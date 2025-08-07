УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13080 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
4 342 49

Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN

трамп

Президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським  та російським диктатором Володимиром Путіним. Адміністрація Білого дому розпочала планування зустрічей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  CNN.

Зазначається,  що Трамп спершу зустрінеться з Путіним, а потім окремо з Зеленським.

За інформацією двох представників Білого дому, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей. Зазвичай планування поїздок президента і важливих зустрічей із двома світовими лідерами потребує часу. Однак, як зазначили чиновники Білого дому, Трамп закликав свою команду діяти швидко

"За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюються кілька варіантів. У заяві також ідеться, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів", - додало CNN.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо  заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп планує зустрітися з Путіним вже наступного тижня, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
ЧЕРГОВІ два тижні. Праві ті хто не сподівається на щось путнє від цього Трезидента Штатів для прийнятного для України припинення війни. Знов буде викручувати нам руки аби задовольнити )(уйло!!!
показати весь коментар
07.08.2025 07:30 Відповісти
+13
Про санкції вже забув? - "тіньовий! флот рашки на 150 лярдів шурує по світах нафти
показати весь коментар
07.08.2025 07:26 Відповісти
+11
Європейців просто викинули з переговорного процесу, залишились два ненажерливі крокодили і Україна.
показати весь коментар
07.08.2025 07:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про санкції вже забув? - "тіньовий! флот рашки на 150 лярдів шурує по світах нафти
показати весь коментар
07.08.2025 07:26 Відповісти
Морський дрон в фуру поміститься? Думаю так. Можна доставити його до берегів Балтики? Сто відсотків можна. Але для цього треба тісна співпраця на міжнародному рівні. А зелене кодло наскільки тупориле і скомпроментоване, що ніхто за кордоном не впишеться мати справу з зашквареними. Буданов вилізе з відосіками посередині спец операції, зеля назначить головним в цій операції якогось кацапа, в якого батя фсбшник. В результаті окрім скандалу нічого не буде. Ви зробили це разом.
показати весь коментар
07.08.2025 07:37 Відповісти
Чого ж операція Павутина готувалася 1 р і ніяка курва не пробалакалась і не злила
показати весь коментар
07.08.2025 07:42 Відповісти
Операція співпала в часі з вбивством портнова. Зелене кодло тоді було обісране і металося по вуглах, і просто не звернуло увагу на деталі тої операції. Бо інакше, був би саботаж і провал. Просто пощастило. Так, готувалася цілий рік, але зеленський з ермаком не звертали на операцію належної уваги і не заглиблювались в нюанси. Ну атака і атака. Нехай готують. Проїбали, якщо одним словом. Недооцінили. Більше такого не повториться.
показати весь коментар
07.08.2025 07:48 Відповісти
є великі сумніви, що про цю операцію знали малюк з будановим, не кажучи вже про ЄрЗе
показати весь коментар
07.08.2025 07:49 Відповісти
Взагалі то під керівництвом Малюка ця операція і готувалася
показати весь коментар
07.08.2025 08:21 Відповісти
звідки ти це знаєш? зі слів малюка?
показати весь коментар
07.08.2025 08:22 Відповісти
Ти знову "пердиш в калюжу"? Для того, щоб організувать ту ж "Павутину", потрібні великі грошові кошти та задіяння розвідувальної мережі в Росії...(включаючи і підкуп працівників митної служби та прикордонників, які пропустили в Росію велику масу ударних дронів...). А це - значні ВАЛЮТНІ кошти... І ти будеш казать, що якийсь рядовий оперативник розпоряджається ними, без відома керівника служби?
показати весь коментар
07.08.2025 09:00 Відповісти
Ти часом не замітив шо про операцію якось тихенько всі затихли?? Поцікався чому?
показати весь коментар
07.08.2025 08:13 Відповісти
Не знаю - але після Павутини рашка почала будувати сховки- ангари для літаків
показати весь коментар
07.08.2025 08:19 Відповісти
Закономірно мабуть ...ну і не для того ж металобрухту який атакували
показати весь коментар
07.08.2025 08:27 Відповісти
На цьому металобрухту ми й літаєм - МІГ - 29
показати весь коментар
07.08.2025 08:31 Відповісти
Навіть у США немає таких "ангарів", щоб сховать стратегічну авіацію... Це просто технічно зробить дуже важко (якщо взагалі, можливо). А це один з найважливіших елементів агресії проти України... А ми ту "стратегічну", вже "споловинили"... А частина вже "сере гайками", від старості...
показати весь коментар
07.08.2025 10:12 Відповісти
А навіщо його, взагалі, пхать" у "фуру", і везти через кілька кордонів? Якщо можна його завантажить у морський контейнер, поставить на контейнеровоз, і спокійно відправить через нейтральні води, на Балтику... Тут питання в іншому: "Де базуватиметься той дрон? Для цього потрібен або спеціально пристосований корабель, або прибережна база... Хто з країн Балтії згодиться на надання своєї території? Адже тоді ця територія буде законною ціллю для кацапні... І друге (саме головне) - удар по танкерах, на Балтиці, це загроза екологічного забруднення прибережних районів та загроза рибальству... Хто на подібне погодиться?
показати весь коментар
07.08.2025 09:08 Відповісти
путлєр водить Трампа за ніс і давить на Україну - Зеля скаже шо він не лох і все повернеться на круги своя - Трамп почне давити на Україну
показати весь коментар
07.08.2025 08:11 Відповісти
не треба робити з нього наївного, скоріш путлєр водить його за щось інше і доволі міцно....
показати весь коментар
07.08.2025 10:12 Відповісти
ЧЕРГОВІ два тижні. Праві ті хто не сподівається на щось путнє від цього Трезидента Штатів для прийнятного для України припинення війни. Знов буде викручувати нам руки аби задовольнити )(уйло!!!
показати весь коментар
07.08.2025 07:30 Відповісти
та тут і не могло бути ніяких сподівань. Чуб буде наполягати на припиненні війни лише на своїх умовах. Україна має в чомусь піти на поступку. так само і кацапня має піти теж на поступку. і мир через силу - це не через силу до однієї із сторін війни, а через силу до обох. це було очевидно ще з самого початку передвиборчих заяв Чуба. от тільки тутешні трампісти плекали якісь рожеві ілюзії про те, що от зараз прийде Трамп, відкриє Україні ленд-ліз, завалить її зброєю і вона пожене кацапів до кордонів 91-го року чи взагалі на кремль піде..
показати весь коментар
07.08.2025 07:40 Відповісти
Тут є тільки однобічні поступки зі сторони України. Щось не видно, які поступки зі сторони росії.
показати весь коментар
07.08.2025 08:24 Відповісти
ще взагалі нічого поки не видно.
показати весь коментар
07.08.2025 08:43 Відповісти
тобі ж верещучка сказала готуватися до довгої війни. при чому тут трамп?
показати весь коментар
07.08.2025 08:09 Відповісти
Європейців просто викинули з переговорного процесу, залишились два ненажерливі крокодили і Україна.
показати весь коментар
07.08.2025 07:32 Відповісти
Це і була мрія Зеленського-виконати Оманські домовленності !
показати весь коментар
07.08.2025 09:18 Відповісти
НІ ПРО ЩО....
от зустрінуться

ЗЕ - зупини вова війну люди вмирають
Путін - так здай 5 областей, російська державна і тд
ЗЕ - я не можу бо на майдані мені жопку на 300 частин порвуть
Путін - ну це твої проблеми
Трамп - гайс давайте жити мирно

Всі розходяться. ВСЕ. Уже і імбіцил би зрозумів що ціль рузкіх знищення нас, нашої мови, культури і держави
показати весь коментар
07.08.2025 07:34 Відповісти
ну виходить що ти ще не зрозумів. ти ж не мобілізувався, навіть курси такмеда не пройшов. чекаєш дива?
показати весь коментар
07.08.2025 07:45 Відповісти
У ху#ла на тампакса компромат.....
Думайте....😡😡😡
показати весь коментар
07.08.2025 07:34 Відповісти
Блазень-пісюніст, патлатий довбой@б, ботоксний шизофренік на ходулях....Ото зустічанти-переговорщики.
показати весь коментар
07.08.2025 07:46 Відповісти
або протягом наступних двох тижнів

Класика...
показати весь коментар
07.08.2025 07:53 Відповісти
Будуть ділити Україну. Торгувати нашим майбутнім.
Всі троє абсолютно чужі Україні, вони її не знають, не долюблюють або ненавидять
показати весь коментар
07.08.2025 07:55 Відповісти
зеля готовий віддати кусень України путіну.
показати весь коментар
07.08.2025 08:00 Відповісти
зеля це всього лиш одна недолюдина, якщо народ буде проти то як він зможе щось віддати? конкретно ти здасишся?
показати весь коментар
07.08.2025 08:11 Відповісти
так я ненавчений, і взагалі після тебе піду.
показати весь коментар
07.08.2025 08:19 Відповісти
Можливо сплутав тебе з обісцянтами, які непридатні, недіяздатні, заброньовані тощо, але іншим активно розповідають про ухилянтів.
показати весь коментар
07.08.2025 08:39 Відповісти
нікого нікуди не посилаю. просто поцікавився у людини чи вона здасться по наказу зелі, чи ні.
показати весь коментар
07.08.2025 08:42 Відповісти
Не забувайте про це ублюдочне населення даунбасу. Вони зараз пишуть раболіпні звернення до путіна "дайте водички", ватні тьотки кажуть "готовы потерпеть, но только бы без Украины". Причому до 2022 року донецьк був з водою, Україна забезпечувала окуповані території водою і вони нічого за це платили. Це доречі до того, що "8 лет бомбили донбасс".
показати весь коментар
07.08.2025 08:36 Відповісти
Два недоумки будуть легалізовувати воєного злочинця світового терориста,а як же санкції 8- го серпня, чи це повна фігня . Можливо що б Черчиль вів переговори з Гітлером ?
показати весь коментар
07.08.2025 08:04 Відповісти
Це нелегка робота !
показати весь коментар
07.08.2025 09:15 Відповісти
Треба сподіватися на краще,але готуватися до гіршого....Все можливо...Сили та мужності нашим захисникам!
показати весь коментар
07.08.2025 08:16 Відповісти
От вам і страшні санкції. Тампон готується продати Україну ще й обставити це як велике досягнення
показати весь коментар
07.08.2025 08:23 Відповісти
Він тільки виконує забаганки Зеленського та Путлера.
показати весь коментар
07.08.2025 09:14 Відповісти
В цьому Білому дурдомі нічого не змінилось
показати весь коментар
07.08.2025 08:38 Відповісти
Трамп зустрінеться з військовим злочинцем, буде тиснути йому руку, тим самим відбілює його. Цей тупий рудий дебіл навіть не розуміє, що це те саме якби Рузвельт і Черчиль тиснули руку гітлеру.
показати весь коментар
07.08.2025 08:40 Відповісти
У Трампа "підгоряє"? "Обісрався" сам - та ще й Путін компроматом погрожує...
показати весь коментар
07.08.2025 08:54 Відповісти
Про спливаючий завтра ультиматум путіну трамп вже забув? Покидьок путін робить з дурником трампом і його шизофренічною командою все, що забажає! Сумно...
показати весь коментар
07.08.2025 08:55 Відповісти
Треба не тільки швидко але і потужно ! Зеленський може його навчити !
показати весь коментар
07.08.2025 09:01 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 09:30 Відповісти
... і Трамп і ***** на зустрічі просто заженуть нашого дурника у куток!! Зажене його туди *****..а Трамп просто буде спостерігати..як буде пручатися наш найвеличнійший. Ця зустріч нічого доброго для України не принесе.... враховуючі те...що наш блазень відверто не здатний вести перемовини апріорі. Позиція Трампа очевидна. Я дивлюся на Вас двох..і зроблю висновок... хто розумнійший !! Тому і викинули європейців з переговорного процесу...бо вони не дали б нашому дурню щось витворити.
показати весь коментар
07.08.2025 09:47 Відповісти
Які зустрічі з виродком плєшивим.Терориста світу цього до гільйотини.
показати весь коментар
07.08.2025 09:52 Відповісти
 
 