США вскоре примут решение о санкциях против России, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вскоре будет объявлено, будут ли потенциальные санкции против России введены на этой неделе на фоне визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Рубио рассказал, что разговаривал с Уиткоффом, который возвращается в США из поездки в Россию, и что в течение дня состоятся дальнейшие обсуждения.

Чиновник также выразил надежду, что вскоре будут сделаны некоторые объявления, "возможно, положительные, возможно, нет".

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Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.