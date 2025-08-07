Переломным в процессе окончания войны является территориальный вопрос, - Рубио
Территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Рубио заявил, что только на четвертом году полномасштабного вторжения России на территорию Украины Штаты поняли, что именно Россия хотела бы, чтобы завершить войну.
Госсекретарь говорит, что надо сблизить российскую и украинскую позиции настолько, чтобы президент США Дональд Трамп "мог присоединиться и завершить это".
"Я думаю, что мы имеем лучшее понимание условий, при которых Россия была бы готова завершить войну. Теперь мы должны сравнить это с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но прежде всего, конечно, украинцы", - говорит он.
Также госсекретарь США Марко Рубио очертил мнение относительно территориального вопроса.
"Знаете, есть территории, которые Россия захватила и которые они сейчас контролируют, и это включает Крым, захваченный еще в 2014 году, и некоторые другие территории, где они достигли определенных успехов. Каждый раз, когда вы заключаете соглашение, будут необходимы уступки.
Будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, также. Знаете, такие уступки - это непросто. Их еще нужно "продать" публике в своей стране. Но я думаю, что могу сказать: все хотят, чтобы война закончилась", - сказал госсекретарь США.
Напомним, президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
збройною агресією і геноцидом населення
в 21 сторіччі ?
які це ще поступки можна робити після цього?
росія порушила всі міжнародні закони, права, правила
які поступки?
Хай почне ці закони просто виконувати і крапка.
Так хай і продають тепер ,
щоб жерли землю з українських захоронень
після війни
ось що мають продавати агресори,
щоб їх хоча б просто почали вважати
людьми.
зробити з них зону журавлів,
щоб кожен метр був під обстрілом,
щоб ніяка кацапська **** там не жила
зрівняти все з землею
і хай хоч жруть ту землю
і ротом і жопою,
яку "захопили"
щоб давати якісь дозволи
От воїни патріоти будуть вирішувати,
а не це лайно, яке просиділо в тилу всім своїм скопом.
нарід повинен допетрати,
що українці - це ті, які зараз країну
зі зброєю в руках захищають,
які щоденно свої життям ризикують, щоб
Україну відстояти.
А не звертати уваги ні ті мільйонні передвиборчі лозунги,
які продукують ті, хто гроші в них краде
до останньої нитки
та на війні мільярди заробляє
Все оце барахло, що йменує себе депутатами
та бізнесменами
має зникнути геть
Воины-патриоты могут давати дозвіли только на те территории которые они смогли отстоять.
слід вирішувати не з президентом
а з народом України
не президент там розповзся на тисячі км,
на територіях живуть люди
і ми сплачували податки і на ті землі,
кормили Донбас,
щоб не какав в пакетики
та Крим, щоб мали що жерти
і з туристів мільйони дернти.
нараховувати податки
саме для допомоги біженцям з України
Також я доначу Стерненоку щомісячно
І я рада, що і мої дрони
вбивають кацапів
та затикають рота
таким демагогам, як ти.
І квартири..Злодій такий же як і вся влада , владі підспівує
А щодо авто - то у Стерненка офіційні доходи від ютуб-каналу дозволяють купувати такі авто по 5 штук на рік. І жоднох квартири у Стерненка немає - це ви з Гончаренком переплутали, у якого 15 квартир у Києві і ніколи не було офіційних доходів, щоб їх купити.
Маємо повне право зрівняти з землею
Це наша земля, яку ми будемо рівняти.
Скажи бодай що твій чоловік в ЗСУ.
Що вивідуєш тут?
Ти не знаєш, що українцям з-за кордону
заборонено свистіти кожному, де їхні родичі
Пішло геть, ненависне кацапське чмо.
Нема людей. Все. будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Зараз весь світ бачить як горді українці вищать, коли їх мобілізують. Нема людей.
Нема.
Кепська ситуація.
з України саме мовними законами
та національною політикою
Вирвати те суччя з корінням, разом з їхнім язиком.
Ви праві, не вишиванкакми, а на вила їх потрібно було
підіймати і розвішувати за язики , щоб інші бачили,
щоб буває за росмову і любов до росії.
Хай був би геноцид кацапів в Україні,
а ми дожились до того, що вони його зараз чинять.
Проросійська влада -це була наша помилка,
Зброя!!!!
Розпустіть ООН, бо ви дали кацапам змінити світовий порядок і готуйтесь під..ри до того, коли вас почнуть ділити
- демілітаризація - обмеження озброєнь і армії є обовязковою умовою РФ - бо вона хоче потім без проблем забрати інше
- російська мова
- РПЦ
- їхні агенти впливу - канали і депутати
- І ЛИШЕ ПОТІМ ІДУТЬ ТЕРИТОРІЇ
так що не все так просто
Пузир надутий а не могутня Америка.
допоки ця клята кацапʼя не дістанеться до наших домівок !!
Знаєте , що буде дальше ,
прикладом може бути
Донецьк!
а з якого чорта росіяни у 2022 взагалі лізли ще кудись, крім Донецької і Луганськох областей? Чого зараз вони потихеньку окуповують Сумську, Харківську та Дніпропетровську, вони ж нікуди не вписані. а росіяни лізуть всюди де можуть .
а якого чорта росіяни обстрілюють шахедами і ракетами тил, щоб що? Якщо претензії територіальні.
Молюсь, щоб дурні висновки дурного рубіо і віткофа, не пригальмовували продаж зброї Україні, а також санкції на нафту сосіян.
території
Срускій язик
Пам'ятники члєніну
не вступ в НАТО і ЄС
Зато "мінська-3" не буде!
Але не сумуйте чи не радійте (бо кому як). ***** не погодиться поки не реалізує те що декларував . Або хоча б те, що не соромно буде назвати тим що декларував.