РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями, - Ушаков

Росія та Сполучені Штати погодили домовленість про зустріч диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями

Про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа, сторони розпочали її опрацювання", - сказав він.

Також, за словами Ушакова, було погоджено місце проведення зустрічі. Про нього повідомлять пізніше.

Помічник диктатора заявив, що Віткофф порушував тему тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.

Ушаков також додав, що наступний тиждень було "позначено як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

