Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN

Президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Адміністрація Білого дому розпочала планування зустрічей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Зазначається, що Трамп спершу зустрінеться з Путіним, а потім окремо з Зеленським.

За інформацією двох представників Білого дому, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей. Зазвичай планування поїздок президента і важливих зустрічей із двома світовими лідерами потребує часу. Однак, як зазначили чиновники Білого дому, Трамп закликав свою команду діяти швидко

"За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюються кілька варіантів. У заяві також ідеться, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів", - додало CNN.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.

