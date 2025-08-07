РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13394 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
11 313 93

Переломным в процессе окончания войны является территориальный вопрос, - Рубио

Марко Рубио

Территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио заявил, что только на четвертом году полномасштабного вторжения России на территорию Украины Штаты поняли, что именно Россия хотела бы, чтобы завершить войну.

Госсекретарь говорит, что надо сблизить российскую и украинскую позиции настолько, чтобы президент США Дональд Трамп "мог присоединиться и завершить это".

"Я думаю, что мы имеем лучшее понимание условий, при которых Россия была бы готова завершить войну. Теперь мы должны сравнить это с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но прежде всего, конечно, украинцы", - говорит он.

Также госсекретарь США Марко Рубио очертил мнение относительно территориального вопроса.

"Знаете, есть территории, которые Россия захватила и которые они сейчас контролируют, и это включает Крым, захваченный еще в 2014 году, и некоторые другие территории, где они достигли определенных успехов. Каждый раз, когда вы заключаете соглашение, будут необходимы уступки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США вскоре примут решение по санкциям против России, - Рубио

Будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, также. Знаете, такие уступки - это непросто. Их еще нужно "продать" публике в своей стране. Но я думаю, что могу сказать: все хотят, чтобы война закончилась", - сказал госсекретарь США.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

Трамп Дональд (6132) переговоры с Россией (1235) Рубио Марко (254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
Захоплювати чужі території
збройною агресією і геноцидом населення
в 21 сторіччі ?
які це ще поступки можна робити після цього?
росія порушила всі міжнародні закони, права, правила
які поступки?
Хай почне ці закони просто виконувати і крапка.
Так хай і продають тепер ,
щоб жерли землю з українських захоронень
після війни
ось що мають продавати агресори,
щоб їх хоча б просто почали вважати
людьми.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:11 Ответить
+36
А ведь цей підар каже, що вірить в Бога. Слуга Сатани.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:06 Ответить
+26
Вилупок кубинських комуняк повністю копіює тромба.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ведь цей підар каже, що вірить в Бога. Слуга Сатани.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:06 Ответить
Україна буде "продавати" поступки українцям а США надавити на рашку - шоб її апетити поугали - нє?
показать весь комментарий
07.08.2025 07:10 Ответить
Захоплювати чужі території
збройною агресією і геноцидом населення
в 21 сторіччі ?
які це ще поступки можна робити після цього?
росія порушила всі міжнародні закони, права, правила
які поступки?
Хай почне ці закони просто виконувати і крапка.
Так хай і продають тепер ,
щоб жерли землю з українських захоронень
після війни
ось що мають продавати агресори,
щоб їх хоча б просто почали вважати
людьми.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:11 Ответить
Так, але ніхто не готовий заставити кацапських загарбників виконувати міжнародні закони.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:53 Ответить
Вилупок кубинських комуняк повністю копіює тромба.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:12 Ответить
Якщо ж території не повернуть
зробити з них зону журавлів,
щоб кожен метр був під обстрілом,
щоб ніяка кацапська **** там не жила
зрівняти все з землею
і хай хоч жруть ту землю
і ротом і жопою,
яку "захопили"
показать весь комментарий
07.08.2025 07:14 Ответить
Та там вже про бізнес говорять, що Україна має давати згоду на бізнесову діяльність різним суб'єктам господарювання на окупованих територіях України...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:18 Ответить
В Україні повинна бути українська влада,
щоб давати якісь дозволи
От воїни патріоти будуть вирішувати,
а не це лайно, яке просиділо в тилу всім своїм скопом.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:20 Ответить
повинна. проте український нарід вперто голосує не за українців.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:23 Ответить
питання, кого вважати українцями
нарід повинен допетрати,
що українці - це ті, які зараз країну
зі зброєю в руках захищають,
які щоденно свої життям ризикують, щоб
Україну відстояти.
А не звертати уваги ні ті мільйонні передвиборчі лозунги,
які продукують ті, хто гроші в них краде
до останньої нитки
та на війні мільярди заробляє
Все оце барахло, що йменує себе депутатами
та бізнесменами
має зникнути геть
показать весь комментарий
07.08.2025 07:27 Ответить
воно би вже і зникло, якби за нього не проголосували у 19-му...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:30 Ответить
ну так погнали же... замість нього зелених посадили. що, краще стало? так отож. привести статистику скільки українців загинуло при Петі і скільки при зелених? чи скільки територій втратили при Петі і скільки втратили при зелених і продовжуємо і сьогодні втрачати. небось і сама голосувала за того зеленого?
показать весь комментарий
07.08.2025 07:43 Ответить
за яких націоналістів? за Тягнибока, якого яник фінансував? ) ті націоналісти навіть у парламент пройти не можуть. замість того, щоб об'єднатися у єдиний демократичний прозахідний альянс, то вони займаються інтригами, склоками, чварами, міряються причинними місцями хто патріотичніший патріот, а в результаті тих срачів до влади приходять яники і зелені... ганьба таким націоналістам, які власні амбіції ставлять вище інтересів країни.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:55 Ответить
Для дурня і Т.Г. шевченка яник фінансував.Тягнибок і Свобода на передовій .Rino Rino-фсбешний агент.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:49 Ответить
Самі вони не зникнуть Це ж ти обрала Слуг і Зелю .Отепер придумай , як іх вигнати
показать весь комментарий
07.08.2025 09:43 Ответить
Rino каже про дозвіли бізнесу на окуповані території.
Воины-патриоты могут давати дозвіли только на те территории которые они смогли отстоять.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:23 Ответить
І взагалі, всі територіальні питання
слід вирішувати не з президентом
а з народом України
не президент там розповзся на тисячі км,
на територіях живуть люди
і ми сплачували податки і на ті землі,
кормили Донбас,
щоб не какав в пакетики
та Крим, щоб мали що жерти
і з туристів мільйони дернти.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:18 Ответить
Доля в тебе..Годувала донбас та крим а тепер годуєш німців?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
07.08.2025 07:26 Ответить
З моєї зп почали більше
нараховувати податки
саме для допомоги біженцям з України
Також я доначу Стерненоку щомісячно
І я рада, що і мої дрони
вбивають кацапів
та затикають рота
таким демагогам, як ти.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:29 Ответить
Я так і підозрювала , що в тебе з головою не дуже .Знайшла кого спонсорувати Стерненка! Він уже і авто шикарні накупив. В
І квартири..Злодій такий же як і вся влада , владі підспівує
показать весь комментарий
07.08.2025 09:46 Ответить
Стерненко ЩОДНЯ поставляє на фронт близьно 400 дронів - більше ніж будь-хто.
А щодо авто - то у Стерненка офіційні доходи від ютуб-каналу дозволяють купувати такі авто по 5 штук на рік. І жоднох квартири у Стерненка немає - це ви з Гончаренком переплутали, у якого 15 квартир у Києві і ніколи не було офіційних доходів, щоб їх купити.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:22 Ответить
Ні. Кацапи вимагають повне визнання цих територій кацапськими.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:18 Ответить
то читайте вище.
Маємо повне право зрівняти з землею
Це наша земля, яку ми будемо рівняти.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:21 Ответить
Ти просто з Німеччини будеш рівняти?
Скажи бодай що твій чоловік в ЗСУ.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:28 Ответить
А ти хто таке, кацапське барахло?
Що вивідуєш тут?
Ти не знаєш, що українцям з-за кордону
заборонено свистіти кожному, де їхні родичі
Пішло геть, ненависне кацапське чмо.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:31 Ответить
Я УБД, а от хто ти?
показать весь комментарий
07.08.2025 07:32 Ответить
У нас якщо зробити лісову прогулянку, то можна побачити приватизовані лісові озера і маєтки, власники яких ніде не працюють. Ще й нові будуються. У вас в Німеччині таке можливо?
показать весь комментарий
07.08.2025 08:42 Ответить
Про людей, яких там кинула влада України вже всі забули ?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:10 Ответить
Мило милиця,а людей нема
показать весь комментарий
07.08.2025 07:15 Ответить
Тупі американські мавпи, політичні імпотенти.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:18 Ответить
Нагодувати людожера ? Мається на увазі ? Так він завжди хоче їсти .
показать весь комментарий
07.08.2025 07:21 Ответить
Хто був на Донбасі починаючи з 2000 року той бачив шо Україна той регіон віддала піди контроль різних місцевих комуняк та ахмєтових
показать весь комментарий
07.08.2025 07:22 Ответить
Який регіон не був віддан Балогам, Пінчукам, Москалю?
показать весь комментарий
07.08.2025 09:27 Ответить
Агресор заліз на територію іншої держави та загарбав територію. По логіці Рубіо потрібні поступки агресору. То розженіть вже ООН до бісової матері раз світовий порядок здох. Створіть організацію "В кого є ЯЗ-той і правий"
показать весь комментарий
07.08.2025 07:23 Ответить
Ким буде Рубіо чере кілька років? Мабуть ніким? А плацдарм на правому березі кацапи отримають, якщо підемо їх умови.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:25 Ответить
От тобі і «мир через силу»! Європа замовчала, американці відкрито продають кремлю наші землі разом з людьми. Шеф хоче Нобеля…і багато , хароших дєнєх.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:30 Ответить
Міждународне право чи знову поступки за рахунок України???? США як і Європа в лиці Меркель і Оланда, Міжнародним правом дупу підтерли у 14 році..Ніяких територій...Додавлювати хкуйла не хочете?? То обіцянок понавішують на вуха українцям що в раю будемо...))) Шанс поставити в Київі нового Янека нікуди не дінеться..
показать весь комментарий
07.08.2025 07:34 Ответить
Міжнародне право відпочиває мінімум з 08.08.2008 року.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:22 Ответить
Олена взагалі розумник і крпсаачик Книжку його читала, там є про ці полів Меркель. Я вів не люблю, але додавила Путіна Недавно Бацька плакався, як іх Порох розвів. Вони ж могли тоді всю Украіну загребти
показать весь комментарий
07.08.2025 09:51 Ответить
Ситуація жахлива і обурлива. Але...
Нема людей. Все. будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Зараз весь світ бачить як горді українці вищать, коли їх мобілізують. Нема людей.
Нема.
Кепська ситуація.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:37 Ответить
Проблема не в відсутності людей а в тому що нашій владі скільки не дай ресурсу, людей, грошей позитивного результату не буде. Гроші розкрадуть людей положать за не пуй в безглуздих посадках, в недоугих операціях на кшталт Курської, наступу на мінних полях в 23році. А "візжащій" народ не дурний не хоче лізти в мясорубку і це зрозуміло і правельно!
показать весь комментарий
07.08.2025 10:17 Ответить
Проблема якраз у відсутності людей. А відсутність людей у тому числі визвана і тим, що офіцери не берегли життя людей.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:19 Ответить
Віддайте путлеру все в що він вчепився і продайте це як мир в Україні. Трампу - Нобелівську премію мира, а Україні - нова війна десь через три роки( відразу після президенства Трампа). Ось такий мирний план...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:38 Ответить
треба було кацапів вигнати
з України саме мовними законами
та національною політикою
Вирвати те суччя з корінням, разом з їхнім язиком.
Ви праві, не вишиванкакми, а на вила їх потрібно було
підіймати і розвішувати за язики , щоб інші бачили,
щоб буває за росмову і любов до росії.
Хай був би геноцид кацапів в Україні,
а ми дожились до того, що вони його зараз чинять.
Проросійська влада -це була наша помилка,
показать весь комментарий
07.08.2025 07:44 Ответить
Ну вигнали, вони на танках приїхали. Їх більше.
Зброя!!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 08:51 Ответить
..ти ще скажи..що при Пороху армію розганяли і нічого не робили... А як не пізд..ти на зелену потвору..яка з 2019 розвалювала все.. і що ти ..сліпенький..не бачиш!! ?? Ось будуть вибори..і дика маса дурноголових ..накшталт тебе..виберуть чи зеленого ..чи ще щось жахливіше.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:54 Ответить
Все по колу. Подібні заяви ми чули ще весною.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:40 Ответить
Треба зблизити позиції і домовитись десь посередині. Усе, як і обіцяв Вова.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:41 Ответить
Просто ми не думали що ця «посередині» пролягаї по правому берегу Дніпра.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:58 Ответить
***** ще жодної угоди не дотримався. Умиротворення агресора - бл..дь, ну це ж вже було - думали лише Чехословаччина, а воно бац і Друга світова, бо за Чехословаччиною Польща, Франція...
Розпустіть ООН, бо ви дали кацапам змінити світовий порядок і готуйтесь під..ри до того, коли вас почнуть ділити
показать весь комментарий
07.08.2025 07:42 Ответить
Руьіо, прверніть Алячку Параші, Техас Мексіці, і Небраску з Мінесотою, Південу і Північну Дакота дакотам, тощо.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:50 Ответить
НЕ НЕ НЕ....не правда

- демілітаризація - обмеження озброєнь і армії є обовязковою умовою РФ - бо вона хоче потім без проблем забрати інше
- російська мова
- РПЦ
- їхні агенти впливу - канали і депутати
- І ЛИШЕ ПОТІМ ІДУТЬ ТЕРИТОРІЇ

так що не все так просто
показать весь комментарий
07.08.2025 07:52 Ответить
я бачу багато бажаючих йти на фронт, відбивати території, але чомусь бусифікує воїнів.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:00 Ответить
Дійсно, з Німеччини воно видніше.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:18 Ответить
Вони дійсно думають, що маньяку достатньо областей України, що він оце все розпочав, щоб захопити Донбас без води і всратий Луганськ, кучу замінованої і випаленої землі. Йому вся Україна потрібна і пофіг на методи, або силою або з середини, через «медведчуків» і «переговори», це ж ***** очевидно.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:12 Ответить
Території територіями, але чомусь питання свідомих масових вбивств українців та відповідальність кремля за це не стоїть...
показать весь комментарий
07.08.2025 08:16 Ответить
ПНХ. Це не закінчення війни а капітуляція
показать весь комментарий
07.08.2025 08:17 Ответить
ти ще думаєш, що ця війна закінчиться кавою в Криму?
показать весь комментарий
07.08.2025 08:35 Ответить
Так, кавою в криму. А ти хочеш в концтабір в Воркуту баланду хльобати? Чи ти маєш надію що ***** табе наглядачем на вишку поставить?
показать весь комментарий
07.08.2025 08:41 Ответить
Це вся "могутність" США?
Пузир надутий а не могутня Америка.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:20 Ответить
Якшо та зустріч відбудеться, то нехай буратінка пам'ятає, за що поклали свої голови з 14-го року найкраща частина українців.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:27 Ответить
Хай зеля візьме з собою на переговори парабелум та обнулить *****. Кулю ж він в свій час якось проніс, правда не знаю де він її заховав
показать весь комментарий
07.08.2025 08:49 Ответить
Ця Америка зламалася...
показать весь комментарий
07.08.2025 08:42 Ответить
Ясно: пропонують ганьбу+ війну замість просто війни.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:43 Ответить
скільки воїнів в коментарях. Що ж вас стримує від відстоювання своїх переконань зі зброєю в руках, що бідним тітушкам з ТЦК доводиться людей з вулиць викрадати ризикуючи отримати статтю
показать весь комментарий
07.08.2025 08:58 Ответить
Йди до сраки. Во реально: ти розумієш шо ти мелеш, чи так, аби «патріотичненько звіздануть»?
показать весь комментарий
07.08.2025 09:02 Ответить
Твій кремлядський диверсант зі своїми московськими холуями на найвищих посадах, в т.ч. у війську
показать весь комментарий
07.08.2025 09:09 Ответить
Зате він не втік, як ти. Працює, майже як раб на галєрах
показать весь комментарий
07.08.2025 09:27 Ответить
Це просто якийсь сюр: ці уроди пропонують віддати землю рашці, шоби «просто перестать стрілять», бо їм це заважає мутки мутити з паршкою
показать весь комментарий
07.08.2025 09:01 Ответить
що пропонуєш ти?
показать весь комментарий
07.08.2025 09:07 Ответить
Потрібно перемогу над кацапами вигризати зубами ,
допоки ця клята кацапʼя не дістанеться до наших домівок !!
Знаєте , що буде дальше ,
прикладом може бути
Донецьк!

показать весь комментарий
07.08.2025 09:41 Ответить
Поки в це не повірять всі броньовики та відстрочники діла не буде. Бо складається враження що постраждають від кацапів лише люди без відстрочок від мобілізації
показать весь комментарий
07.08.2025 09:49 Ответить
росію на місце не поставили, путіна не лишили великих прибутків від продажу нафти і газу, то ж закінчення війни не буде, якщо навіть буде якесь "перемир'я". То все тупа клоунада, бо путіна не лякати треба було роками, а позбавити значних прибутків і припинити повністю торгівлю, а так кацапи і далі будуть сюди лізти, навіть якщо зупиняться на деякий час. Ще будуть масовані атаки на міста, як терор, щоб віддали усі 4 області, а за Крим взагалі можна забути
показать весь комментарий
07.08.2025 09:08 Ответить
а те, що путін захотів зустрітися, то тільки тому, що не хоче повністю посваритися з Трампом, але далі нічого доброго для українців не варто чекати, бо хребет кацапської імперії не зламаний, Україну вони вважають повністю своєю територією. Криса буде вдавати миротворця і пробувати відгризати далі по шматку території, можливо, й з Лукашенком на пару ще полізуть.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:15 Ответить
рубіо і вітьков купились на раша-пропаганду, що питання суто територіальне?

а з якого чорта росіяни у 2022 взагалі лізли ще кудись, крім Донецької і Луганськох областей? Чого зараз вони потихеньку окуповують Сумську, Харківську та Дніпропетровську, вони ж нікуди не вписані. а росіяни лізуть всюди де можуть .

а якого чорта росіяни обстрілюють шахедами і ракетами тил, щоб що? Якщо претензії територіальні.

Молюсь, щоб дурні висновки дурного рубіо і віткофа, не пригальмовували продаж зброї Україні, а також санкції на нафту сосіян.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:35 Ответить
Немає жодного "територіального питання". Є питання виведедення московської орди з міжнародно визнаної території України.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:40 Ответить
Тут все просто, давайте победу в войне отдадим *****, а территории Украине и все довольны при своих!!🥳
показать весь комментарий
07.08.2025 09:40 Ответить
Дайте вгадаю
території
Срускій язик
Пам'ятники члєніну
не вступ в НАТО і ЄС
показать весь комментарий
07.08.2025 09:48 Ответить
На таке ніхто не піде
показать весь комментарий
07.08.2025 09:49 Ответить
Кожен має пам'ятник Леніну або Сталіну кустарним чином у себе дома виготовити !
показать весь комментарий
07.08.2025 10:05 Ответить
нашою планетою праве сатана, підступність, підлість, ліцемірство і жадібність, часом виникае бажання щоб людство стерли з землі і починали щось нове.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:51 Ответить
Засранцям територій бракує ? А ви карту бачили ? То подивіться
показать весь комментарий
07.08.2025 09:55 Ответить
Всі ці висєри і є грою на публіку та "продаж" цього гівна цій же публіці. Питання глибше ніж території. Кацапи хочуть щоб ми не просто вивільнили їм території, які ці андрофаги бачать своїми. У них мета, українці мають або бути мертві у певній своїй частині (ті хто не розділяє їхнього рускава міра), інші ж мають остаточно асимілюватися в "маларосав" і в переспективі років так 10 разом із "ісконнимі рускімі чечєнцамі, якутамі, ерзямі" і іншо піз...отою почати воювати вже із Східною Європою. Тому йдіть н...х...й.
показать весь комментарий
07.08.2025 09:57 Ответить
В потім буде знову війна, потім знову буде переломним рішення про територію,потім буде знову мир на рік, потім буде знову війна і залишиться один Львів з околицями.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:02 Ответить
Якщо Україна визнає ці втрачені территорії, то позови до рфії та сша будуть нездійсненними.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:04 Ответить
***** вмовлятимуть лишити йому все що захопив та зняти санкції.
Зато "мінська-3" не буде!
Але не сумуйте чи не радійте (бо кому як). ***** не погодиться поки не реалізує те що декларував . Або хоча б те, що не соромно буде назвати тим що декларував.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:16 Ответить
 
 