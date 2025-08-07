Встреча Трампа, Зеленского и Путина зависит от того, удастся ли сблизить позиции Украины и РФ, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, от чего зависит возможность встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox Business.
По его словам, Стив Уиткофф провел продуктивную встречу в России, где обсуждали определенные идеи относительно того, как "завершить эту войну".
Получив эту информацию, Трамп провел переговоры с европейскими лидерами и рассказал им о том, что происходило на переговорах.
"Мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами в течение следующих нескольких дней, чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении. А потом, надеюсь, если дела будут продолжать развиваться, очень скоро появится возможность для Президента встретиться с Владимиром Путиным и с Президентом Зеленским, надеюсь, в ближайшее время, но, очевидно, многое должно произойти, прежде чем это произойдет", - сказал госсекретарь.
Рубио считает, что встречу с участием Трампа, Зеленского и Путина можно будет провести, если удастся сблизить позиции Украины и России настолько, что они будут приемлемы для обеих сторон.
Глава Госдепа считает, что стоит сблизить позиции двух сторон настолько, чтобы Трамп, как конечный посредник, мог добиться результата.
Напомним, Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.
По данным СМИ, Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.
Все про "ефективність" мобілізації помістилосяв одну хвилину часу.
В них зараз буде стрес. Цеж ненароком ще війна може закінчитись позапланово років так на 10 ранійше.
добилися від клятих загарбників і відвертих вбивць !
І як при таких новинах зблизити позиції України і росії? Дуже б хотілось знати відповідь Рубіо саме на це питання.
Як зблизити позиції вбивці і його жертви, якщо вбивці потрібно серце жертви?
Запропонувати йому обидві нирки і печінку, а на додачу обидва ока, лише щоб серце не чіпав?
І що далі?
Доживати віку підключеним на купі апаратів, що підтримують життя, поки ті, що примусили «зблизити позиції» апарат не відключать?
А вони відключать, ще і шви не встигнуть загоїтись.
Не сумніваюся.
швиденько дав згоду на капітуляцію , віддавши чотири
наші області оркам , а про Крим забути взагалі ,
ось такий план Трампа !!