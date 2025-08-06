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Новости Санкции США против России Визит Уиткоффа в рф
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США вскоре примут решение о санкциях против России, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вскоре будет объявлено, будут ли потенциальные санкции против России введены на этой неделе на фоне визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Рубио рассказал, что разговаривал с Уиткоффом, который возвращается в США из поездки в Россию, и что в течение дня состоятся дальнейшие обсуждения.

Чиновник также выразил надежду, что вскоре будут сделаны некоторые объявления, "возможно, положительные, возможно, нет".

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Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.

Автор: 

россия (96812) санкции (11741) США (27654) Рубио Марко (254) Стив Уиткофф (113)


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Топ комментарии
+6
Відчуваю, це буде так же потужно, як виступ нашого президента про травневі шашличкі.
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06.08.2025 19:52 Ответить
+2
До тех пор, пока Путин по старому обычаю не посадить какого-нибудь посланника США на кол, Трамп по настоящему не одуплится.
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06.08.2025 19:53 Ответить
+2
Даже это не поможет, ну скажет случайно, с кем не бывает
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06.08.2025 20:04 Ответить
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Шось я заплутався, - це буде який по рахунку пакет санкцій, 17-ий чи 23-ій? Це важливо.
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06.08.2025 19:51 Ответить
Пояснюю...

Віткофф - поверається в рф в стані глибокого алкогольного сп'яніння😝🤢🤮

Рубіо намагався з ним поговорити, зрозумів лише, що пили вони "не за баром" (двічі), тому потрібні "подальші обговорення"

можливо "протягом дня" Віткоффа приведуть до тями, а "можливо, ні"

а 17-ий чи 23-ій ми дізнаємось коли або якщо Віткоффа відкачають
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06.08.2025 21:09 Ответить
Відчуваю, це буде так же потужно, як виступ нашого президента про травневі шашличкі.
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06.08.2025 19:52 Ответить
До тех пор, пока Путин по старому обычаю не посадить какого-нибудь посланника США на кол, Трамп по настоящему не одуплится.
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06.08.2025 19:53 Ответить
Даже это не поможет, ну скажет случайно, с кем не бывает
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06.08.2025 20:04 Ответить
або в СІЗО.
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06.08.2025 20:10 Ответить
все вже виглядає так після тих дописів кіріла дмітрієва, що з тих всіх гучних заяв і 100500 китайських попереджень, Чубчик символічно введе якісь санкції проти кількох корит тіньового флоту, а потім скаже, що так поступив, бо дав ще останній шанс для дипломатії із ху йлом. а, і буде ще нагинати Зелю, щоб той погодився на перемир'я на воді і в небі, щоб Україна більше не мала можливості вивалювати нпз на болотах та об'єкти цапської оборонки..
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06.08.2025 19:55 Ответить
що там? знову 50 днів?
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06.08.2025 19:56 Ответить
От от - як той так зразу
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06.08.2025 19:56 Ответить
Будуть санкції на цей раз.
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06.08.2025 20:01 Ответить
мама казала
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06.08.2025 20:01 Ответить
❗️Вторинні санкції США проти Росії будуть запроваджені в п'ятницю, - Reuters з посиланням на Білий дім
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06.08.2025 20:04 Ответить
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.
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06.08.2025 20:05 Ответить
По бороді текло,а в рот не попало.
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06.08.2025 20:16 Ответить
Ща шота выдадут типа, санкции"до физды дверца".
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06.08.2025 21:21 Ответить
 
 