2025 20:01 Відповісти
❗️Вторинні санкції США проти Росії будуть запроваджені в п'ятницю, - Reuters з посиланням на Білий дім
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06.08.2025 20:04 Відповісти
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.
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06.08.2025 20:05 Відповісти
По бороді текло,а в рот не попало.
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06.08.2025 20:16 Відповісти
 
 