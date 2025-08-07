УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13080 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
2 336 34

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна залежить від того, чи вдасться зблизити позиції України та РФ, - Рубіо

Від чого залежить зустріч Трампа Зеленського та Путіна Рубіо відповів

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, від чого залежить можливість зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox Business.

За його словами, Стів Віткофф провів продуктивну зустріч у Росії, де обговорювали певні ідеї щодо того, як "завершити цю війну".

Отримавши цю інформацію, Трамп провів переговори із європейськими лідерами та розповів їм про те, що відбувалося на переговорах.

Також читайте: Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN

"Ми проведемо переговори з нашими європейськими союзниками, а також з українцями протягом наступних кількох днів, щоб побачити, якого прогресу ми можемо досягти в цьому напрямку. А потім, сподіваюся, якщо справи продовжуватимуть розвиватися, дуже скоро з'явиться можливість для Президента зустрітися з Володимиром Путіним і з Президентом Зеленським, сподіваюся, найближчим часом, але, очевидно, багато чого має відбутися, перш ніж це станеться", - сказав держсекретар.

Рубіо вважає, що зустріч за участю Трампа, Зеленського та Путіна можна буде провести, якщо вдасться зблизити позиції України і Росії настільки, що вони будуть прийнятні для обох сторін.

Очільник Держдепу вважає, що варто зблизити позиції двох сторін на стільки, щоб Трамп, як кінцевий посередник, міг домогтися результату.

Нагадаємо, Марко Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.

За даними ЗМІ, Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

Також читайте: Переломним у процесі закінчення війни є територіальне питання, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635) Рубіо Марко (258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Тобто, компромісом буде розподіл України. Бо компромісів від Сосії я не бачу. ***** отримує все, і окуповані території, зняття санкціі, зняття відповідальності від скоєних злочинів, ще й з Тампоном розширять бізнес і американські інвестиції в економіку Сосії. Україна ж втрачає все. Так це ж самі початкові хотєлки і вимоги *****. Яких компромісів добилися переговорщики Тампона від *****?
показати весь коментар
07.08.2025 08:33 Відповісти
+9
Зустріч залежить від того чи вдастя злити позицію України - Рубіо
показати весь коментар
07.08.2025 08:21 Відповісти
+9
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів"- Голда Меїр. Ознайомте хтось дурника Рубіо з цією цитатою.
показати весь коментар
07.08.2025 08:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зустріч залежить від того чи вдастя злити позицію України - Рубіо
показати весь коментар
07.08.2025 08:21 Відповісти
Незрозуміло що гірше - безкінечна війна, чи трампівський мир.
показати весь коментар
07.08.2025 08:25 Відповісти
Жахливий кінець чи нескінченний жах - такий собі вибір.
показати весь коментар
07.08.2025 08:27 Відповісти
путлєр прямий як двері - він хоче всю Україну а Трамп мовчить як він уявляє Україну
показати весь коментар
07.08.2025 08:29 Відповісти
війна не буде безкінечною. якщо Захід проявить рішучу політичну волю і задушить економіку цапів чи хоча би реально її придушить паралельно нарощуючи постачання зброї Україні, війна тоді триватиме порівняно недовго - наступного року кацапи самі будуть просити миру ну або просто звалять з України і підуть на кремль як пригожин колись ходив...
показати весь коментар
07.08.2025 08:40 Відповісти
Питання одне - хто візьме до рук цю зброю? https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=641 Послухайте що про це кажуть захисники...
Все про "ефективність" мобілізації помістилосяв одну хвилину часу.
показати весь коментар
07.08.2025 08:51 Відповісти
десь вчора проскакувало в новинах, що чуть лі не мільйони людей готові приїхати в Україну і воювати за неї. мова в першу чергу йде про країни Латинської Америки і Африки, от тільки потрібно, щоб наша влада зайнялася плотніше тим питанням, щоб узгодити багато нюансів, в першу чергу фінансових. і тут ключове з цього, що звичайно, що доброволець буде кращим і ефективнішим воїном, ніж мобілізований/бусифікований. не думаю, що той оглядач у новинах говорив порожні слова про тих добровольців. так що буде кому брати зброю в руки.
показати весь коментар
07.08.2025 09:07 Відповісти
з нашими європейськими союзниками Джерело: https://censor.net/ua/n3567414

В них зараз буде стрес. Цеж ненароком ще війна може закінчитись позапланово років так на 10 ранійше.
показати весь коментар
07.08.2025 08:23 Відповісти
Ішак згоден на все аби врятувати свою дупу. А от чи ризикне це чмо - велике запитання. Все буде залежати від реакції успільства і боязні ішака йти на такий крок.
показати весь коментар
07.08.2025 08:25 Відповісти
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів"- Голда Меїр. Ознайомте хтось дурника Рубіо з цією цитатою.
показати весь коментар
07.08.2025 08:29 Відповісти
Тільки в них воювали всі діти чинуш і самі чинуші а у нас крадуть всі
показати весь коментар
07.08.2025 08:33 Відповісти
Какие позиции,регионалы,творожок и шашлычкик успешно сдают Украину путину,все идет по его сценарию,никаких переговоров и перемирия не будет.
показати весь коментар
07.08.2025 08:31 Відповісти
В цьому списку тих хто здає Україну немає грантовиків, а це варто уваги.
показати весь коментар
07.08.2025 08:38 Відповісти
Тобто, компромісом буде розподіл України. Бо компромісів від Сосії я не бачу. ***** отримує все, і окуповані території, зняття санкціі, зняття відповідальності від скоєних злочинів, ще й з Тампоном розширять бізнес і американські інвестиції в економіку Сосії. Україна ж втрачає все. Так це ж самі початкові хотєлки і вимоги *****. Яких компромісів добилися переговорщики Тампона від *****?
показати весь коментар
07.08.2025 08:33 Відповісти
Жодних компромісів переговорщики зі США не
добилися від клятих загарбників і відвертих вбивць !
показати весь коментар
07.08.2025 08:41 Відповісти
ВСЕ ЯК ОЧІКУВАЛОСЬ. Трамп з першого дня працює на капітуляцію України. 0 проблем для РФ, 0 згадок про міжнароджен право.
показати весь коментар
07.08.2025 08:36 Відповісти
«Ворог вбив жінку у Гуляйполі, за добу завдав понад 700 ударів по населених пунктах на Запоріжжі.»

І як при таких новинах зблизити позиції України і росії? Дуже б хотілось знати відповідь Рубіо саме на це питання.

Як зблизити позиції вбивці і його жертви, якщо вбивці потрібно серце жертви?
Запропонувати йому обидві нирки і печінку, а на додачу обидва ока, лише щоб серце не чіпав?
І що далі?
Доживати віку підключеним на купі апаратів, що підтримують життя, поки ті, що примусили «зблизити позиції» апарат не відключать?
А вони відключать, ще і шви не встигнуть загоїтись.
Не сумніваюся.
показати весь коментар
07.08.2025 08:36 Відповісти
Трамп і ху@ло зацікавлені в тому , щоби Зеленський
швиденько дав згоду на капітуляцію , віддавши чотири
наші області оркам , а про Крим забути взагалі ,
ось такий план Трампа !!
показати весь коментар
07.08.2025 08:36 Відповісти
Уже пробували не раз... Це нагадує "зближення крокодила з кабаном"... От тільки крокодила не змусиш траву їсти... А у "кабана" українського виросли ікла, і він навчився їсти м"ясо...
показати весь коментар
07.08.2025 08:46 Відповісти
Без представників ЄС ніяких перемовин!!
показати весь коментар
07.08.2025 08:51 Відповісти
Євреям пропонували зблизити позиції з нацистами?
показати весь коментар
07.08.2025 08:57 Відповісти
будуть вимагати віддати повністю 4 області, включно з Запоріжжям і Херсоном, кацапи на це налаштовані. То ж чи відбудеться це перемир'я? Трамп вирішує свої проблеми,коли вводить мита проти Індії, хоче примусити виробників перенести підприємства в США, то не заради України робиться. Подивимося, до чого будуть примушувати Україну, щоб досягти цього "миру".
показати весь коментар
07.08.2025 09:00 Відповісти
Зблизити позиції агресора і жертви... Це як?
показати весь коментар
07.08.2025 09:05 Відповісти
Значить війна відкладається на 5 років. А потім буде третя світова. Але головнн, шо «не при Трампу»
показати весь коментар
07.08.2025 09:05 Відповісти
Траслейт: скільки областей згодиться віддати пукану ЗЕ
показати весь коментар
07.08.2025 09:25 Відповісти
Передбачення на ромашці - найбільш дієвий засіб політичного планування, де ймовірність того чи іншого складає 50*50!
показати весь коментар
07.08.2025 09:32 Відповісти
От сволота. Ну як можна зблизити позиції розбійника і його жертви?
показати весь коментар
07.08.2025 09:41 Відповісти
Ну і стратеги)Рашці все,а вона потім з китайцями,та,можливо,з індійцями нагне трампонову гамерику))
показати весь коментар
07.08.2025 09:43 Відповісти
Та досить вже плести оці мережива з беззмістовних заяв. Ну не буде так, як вам хочеться. Не буде ані компромісів, ані кроків назустріч. Треба прийняти реальність такою якою вона є. Лише вкрай жорстка позиція по відношенню до агресора змусить його піти на поступки. Все інше ним сприймається як прояв слабкості.
показати весь коментар
07.08.2025 10:03 Відповісти
 
 