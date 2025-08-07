Переломным в процессе окончания войны является территориальный вопрос, - Рубио

Территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио заявил, что только на четвертом году полномасштабного вторжения России на территорию Украины Штаты поняли, что именно Россия хотела бы, чтобы завершить войну.

Госсекретарь говорит, что надо сблизить российскую и украинскую позиции настолько, чтобы президент США Дональд Трамп "мог присоединиться и завершить это".

"Я думаю, что мы имеем лучшее понимание условий, при которых Россия была бы готова завершить войну. Теперь мы должны сравнить это с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но прежде всего, конечно, украинцы", - говорит он.

Также госсекретарь США Марко Рубио очертил мнение относительно территориального вопроса.

"Знаете, есть территории, которые Россия захватила и которые они сейчас контролируют, и это включает Крым, захваченный еще в 2014 году, и некоторые другие территории, где они достигли определенных успехов. Каждый раз, когда вы заключаете соглашение, будут необходимы уступки.

Будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, также. Знаете, такие уступки - это непросто. Их еще нужно "продать" публике в своей стране. Но я думаю, что могу сказать: все хотят, чтобы война закончилась", - сказал госсекретарь США.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.