РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями, - Ушаков
Росія та Сполучені Штати погодили домовленість про зустріч диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями
Про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ.
"Погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа, сторони розпочали її опрацювання", - сказав він.
Також, за словами Ушакова, було погоджено місце проведення зустрічі. Про нього повідомлять пізніше.
Помічник диктатора заявив, що Віткофф порушував тему тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.
Ушаков також додав, що наступний тиждень було "позначено як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко".
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.
"Заява Президента США про можливу зустріч з путіним на наступному тижні була "Спонтаною та такою, яка була викликана бажанням скоріше реалізувати попередні домовленості Уіткоффа у москві". Це від куратора. Станом на зараз існує пояснення Держсекретаря США на цю тему - "Коли небудь, можливо, у майбутньому, можливо поговорять по телефону наступного тижня, можливо ні"."
як реалізувати пакт молотова-ріббентр..,
пардон: пакт хло-трумпа..
Варіант 2 - зустріч буде приблизно така ж змістовна, як стамбульські лекції про половців, тому танці продовжаться.
але інтуіція підказує, що зустрічі не буде ніколи.
Просто тому, що путін так не працює:
чекіст слідує практикам срср - спочатку клерки все узгоджують між собою (в даному випадку путін вимагає повну капітуляцію), а зустріч президентів - в кінці, на якій символічно підписується раньше узгоджене. На такій зустрічі вже нічого не змінюється в документах. Ось такий підхід пуйла.
p.s. але що трамп, що зе, чомусь вірять, що треба сісти з путіним, вмовити. Ніхера, цей чекіст взагалі так ніколи не працює. Тим більше, коли на кону його мрія про Україну (але чекіст скоріше здохне від старості, ніж його мрія здійсниться)
2. Зняття санкцій.
3. Заморозка війни.
За те, що зеленскій під підпис, як представник громадян України, погодиться відтермінувати питання територій на 25-35 років, та не буде заважати кацапам перегрупуватись для наступного удару, з Кацапії знімають санкції.