США вскоре примут решение о санкциях против России, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вскоре будет объявлено, будут ли потенциальные санкции против России введены на этой неделе на фоне визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Рубио рассказал, что разговаривал с Уиткоффом, который возвращается в США из поездки в Россию, и что в течение дня состоятся дальнейшие обсуждения.
Чиновник также выразил надежду, что вскоре будут сделаны некоторые объявления, "возможно, положительные, возможно, нет".
Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.
Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.
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Віткофф - поверається в рф в стані глибокого алкогольного сп'яніння😝🤢🤮
Рубіо намагався з ним поговорити, зрозумів лише, що пили вони "не за баром" (двічі), тому потрібні "подальші обговорення"
можливо "протягом дня" Віткоффа приведуть до тями, а "можливо, ні"
а 17-ий чи 23-ій ми дізнаємось коли або якщо Віткоффа відкачають