УКР
РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями, - Ушаков

Зустріч Трампа та Путіна Що кажуть у Кремлі

Росія та Сполучені Штати погодили домовленість про зустріч диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями

Про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа, сторони розпочали її опрацювання", - сказав він.

Також, за словами Ушакова, було погоджено місце проведення зустрічі. Про нього повідомлять пізніше.

Помічник диктатора заявив, що Віткофф порушував тему тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.

Ушаков також додав, що наступний тиждень було "позначено як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

Читайте: Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна залежить від того, чи вдасться зблизити позиції України та РФ, - Рубіо

Автор: 

путін володимир (24389) росія (67072) Трамп Дональд (6635)


+9
Спішать суки врятувати Сосію від економічного краху.
показати весь коментар
07.08.2025 11:22 Відповісти
+8
а у випадку з сосією взагалі від Трампа не варто очікувати введення санкцій
показати весь коментар
07.08.2025 11:11 Відповісти
+7
Це погано.
показати весь коментар
07.08.2025 11:10 Відповісти
Перед зустрічами санкцій не вводять.
показати весь коментар
07.08.2025 11:09 Відповісти
а у випадку з сосією взагалі від Трампа не варто очікувати введення санкцій
показати весь коментар
07.08.2025 11:11 Відповісти
https://t.me/Mccartneyser68/1495 ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

"Заява Президента США про можливу зустріч з путіним на наступному тижні була "Спонтаною та такою, яка була викликана бажанням скоріше реалізувати попередні домовленості Уіткоффа у москві". Це від куратора. Станом на зараз існує пояснення Держсекретаря США на цю тему - "Коли небудь, можливо, у майбутньому, можливо поговорять по телефону наступного тижня, можливо ні"."
показати весь коментар
07.08.2025 11:09 Відповісти
Це погано.
показати весь коментар
07.08.2025 11:10 Відповісти
Трамп рішив все порішати? - будем побачити
показати весь коментар
07.08.2025 11:10 Відповісти
ти ще виріш що воно щось порішає ?
показати весь коментар
07.08.2025 11:12 Відповісти
Так більше нема кому - як казав колись один дядько - маємо те шо маємо
показати весь коментар
07.08.2025 11:15 Відповісти
І дай Бог Трампу сил і терпіння це закінчити війну..тому шо мабуть тільки він зацікавлений в цьому
показати весь коментар
07.08.2025 11:17 Відповісти
буде звіздьож на лавочці
показати весь коментар
07.08.2025 13:13 Відповісти
Трамп побачив гешефт а на Україну йому все рівно. Хоть усю віддати рф -даже він думає що це і краще. Трамп це наш ворог
показати весь коментар
07.08.2025 11:13 Відповісти
многоходовочку обговорюватимуть..
як реалізувати пакт молотова-ріббентр..,
пардон: пакт хло-трумпа..
показати весь коментар
07.08.2025 11:15 Відповісти
Варіант 1 - в останній момент зустріч скасують і танці продовжаться.
Варіант 2 - зустріч буде приблизно така ж змістовна, як стамбульські лекції про половців, тому танці продовжаться.
показати весь коментар
07.08.2025 11:17 Відповісти
Варіант 3. Зустріч відбудеться
показати весь коментар
07.08.2025 12:08 Відповісти
віслючку трампу сують моркву .

але інтуіція підказує, що зустрічі не буде ніколи.

Просто тому, що путін так не працює:

чекіст слідує практикам срср - спочатку клерки все узгоджують між собою (в даному випадку путін вимагає повну капітуляцію), а зустріч президентів - в кінці, на якій символічно підписується раньше узгоджене. На такій зустрічі вже нічого не змінюється в документах. Ось такий підхід пуйла.

p.s. але що трамп, що зе, чомусь вірять, що треба сісти з путіним, вмовити. Ніхера, цей чекіст взагалі так ніколи не працює. Тим більше, коли на кону його мрія про Україну (але чекіст скоріше здохне від старості, ніж його мрія здійсниться)
показати весь коментар
07.08.2025 11:19 Відповісти
путін і трамп розвели всіх і таки увійшли до вирішальної фази ліквідації України. Той, хто на щось сподівався від трампа - шо діти недорозвинуті. Зєля, не виключаю, в долі. Чи йому трамп пообіцяв притулок - хто зна
показати весь коментар
07.08.2025 11:20 Відповісти
Спішать суки врятувати Сосію від економічного краху.
показати весь коментар
07.08.2025 11:22 Відповісти
А разве не твой кумир вчера сказал, что московии открыта для переговоров и она их очень сильно хочет?
показати весь коментар
07.08.2025 12:12 Відповісти
в Гааги
показати весь коментар
07.08.2025 11:22 Відповісти
1. Поступки територією.
2. Зняття санкцій.
3. Заморозка війни.
За те, що зеленскій під підпис, як представник громадян України, погодиться відтермінувати питання територій на 25-35 років, та не буде заважати кацапам перегрупуватись для наступного удару, з Кацапії знімають санкції.
показати весь коментар
07.08.2025 11:38 Відповісти
Два крокодили будуть жерти нас.
показати весь коментар
07.08.2025 11:39 Відповісти
Стільки розмов було про санкції і що ? зустріч Трампа і кривавого злочинця , а що трамп невже ти вбиці кривавому терористу будеш пожимати руку. Чи можна таке уявити що б Черчель зустрічався з Гітлером ?
показати весь коментар
07.08.2025 11:42 Відповісти
Черчилль нет, а вот Чемберлен с Галифаксом вполне себе могли бы и хотели этого, как и половина британского парламента, в шоке наблюдая как фрицы разматывают Европу. Все нужно рассматривать в моменте. Вполне мог бы быть договорняк между Британии и фашистами.
показати весь коментар
07.08.2025 12:59 Відповісти
З такою пропутінською позицією, як зараз у трампа і його команди, ми б мали просто відмовитись від посередництва американців. Це не посередництво!
показати весь коментар
07.08.2025 11:43 Відповісти
І що б ми робили самі? Імпотентну сс*ву Європу ви бачили. Забуваємо. У нас жодного союзника. У росії Корея, Китай і Іран. Некисло.
показати весь коментар
07.08.2025 12:09 Відповісти
Допоміг Трампон?(((
показати весь коментар
07.08.2025 11:43 Відповісти
Трампона вже і купівля зброї Україною не влаштовує((Лиш поразка України і ***** гут френд((
показати весь коментар
07.08.2025 11:46 Відповісти
Незнаю что и сказать?!а стоит ли это того?!Опозорится?!комуто из них!я сно кому!
показати весь коментар
07.08.2025 11:49 Відповісти
Якщо зустрічаються- то все домовлено. Залишилось додовити нас. Європейці мали б вже заявити, що не підуть цим шляхом і закрити дорогу американським сраколизам до кремля. Але ж по Європі чути запах поносу.
показати весь коментар
07.08.2025 11:50 Відповісти
Двом педофілам є про що перетерти...
показати весь коментар
07.08.2025 12:01 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 12:12 Відповісти
На Трампа знову чекає довга лекція на тему половців і печенігів , а також розповідь про лєніна і австрійський генштаб .
показати весь коментар
07.08.2025 12:21 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 12:22 Відповісти
Самое интересное что эуропа ваще не при делах. Из просто информируют по телефону как и Зеленского. Трамп и на пошлины из продавил и оружие закупать заставил. Вообще красивый ход. Заставить озабоченцев сначала поднять расходы на оборону, а потом за эти деньги продавать им американское оружие. Ещё и на пошлинах заработать)) И скажите что тампон дурак. Не дурак. Мудак и сволоч. Это да. Но точно не дурак. Гениальная разводка.)
показати весь коментар
07.08.2025 13:06 Відповісти
 
 