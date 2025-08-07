Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна залежить від того, чи вдасться зблизити позиції України та РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, від чого залежить можливість зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Путіна.

про це він заявив в інтерв'ю Fox Business.

За його словами, Стів Віткофф провів продуктивну зустріч у Росії, де обговорювали певні ідеї щодо того, як "завершити цю війну".

Отримавши цю інформацію, Трамп провів переговори із європейськими лідерами та розповів їм про те, що відбувалося на переговорах.

"Ми проведемо переговори з нашими європейськими союзниками, а також з українцями протягом наступних кількох днів, щоб побачити, якого прогресу ми можемо досягти в цьому напрямку. А потім, сподіваюся, якщо справи продовжуватимуть розвиватися, дуже скоро з'явиться можливість для Президента зустрітися з Володимиром Путіним і з Президентом Зеленським, сподіваюся, найближчим часом, але, очевидно, багато чого має відбутися, перш ніж це станеться", - сказав держсекретар.

Рубіо вважає, що зустріч за участю Трампа, Зеленського та Путіна можна буде провести, якщо вдасться зблизити позиції України і Росії настільки, що вони будуть прийнятні для обох сторін.

Очільник Держдепу вважає, що варто зблизити позиції двох сторін на стільки, щоб Трамп, як кінцевий посередник, міг домогтися результату.

територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.

За даними ЗМІ, Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

