Встреча Трампа, Зеленского и Путина зависит от того, удастся ли сблизить позиции Украины и РФ, - Рубио

От чего зависит встреча Трампа, Зеленского и Путина Рубио ответил

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, от чего зависит возможность встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Путина.

Як информирує Цензор.НЕТ, об этом він заявив в інтерв'ю Fox Business.

По его словам, Стив Уиткофф провел продуктивную встречу в России, где обсуждали определенные идеи относительно того, как "завершить эту войну".

Получив эту информацию, Трамп провел переговоры с европейскими лидерами и рассказал им о том, что происходило на переговорах.

Также читайте: Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN

"Мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами в течение следующих нескольких дней, чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении. А потом, надеюсь, если дела будут продолжать развиваться, очень скоро появится возможность для Президента встретиться с Владимиром Путиным и с Президентом Зеленским, надеюсь, в ближайшее время, но, очевидно, многое должно произойти, прежде чем это произойдет", - сказал госсекретарь.

Рубио считает, что встречу с участием Трампа, Зеленского и Путина можно будет провести, если удастся сблизить позиции Украины и России настолько, что они будут приемлемы для обеих сторон.

Глава Госдепа считает, что стоит сблизить позиции двух сторон настолько, чтобы Трамп, как конечный посредник, мог добиться результата.

Напомним, Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.

По данным СМИ, Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

Также читайте: Переломным в процессе окончания войны является территориальный вопрос, - Рубио

+11
Тобто, компромісом буде розподіл України. Бо компромісів від Сосії я не бачу. ***** отримує все, і окуповані території, зняття санкціі, зняття відповідальності від скоєних злочинів, ще й з Тампоном розширять бізнес і американські інвестиції в економіку Сосії. Україна ж втрачає все. Так це ж самі початкові хотєлки і вимоги *****. Яких компромісів добилися переговорщики Тампона від *****?
07.08.2025 08:33 Ответить
+9
+9
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів"- Голда Меїр. Ознайомте хтось дурника Рубіо з цією цитатою.
07.08.2025 08:29 Ответить
Зустріч залежить від того чи вдастя злити позицію України - Рубіо
07.08.2025 08:21 Ответить
Незрозуміло що гірше - безкінечна війна, чи трампівський мир.
07.08.2025 08:25 Ответить
Жахливий кінець чи нескінченний жах - такий собі вибір.
07.08.2025 08:27 Ответить
путлєр прямий як двері - він хоче всю Україну а Трамп мовчить як він уявляє Україну
07.08.2025 08:29 Ответить
війна не буде безкінечною. якщо Захід проявить рішучу політичну волю і задушить економіку цапів чи хоча би реально її придушить паралельно нарощуючи постачання зброї Україні, війна тоді триватиме порівняно недовго - наступного року кацапи самі будуть просити миру ну або просто звалять з України і підуть на кремль як пригожин колись ходив...
07.08.2025 08:40 Ответить
Питання одне - хто візьме до рук цю зброю? https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=641 Послухайте що про це кажуть захисники...
Все про "ефективність" мобілізації помістилосяв одну хвилину часу.
07.08.2025 08:51 Ответить
десь вчора проскакувало в новинах, що чуть лі не мільйони людей готові приїхати в Україну і воювати за неї. мова в першу чергу йде про країни Латинської Америки і Африки, от тільки потрібно, щоб наша влада зайнялася плотніше тим питанням, щоб узгодити багато нюансів, в першу чергу фінансових. і тут ключове з цього, що звичайно, що доброволець буде кращим і ефективнішим воїном, ніж мобілізований/бусифікований. не думаю, що той оглядач у новинах говорив порожні слова про тих добровольців. так що буде кому брати зброю в руки.
07.08.2025 09:07 Ответить
Джерело: https://censor.net/ua/n3567414

В них зараз буде стрес. Цеж ненароком ще війна може закінчитись позапланово років так на 10 ранійше.
07.08.2025 08:23 Ответить
Ішак згоден на все аби врятувати свою дупу. А от чи ризикне це чмо - велике запитання. Все буде залежати від реакції успільства і боязні ішака йти на такий крок.
07.08.2025 08:25 Ответить
Тільки в них воювали всі діти чинуш і самі чинуші а у нас крадуть всі
07.08.2025 08:33 Ответить
А звідки ти це знаєш? ти єврей?
07.08.2025 10:26 Ответить
Какие позиции,регионалы,творожок и шашлычкик успешно сдают Украину путину,все идет по его сценарию,никаких переговоров и перемирия не будет.
07.08.2025 08:31 Ответить
В цьому списку тих хто здає Україну немає грантовиків, а це варто уваги.
07.08.2025 08:38 Ответить
Жодних компромісів переговорщики зі США не
добилися від клятих загарбників і відвертих вбивць !
07.08.2025 08:41 Ответить
ВСЕ ЯК ОЧІКУВАЛОСЬ. Трамп з першого дня працює на капітуляцію України. 0 проблем для РФ, 0 згадок про міжнароджен право.
07.08.2025 08:36 Ответить
«Ворог вбив жінку у Гуляйполі, за добу завдав понад 700 ударів по населених пунктах на Запоріжжі.»

І як при таких новинах зблизити позиції України і росії? Дуже б хотілось знати відповідь Рубіо саме на це питання.

Як зблизити позиції вбивці і його жертви, якщо вбивці потрібно серце жертви?
Запропонувати йому обидві нирки і печінку, а на додачу обидва ока, лише щоб серце не чіпав?
І що далі?
Доживати віку підключеним на купі апаратів, що підтримують життя, поки ті, що примусили «зблизити позиції» апарат не відключать?
А вони відключать, ще і шви не встигнуть загоїтись.
Не сумніваюся.
07.08.2025 08:36 Ответить
Трамп і ху@ло зацікавлені в тому , щоби Зеленський
швиденько дав згоду на капітуляцію , віддавши чотири
наші області оркам , а про Крим забути взагалі ,
ось такий план Трампа !!
07.08.2025 08:36 Ответить
Уже пробували не раз... Це нагадує "зближення крокодила з кабаном"... От тільки крокодила не змусиш траву їсти... А у "кабана" українського виросли ікла, і він навчився їсти м"ясо...
07.08.2025 08:46 Ответить
Без представників ЄС ніяких перемовин!!
07.08.2025 08:51 Ответить
Євреям пропонували зблизити позиції з нацистами?
07.08.2025 08:57 Ответить
будуть вимагати віддати повністю 4 області, включно з Запоріжжям і Херсоном, кацапи на це налаштовані. То ж чи відбудеться це перемир'я? Трамп вирішує свої проблеми,коли вводить мита проти Індії, хоче примусити виробників перенести підприємства в США, то не заради України робиться. Подивимося, до чого будуть примушувати Україну, щоб досягти цього "миру".
07.08.2025 09:00 Ответить
Зблизити позиції агресора і жертви... Це як?
07.08.2025 09:05 Ответить
Значить війна відкладається на 5 років. А потім буде третя світова. Але головнн, шо «не при Трампу»
07.08.2025 09:05 Ответить
Траслейт: скільки областей згодиться віддати пукану ЗЕ
07.08.2025 09:25 Ответить
Передбачення на ромашці - найбільш дієвий засіб політичного планування, де ймовірність того чи іншого складає 50*50!
07.08.2025 09:32 Ответить
От сволота. Ну як можна зблизити позиції розбійника і його жертви?
07.08.2025 09:41 Ответить
Ну і стратеги)Рашці все,а вона потім з китайцями,та,можливо,з індійцями нагне трампонову гамерику))
07.08.2025 09:43 Ответить
Та досить вже плести оці мережива з беззмістовних заяв. Ну не буде так, як вам хочеться. Не буде ані компромісів, ані кроків назустріч. Треба прийняти реальність такою якою вона є. Лише вкрай жорстка позиція по відношенню до агресора змусить його піти на поступки. Все інше ним сприймається як прояв слабкості.
07.08.2025 10:03 Ответить
 
 