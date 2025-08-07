Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Адміністрація Білого дому розпочала планування зустрічей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Зазначається, що Трамп спершу зустрінеться з Путіним, а потім окремо з Зеленським.
За інформацією двох представників Білого дому, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей. Зазвичай планування поїздок президента і важливих зустрічей із двома світовими лідерами потребує часу. Однак, як зазначили чиновники Білого дому, Трамп закликав свою команду діяти швидко
"За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюються кілька варіантів. У заяві також ідеться, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів", - додало CNN.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от зустрінуться
ЗЕ - зупини вова війну люди вмирають
Путін - так здай 5 областей, російська державна і тд
ЗЕ - я не можу бо на майдані мені жопку на 300 частин порвуть
Путін - ну це твої проблеми
Трамп - гайс давайте жити мирно
Всі розходяться. ВСЕ. Уже і імбіцил би зрозумів що ціль рузкіх знищення нас, нашої мови, культури і держави
Думайте....😡😡😡
Класика...
Всі троє абсолютно чужі Україні, вони її не знають, не долюблюють або ненавидять